Setki kontroli i liczne mandaty. Oto skutki akcji Bezpieczne przewozy w Warszawie

Podczas działań zweryfikowano stan techniczny pojazdów oraz uprawnienia kierujących, co przełożyło się na setki nałożonych mandatów i zatrzymanie kilkudziesięciu dokumentów.
W trakcie kilkudniowych działań na terenie Warszawy służby dokonały 822 kontroli pojazdów. Głównym celem operacji było podniesienie poziomu bezpieczeństwa pasażerów korzystających z popularnych form transportu osobowego. Funkcjonariusze sprawdzali nie tylko wymagane dokumenty, ale także legalność prowadzonej działalności oraz stan trzeźwości kierujących.
Efektem prowadzonych czynności było nałożenie 164 mandatów karnych, których łączna suma wyniosła niemal 20 tys. zł. W 24 przypadkach policjanci zdecydowali o skierowaniu wniosków o ukaranie do sądu. Kontrole zakończyły się również zatrzymaniem 9 praw jazdy oraz 54 dowodów rejestracyjnych ze względu na zły stan techniczny pojazdów lub inne uchybienia.
Szczegółowa weryfikacja danych wykazała poważne naruszenia przepisów dotyczących uprawnień do kierowania oraz legalności pobytu na terenie kraju. Osiem osób prowadziło pojazdy bez wymaganych uprawnień. Ponadto funkcjonariusze ustalili, że sześciu kierowców przebywało w Polsce nielegalnie, a trzech kolejnych było poszukiwanych przez organy ścigania.
W realizację akcji zaangażowane były siły Wydziału Ruchu Drogowego KSP, wszystkich komend rejonowych oraz jednostek wspierających. Wspólne patrole Policji, Straży Granicznej i ITD pozwoliły na kompleksowe sprawdzenie podmiotów oferujących przewóz osób. Stołeczna Policja informuje, że zapewnienie bezpieczeństwa w tym sektorze transportu pozostaje priorytetem, a podobne kontrole będą kontynuowane w przyszłości.