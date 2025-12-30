Wyjechał tak na ulice Radomia. Policja szybko zatrzymała 20-latka

Świąteczna fantazja Polaków nie zna granic. Przekonali się o tym policjanci z Radomia, którzy podczas kontroli drogowej zatrzymali auto przystrojone choinkowymi lampkami. Dekoracja nie spotkała się jednak z uznaniem funkcjonariuszy. Na kierowcę nałożono mandat.



Podczas kontroli drogowej prowadzonej w Radomiu w wigilijną noc, policjantom ukazał się nietypowy widok. Jeden z kierowców postanowił udekorować swoje auto choinkowymi lampkami.

Reklama Reklama

Choinkowe lampki na aucie. Kierowca poniósł konsekwencje

Kierowca seata musiał zadać sobie wiele trudu, by udekorować całe auto świątecznymi lampkami. Jego przejazdu ulicami Radomia trudno było nie zauważyć. Nie pomyślał jednak o tym, że taka dekoracja może stwarzać zagrożenie w ruchu.

Policjanci z Radomia zatrzymali auto przystrojone świątecznymi lampkami Foto: Policja Radom

„Migające, kolorowe lampki mogą oślepiać innych kierowców, rozpraszać i powodować zagrożenie na drodze” - wyjaśnia Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu

Policjanci zatrzymali auto, a 20-letni mężczyzna dostał mandat w wysokości 500 zł za dodatkowe oświetlenie niezgodne z przepisami. Kierowca musiał także pod okiem funkcjonariuszy zdemontować ozdoby.