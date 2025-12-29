1.3°C
Zatrzymany mężczyzna po pożarze na Bakalarskiej usłyszał zarzuty

29.12.2025

Zatrzymany 36-letni mężczyzna został doprowadzony do komisariatu policji

M.B.
W nocy z 26 na 27 grudnia doszło do pożaru kontenerów przy ul. Bakalarskiej w Warszawie. Na miejsce natychmiast skierowano patrole Policji oraz jednostki Państwowej Straży Pożarnej. W związku ze zdarzeniem zatrzymano 36-letniego mężczyznę, który usłyszał zarzut zniszczenia mienia.

Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze potwierdzili, że ogniem objętych było kilka kontenerów. Strażacy niezwłocznie przystąpili do akcji gaśniczej, dzięki czemu pożar został szybko opanowany i ugaszony. W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń, nie było również konieczności ewakuacji mieszkańców okolicznych budynków.

Policyjne działania i zatrzymanie podejrzanego

Policjanci zabezpieczyli teren oraz rozpoczęli czynności mające na celu ustalenie przyczyn i okoliczności powstania pożaru. W trakcie prowadzonego postępowania funkcjonariusze przeanalizowali zgromadzony materiał dowodowy, co pozwoliło na wytypowanie osoby mogącej mieć związek ze zdarzeniem.

Niedługo później zatrzymano 36-letniego mężczyznę, który został doprowadzony do komisariatu policji.

Zarzuty i decyzja prokuratury

Na podstawie zgromadzonej dokumentacji podejrzany usłyszał w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Ochota zarzut zniszczenia mienia, kwalifikowany z art. 288 § 1 Kodeksu karnego. Decyzją prokuratora wobec mężczyzny zastosowano środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru.

Wysokie straty materialne

Straty materialne powstałe w wyniku pożaru zostały wstępnie oszacowane na ok. 300 tys. zł. Postępowanie w sprawie pożaru kontenerów przy ul. Bakalarskiej nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Ochota.

Sprawa jest rozwojowa, a śledczy nie wykluczają dalszych czynności procesowych.

