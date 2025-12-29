Zatrzymany 36-letni mężczyzna został doprowadzony do komisariatu policji
Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze potwierdzili, że ogniem objętych było kilka kontenerów. Strażacy niezwłocznie przystąpili do akcji gaśniczej, dzięki czemu pożar został szybko opanowany i ugaszony. W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń, nie było również konieczności ewakuacji mieszkańców okolicznych budynków.
Policjanci zabezpieczyli teren oraz rozpoczęli czynności mające na celu ustalenie przyczyn i okoliczności powstania pożaru. W trakcie prowadzonego postępowania funkcjonariusze przeanalizowali zgromadzony materiał dowodowy, co pozwoliło na wytypowanie osoby mogącej mieć związek ze zdarzeniem.
Niedługo później zatrzymano 36-letniego mężczyznę, który został doprowadzony do komisariatu policji.
Na podstawie zgromadzonej dokumentacji podejrzany usłyszał w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Ochota zarzut zniszczenia mienia, kwalifikowany z art. 288 § 1 Kodeksu karnego. Decyzją prokuratora wobec mężczyzny zastosowano środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru.
Straty materialne powstałe w wyniku pożaru zostały wstępnie oszacowane na ok. 300 tys. zł. Postępowanie w sprawie pożaru kontenerów przy ul. Bakalarskiej nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Ochota.
Sprawa jest rozwojowa, a śledczy nie wykluczają dalszych czynności procesowych.