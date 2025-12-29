Ostatni tydzień 2025 roku przyniesie mieszaną pogodę na terenie Mazowsza. Krajobraz Warszawy i okolic może się lekko zabielić. W tym tygodniu spodziewane są m.in. silniejsze porywy wiatru. Zrobi się odczuwalnie chłodniej.



W planach świętowania Sylwestra i Nowego Roku trzeba uwzględnić aktualne warunki pogodowe. Te warto brać pod uwagę planując zarówno dalszą podróż, jak i lokalną zabawę w noworocznych imprezach plenerowych. Co przewidują najnowsze prognozy pogody IMGW dla Warszawy i najbliższych okolic?

Pogoda dla Warszawy. Końcówka roku z przelotnymi opadami śniegu

Według prognoz IMGW, w ciągu najbliższych 5 dni na terenie Mazowsza można spodziewać się m.in. przelotnych, miejscowych opadów śniegu. Te pojawią się już w nocy z wtorku na środę: miejscowo przewiduje się opady o natężeniu umiarkowanym. Opadom śniegu może towarzyszyć umiarkowany, początkowo porywisty wiatr. W ciągu dnia (wtorek, 30 grudnia) prognozuje się dla Warszawy średnią temperaturę na poziomie ok. -2 stopni Celsjusza. Na drogach może zrobić się ślisko. IMGW aktualizuje ostrzeżenia dotyczące oblodzenia i marznących opadów.

Ostatni dzień starego roku przyniesie duże zachmurzenie i okresowe opady śniegu (ok. 5,9 mm). Zrobi się także mroźno: od maksymalnie ok. -1 st. Celsjusza do nawet ok. -13 st. Celsjusza w nocy dla północnej i zachodniej części Mazowsza. W środę 31 stycznia odczuwalne zimno może spotęgować dość silny wiatr, w porywach do ok. 60 km/h. W ciągu dnia na obszarze Warszawy i okolic prognozowana jest temp. minimalna ok. -4 st. C.