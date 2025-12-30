Planujesz powrót z Sylwestra? Komunikacyjna rewolucja na przełomie roku w Warszawie

Sylwester i Nowy Rok coraz bliżej. W tym czasie pasażerowie komunikacji miejskiej w Warszawie muszą przygotować się na spore zmiany. Oto, jak kursować będą tramwaje, autobusy i metro 31 grudnia i 1 stycznia.



„Nie będzie kursów realizowanych w dni nauki szkolnej i akademickiej; autobusy, tramwaje i metro będą kursowały według zmienionych rozkładów jazdy. W Sylwestra metro będzie jeździło całą noc” – można przeczytać w specjalnym komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego (WTP). Znaleźć w nim można informacje na temat wszystkich zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w okresie od Świąt Bożego Narodzenia aż do Trzech Króli, w tym także w sylwestra i Nowy Rok.

Komunikacja miejska w sylwestra: Jakie zmiany czekają pasażerów w Warszawie?

W środę 31 grudnia zawieszone zostanie kursowanie autobusów linii: 160, 171, 182, 196, 225, 256, 263, 308, 320, 332, 340, 356, 809, 815, E-2, Z-8. Ponadto w przypadku linii: 114, 121, 142, 150, 152, 176, 211, 319 i 518 nie odbędą się kursy wykonywane w dni nauki szkolnej, natomiast autobusy linii: 164, 198, 201 i L24 nie podjadą tego dnia pod szkoły.

W Sylwestra na zmiany przygotować muszą się także pasażerowie linii autobusowych: 125, 131, 134, 143, 187, 192, 326, 401 i 521, których trasy zostaną zmienione. Ponadto, jak informuje WTP, „[…] niektóre linie autobusowe będą miały w tych dniach zmienione rozkłady jazdy”.

W Sylwestra rzadziej też kursować będą tramwaje. W godzinach szczytu jeździć będą co 5 lub co 10 minut, natomiast poza szczytem co 7 i pół minuty i co 15 minut.