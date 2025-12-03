13 kilometrów wokół aresztu na Białołęce. Trwają zapisy na Bieg Wolności w Warszawie

Informacje organizacyjne

Na uczestników czeka limit miejsc wynoszący 850 osób, z czego 700 przewidziano w biegu głównym, a 150 w biegu dla dzieci na dystansie 300 m. Zapisy na Bieg Wolności trwają, a koszt pakietu startowego wynosi 40 zł. Z opłaty zwolnieni są najmłodsi (dzieci do lat 16, rocznik 2008 i młodsi) oraz seniorzy w wieku 70 lat i starsi. Pakiet startowy zawiera między innymi numer z chipem, posiłek regeneracyjny na mecie oraz praktyczny komin podszyty polarem.

Co szczególnie ważne, wydarzenie to posiada silny wymiar charytatywny. Z każdej sprzedanej opłaty startowej 10 zł trafia na „Fundusz Zasłużonych” prowadzony przez Stowarzyszenie Wolnego Słowa. Fundusz ten wspiera osoby, które cierpiały prześladowania ze strony reżimu PRL i zasłużyły się w walce z systemem totalitarnym.

Z tarczą milicjanta lub w więziennym pasiaku

Bieg Wolności słynie z unikalnej atmosfery, która jest ściśle związana z minioną epoką. Zgodnie z tradycją, przed startem odtwarzane są archiwalne nagrania z okresu stanu wojennego, a na terenie miasteczka biegowego rozstawiane są charakterystyczne koksowniki, przypominające o zimowej aurze zimy 1981 roku. Dodatkowo uczestnicy mogą zapoznać się z wystawą przygotowaną przez Stowarzyszenie Wolnego Słowa.

Z udostępnionej fotorelacji z ubiegłych lat widać, jak dramatyczny i jednocześnie zaangażowany jest to bieg. Trasa biegnie wzdłuż surowych, betonowych murów więzienia, nad którymi górują wieżyczki strażnicze i drut kolczasty. Obok uśmiechniętych biegaczy, widać grupy rekonstrukcyjne w milicyjnych mundurach oraz niebieskie pojazdy z epoki. Niektórzy zawodnicy sami wcielają się w role, biegnąc w pasiastych strojach więziennych, co intensywnie wizualizuje kontrast między uwięzieniem a swobodą ruchu.

Pstryczek w nos dla osadzonych

Sama nazwa Białołęckiego Biegu Wolności może skłaniać do refleksji. Choć intencją jest uczczenie wolności historycznej, głośna, radosna impreza odbywająca się tuż za murami, może być silnym, kontrastowym doświadczeniem dla osób aktualnie przebywających w areszcie.

Bieg ma celebrować wolność odzyskaną przez państwo i naród, za którą walczyli internowani więźniowie polityczni. Jednak z drugiej strony, dla współczesnych osadzonych, którzy zostali pozbawieni wolności z innych przyczyn, ten „Bieg Wolności” może być odebrany jako swoisty „pstryczek w nos”, fizyczne przypomnienie o własnym uwięzieniu.