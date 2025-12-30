Planujesz powrót z Sylwestra? Komunikacyjna rewolucja na przełomie roku w Warszawie

W Sylwestra i Nowy Rok pasażerowie komunikacji miejskiej w Warszawie muszą przygotować się na spore zmiany
„Nie będzie kursów realizowanych w dni nauki szkolnej i akademickiej; autobusy, tramwaje i metro będą kursowały według zmienionych rozkładów jazdy. W Sylwestra metro będzie jeździło całą noc” – można przeczytać w specjalnym komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego (WTP). Znaleźć w nim można informacje na temat wszystkich zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w okresie od Świąt Bożego Narodzenia aż do Trzech Króli, w tym także w sylwestra i Nowy Rok.
W środę 31 grudnia zawieszone zostanie kursowanie autobusów linii: 160, 171, 182, 196, 225, 256, 263, 308, 320, 332, 340, 356, 809, 815, E-2, Z-8. Ponadto w przypadku linii: 114, 121, 142, 150, 152, 176, 211, 319 i 518 nie odbędą się kursy wykonywane w dni nauki szkolnej, natomiast autobusy linii: 164, 198, 201 i L24 nie podjadą tego dnia pod szkoły.
W Sylwestra na zmiany przygotować muszą się także pasażerowie linii autobusowych: 125, 131, 134, 143, 187, 192, 326, 401 i 521, których trasy zostaną zmienione. Ponadto, jak informuje WTP, „[…] niektóre linie autobusowe będą miały w tych dniach zmienione rozkłady jazdy”.
W Sylwestra rzadziej też kursować będą tramwaje. W godzinach szczytu jeździć będą co 5 lub co 10 minut, natomiast poza szczytem co 7 i pół minuty i co 15 minut.
31 grudnia obie linie metra jeździć będą według specjalnego rozkładu jazdy:
„Warszawiacy wracający z zabaw sylwestrowych nie muszą się martwić” – informuje ponadto WTP, ponieważ metro kursować będzie przez całą noc z 31 grudnia na 1 stycznia.
W Nowy Rok autobusy i tramwaje komunikacji miejskiej w Warszawie będą kursowały zgodnie z niedzielnym rozkładem jazdy.
W tym dniu na trasy nie wyjadą autobusy następujących linii: 107, 108, 117, 118, 119, 125, 126, 129, 130, 156, 160, 168, 182, 187, 188, 193, 196, 201, 202, 207, 219, 221, 226, 228, 234, 256, 263, 512, 514, 516, 519, Z-8. W związku z tym nastąpi też korekta tras linii: 102, 131, 134, 143, 154, 164, 172, 194, 218, 249, 251, 521 – „[…] część z nich na wybranych odcinkach zastąpi te, które mają wolne”, informuje WTP.
Ponadto na rzadsze kursowanie autobusów przygotować muszą się pasażerowie linii: 105, 106, 112, 120, 122, 133, 136, 138, 139, 141, 149, 152, 153, 163, 165, 170, 177, 189, 208, 212, 217, 218, 239, 523, 527.
1 stycznia zawieszone zostanie kursowanie linii tramwajowych: 13, 14, 27 oraz 33. Jednocześnie tego dnia na torach pojawią się tramwaje linii 76 (na trasie Miasteczko Wilanów – Ratuszowa-ZOO), a tramwaje linii 19 pojadą ze Stegien do Metra Młociny.
W Nowy Rok, podobnie jak w Sylwestra, obie linie metra będą kursowały zgodnie ze specjalnym rozkładem jazdy.