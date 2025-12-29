Sylwester w Warszawie przyniesie przelotne opady śniegu i silniejsze porywy wiatru
W planach świętowania Sylwestra i Nowego Roku trzeba uwzględnić aktualne warunki pogodowe. Te warto brać pod uwagę planując zarówno dalszą podróż, jak i lokalną zabawę w noworocznych imprezach plenerowych. Co przewidują najnowsze prognozy pogody IMGW dla Warszawy i najbliższych okolic?
Według prognoz IMGW, w ciągu najbliższych 5 dni na terenie Mazowsza można spodziewać się m.in. przelotnych, miejscowych opadów śniegu. Te pojawią się już w nocy z wtorku na środę: miejscowo przewiduje się opady o natężeniu umiarkowanym. Opadom śniegu może towarzyszyć umiarkowany, początkowo porywisty wiatr. W ciągu dnia (wtorek, 30 grudnia) prognozuje się dla Warszawy średnią temperaturę na poziomie ok. -2 stopni Celsjusza. Na drogach może zrobić się ślisko. IMGW aktualizuje ostrzeżenia dotyczące oblodzenia i marznących opadów.
Ostatni dzień starego roku przyniesie duże zachmurzenie i okresowe opady śniegu (ok. 5,9 mm). Zrobi się także mroźno: od maksymalnie ok. -1 st. Celsjusza do nawet ok. -13 st. Celsjusza w nocy dla północnej i zachodniej części Mazowsza. W środę 31 stycznia odczuwalne zimno może spotęgować dość silny wiatr, w porywach do ok. 60 km/h. W ciągu dnia na obszarze Warszawy i okolic prognozowana jest temp. minimalna ok. -4 st. C.
Czwartek 1 stycznia przyniesie dalsze, słabe opady śniegu (ok. 2,4 mm dla Mazowsza) oraz umiarkowany, w porywach dość silny wiatr. Przewidywane jest zachmurzenie pełne. Na większe przejaśnienia można liczyć dopiero w okolicach piątku i soboty. W ciągu dnia temperatury minimalne powinny utrzymać się na poziomie ok. -3 st. Celsjusza. W nocy chłodniej, do ok. -6 st. C.
Na piątek 2 stycznia prognozowane są większe przejaśnienia. Wciąż będą możliwe miejscowe, słabe opady śniegu, przechodzące lokalnie w opady deszczu. Większą przerwę w opadach prognozuje się dopiero w okolicach 5 stycznia. W tym czasie przewidywana jest także fala silniejszego mrozu. W centrum i na południu Polski temperatury mogą spaść poniżej -10 st. Celsjusza.