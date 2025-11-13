„Cyngiel” stambulskiej mafii zatrzymany w Warszawie. Był ścigany czerwoną notą Interpolu

Stołeczna policja donosi o zatrzymaniu groźnego, tureckiego przestępcy. Za mężczyzną wystawiono czerwoną notę Interpolu. Dzięki sprawnej akcji policji mężczyznę udało się zatrzymać i umieścić w areszcie.



O wynikach akcji przeprowadzonej w centrum Warszawy poinformowała Komenda Stołeczna Policji.

Reklama Reklama

Przestępca ścigany przez Interpol zatrzymany w Warszawie

Jak informuje policja, 43-letni obywatel Turcji przebywał w Warszawie od kilkunastu dni. Mężczyzna był ścigany i uznany przez Interpol za osobę niebezpieczną. Dzięki współpracy wielu służb (w Polsce i za granicą) udało się skutecznie przeprowadzić akcję ujęcia przestępcy. Zatrzymania dokonano przed jedną ze stołecznych restauracji przy ul. Żurawiej.

W trakcie akcji zastosowano szczególne środki bezpieczeństwa. Jak się okazało, zatrzymany mężczyzna był uzbrojony. Znaleziono przy nim naładowaną broń palną i zestaw amunicji. Na wniosek sądu Prokuratura Rejonowa Warszawy Śródmieście zadecydowała o umieszczeniu mężczyzny w areszcie na okres 3 miesięcy.