Basen sportowy z ośmioma torami, wyposażony w widownię na 150 osób, z uwzględnieniem miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.

Basen rekreacyjny ze strefą relaksu (bicze wodne, leżanki, gejzery) oraz blok saun i strefa wypoczynkowa z widokiem na zieleń.

Basen do nauki pływania o zmiennej głębokości (0,8–1,35 m) oraz brodzik dla dzieci (do 0,3 m głębokości). Wszystkie niecki basenowe zostaną wykonane ze stali nierdzewnej.

Wieża ze zjeżdżalniami wodnymi: Obiekt wyróżni ażurowa, 15-metrowa wieża mieszcząca dwie zewnętrzne zjeżdżalnie (o długości ok. 140 m i 57 m) oraz wewnętrzne ślizgi.

Obiekt będzie posiadał również hol wejściowy, szatnie, restaurację oraz pomieszczenia dla ratowników i trenerów. Co istotne, na dachu niższej części budynku znajdzie się taras z ogrodem, dostępny z wieży widokowej.

Spełnienie wymogów sportowych i rozwój infrastruktury

Pływalnia została zaprojektowana zgodnie z wymogami Polskiego Związku Pływackiego i FINA (2021–2025). Dzięki temu Białołęka zyska arenę umożliwiającą organizację zawodów pływackich o zasięgu szkolnym, regionalnym, a nawet krajowym.

Nowy obiekt przy Ostródzkiej będzie drugim miejskim basenem na Białołęce, uzupełniając istniejącą pływalnię przy ulicy Światowida. Inwestycja wpisuje się w szerszy plan rozwoju i modernizacji infrastruktury sportowej w Warszawie. Obecnie stolica dysponuje 29 krytymi pływalniami, a prace modernizacyjne prowadzone są w wielu dzielnicach, między innymi na Mokotowie, Woli, Pradze-Północ oraz w Ursynowskim Centrum Sportu i Rekreacji.