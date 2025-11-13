9.5°C
1013.1 hPa
Życie Warszawy

Nowa pływalnia na Białołęce. Umowa podpisana, otwarcie w 2027 roku

Publikacja: 13.11.2025 14:45

Gmach pływalni i jego otoczenia z lotu ptaka

7 zdjęć

Zobacz

Gmach pływalni i jego otoczenia z lotu ptaka

Foto: mat. pras.

M.B.
Mieszkańcy Białołęki zyskają nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjny. W czwartek miasto podpisało umowę na budowę nowej pływalni przy ulicy Ostródzkiej. Inwestycja, która połączy funkcje sportowe z rozbudowaną strefą rekreacyjną, ma zostać ukończona w drugiej połowie 2027 roku. Wartość kontraktu wynosi ponad 92 miliony złotych.

Za realizację projektu odpowiada konsorcjum firm NDI S.A. i NDI Sopot S.A. Zgodnie z planem, prace budowlane mają zakończyć się w drugiej połowie 2027 roku. Nowy obiekt ma stanowić odpowiedź na potrzeby jednej z najszybciej rozwijających się i najbardziej zaludnionych dzielnic Warszawy, uzupełniając sieć miejskich pływalni.

Bogata oferta sportowo-rekreacyjna

Nowa pływalnia przy Ostródzkiej będzie jednokondygnacyjnym, nowoczesnym budynkiem o powierzchni całkowitej przekraczającej 12 680 metrów kwadratowych. Projekt zakłada kompleksowe wyposażenie, skierowane zarówno do profesjonalistów, jak i rodzin z dziećmi.

Widok przyszłej pływalni na planie

Widok przyszłej pływalni na planie

Foto: mat. pras.

Główne elementy kompleksu to:

Reklama
Reklama
  • Basen sportowy z ośmioma torami, wyposażony w widownię na 150 osób, z uwzględnieniem miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.
  • Basen rekreacyjny ze strefą relaksu (bicze wodne, leżanki, gejzery) oraz blok saun i strefa wypoczynkowa z widokiem na zieleń.
  • Basen do nauki pływania o zmiennej głębokości (0,8–1,35 m) oraz brodzik dla dzieci (do 0,3 m głębokości). Wszystkie niecki basenowe zostaną wykonane ze stali nierdzewnej.
  • Wieża ze zjeżdżalniami wodnymi: Obiekt wyróżni ażurowa, 15-metrowa wieża mieszcząca dwie zewnętrzne zjeżdżalnie (o długości ok. 140 m i 57 m) oraz wewnętrzne ślizgi.

Obiekt będzie posiadał również hol wejściowy, szatnie, restaurację oraz pomieszczenia dla ratowników i trenerów. Co istotne, na dachu niższej części budynku znajdzie się taras z ogrodem, dostępny z wieży widokowej.

Struktura przyszłej pływalni przy Ostródzkiej

Struktura przyszłej pływalni przy Ostródzkiej

Foto: mat. pras.

Reklama
Reklama

Spełnienie wymogów sportowych i rozwój infrastruktury

Pływalnia została zaprojektowana zgodnie z wymogami Polskiego Związku Pływackiego i FINA (2021–2025). Dzięki temu Białołęka zyska arenę umożliwiającą organizację zawodów pływackich o zasięgu szkolnym, regionalnym, a nawet krajowym.

Nowy obiekt przy Ostródzkiej będzie drugim miejskim basenem na Białołęce, uzupełniając istniejącą pływalnię przy ulicy Światowida. Inwestycja wpisuje się w szerszy plan rozwoju i modernizacji infrastruktury sportowej w Warszawie. Obecnie stolica dysponuje 29 krytymi pływalniami, a prace modernizacyjne prowadzone są w wielu dzielnicach, między innymi na Mokotowie, Woli, Pradze-Północ oraz w Ursynowskim Centrum Sportu i Rekreacji.

Duży i dobrze zakomponowany teran wokół pływalni na Ostródzkiej będzie jej dodatkowym atutem

Duży i dobrze zakomponowany teran wokół pływalni na Ostródzkiej będzie jej dodatkowym atutem

Foto: mat. pras.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Marsz Niepodległości 2025 w Warszawie
bezpieczeństwo

Odpalali race na Marszu Niepodległości, teraz szuka ich policja

38-letni obywatel Ukrainy miał 2 promile alkoholu w organizmie
bezpieczeństwo

Mandat na sumę 12100 zł, 80 karnych punktów i odebranie prawa jazdy

Stołeczna policja zatrzymała przestępcę z Turcji ściganego przez Interpol
bezpieczeństwo

„Cyngiel” stambulskiej mafii zatrzymany w Warszawie

W piątek mecz Polska - Holandia na PGE Narodowym
Eliminacje MŚ 2026

W piątek mecz Polska - Holandia na PGE Narodowym

Docelowo, nowy ośrodek ma być przestrzenią dostępną nie tylko dla profesjonalnych klubów sportowych
infrastruktura sportowa

Tor na Stegnach coraz bliżej. Warszawa z pełną dokumentacją projektową

Wawer nie chce dopuścić do żadnych form zabudowy w sąsiedztwie lasu
tereny zielone

Wawer broni Lasu Sobieskiego. Jak zatrzymać deweloperów?

Przy tworzeniu trasy trzeba pamiętać o ekonomicznym i efektywnym poruszaniu się pojazdu oraz ogranic
gospodarka odpadami

Tysiące węzłów i specjalny algorytm. Jak powstają trasy śmieciarek MPO?

Dzięki przeprowadzonej renowacji elewacja kamienicy przy Nowym Świecie 25 znów jest ozdobą ulicy
zabytki

Historyczna kamienica przy Nowym Świecie 25 znów jest ozdobą ulicy

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama