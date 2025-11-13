„Cyngiel” stambulskiej mafii zatrzymany w Warszawie. Był ścigany czerwoną notą Interpolu

Stołeczna policja zatrzymała przestępcę z Turcji ściganego przez Interpol
O wynikach akcji przeprowadzonej w centrum Warszawy poinformowała Komenda Stołeczna Policji.
Jak informuje policja, 43-letni obywatel Turcji przebywał w Warszawie od kilkunastu dni. Mężczyzna był ścigany i uznany przez Interpol za osobę niebezpieczną. Dzięki współpracy wielu służb (w Polsce i za granicą) udało się skutecznie przeprowadzić akcję ujęcia przestępcy. Zatrzymania dokonano przed jedną ze stołecznych restauracji przy ul. Żurawiej.
W trakcie akcji zastosowano szczególne środki bezpieczeństwa. Jak się okazało, zatrzymany mężczyzna był uzbrojony. Znaleziono przy nim naładowaną broń palną i zestaw amunicji. Na wniosek sądu Prokuratura Rejonowa Warszawy Śródmieście zadecydowała o umieszczeniu mężczyzny w areszcie na okres 3 miesięcy.
W akcji wzięli udział funkcjonariusze Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Stołecznej Policji. W tropieniu groźnego przestępcy pomagały także działania Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zatrzymania dokonano z kolei dzięki wsparciu funkcjonariuszy z Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji.
Przestępcę tropiono na arenie międzynarodowej, a kluczowych informacji dostarczała m.in. strona turecka. Zatrzymany to 43-letni obywatel Turcji, poszukiwany przez tureckie organy ścigania. Dotychczasowe śledztwo powiązało go z działaniami stambulskiej mafii. Policja wiąże mężczyznę m.in. z zabójstwami, porwaniami i zbrojnymi atakami na terenie Stambułu. Prokuratura Rejonowa Warszawy Śródmieście postawiła zatrzymanemu zarzut posiadania broni palnej i amunicji bez wymaganego zezwolenia.