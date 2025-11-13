Gmach pływalni i jego otoczenia z lotu ptaka
Za realizację projektu odpowiada konsorcjum firm NDI S.A. i NDI Sopot S.A. Zgodnie z planem, prace budowlane mają zakończyć się w drugiej połowie 2027 roku. Nowy obiekt ma stanowić odpowiedź na potrzeby jednej z najszybciej rozwijających się i najbardziej zaludnionych dzielnic Warszawy, uzupełniając sieć miejskich pływalni.
Nowa pływalnia przy Ostródzkiej będzie jednokondygnacyjnym, nowoczesnym budynkiem o powierzchni całkowitej przekraczającej 12 680 metrów kwadratowych. Projekt zakłada kompleksowe wyposażenie, skierowane zarówno do profesjonalistów, jak i rodzin z dziećmi.
Widok przyszłej pływalni na planie
Główne elementy kompleksu to:
Obiekt będzie posiadał również hol wejściowy, szatnie, restaurację oraz pomieszczenia dla ratowników i trenerów. Co istotne, na dachu niższej części budynku znajdzie się taras z ogrodem, dostępny z wieży widokowej.
Struktura przyszłej pływalni przy Ostródzkiej
Pływalnia została zaprojektowana zgodnie z wymogami Polskiego Związku Pływackiego i FINA (2021–2025). Dzięki temu Białołęka zyska arenę umożliwiającą organizację zawodów pływackich o zasięgu szkolnym, regionalnym, a nawet krajowym.
Nowy obiekt przy Ostródzkiej będzie drugim miejskim basenem na Białołęce, uzupełniając istniejącą pływalnię przy ulicy Światowida. Inwestycja wpisuje się w szerszy plan rozwoju i modernizacji infrastruktury sportowej w Warszawie. Obecnie stolica dysponuje 29 krytymi pływalniami, a prace modernizacyjne prowadzone są w wielu dzielnicach, między innymi na Mokotowie, Woli, Pradze-Północ oraz w Ursynowskim Centrum Sportu i Rekreacji.
Duży i dobrze zakomponowany teran wokół pływalni na Ostródzkiej będzie jej dodatkowym atutem