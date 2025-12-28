1.7°C
Setki kontroli i liczne mandaty. Oto skutki akcji Bezpieczne przewozy w Warszawie

Publikacja: 28.12.2025 16:15

Głównym celem operacji było podniesienie poziomu bezpieczeństwa pasażerów korzystających z popularny

Głównym celem operacji było podniesienie poziomu bezpieczeństwa pasażerów korzystających z popularnych form transportu osobowego.

Foto: mł. asp. Jacek Sobociński

M.B.
W grudniu stołeczna policja przeprowadziła intensywne działania kontrolne ukierunkowane na kierowców świadczących usługi przewozu osób. W akcji pod nazwą Bezpieczne przewozy, która trwała od 12 do 22 grudnia, uczestniczyli również funkcjonariusze Straży Granicznej oraz Inspekcji Transportu Drogowego.

Podczas działań zweryfikowano stan techniczny pojazdów oraz uprawnienia kierujących, co przełożyło się na setki nałożonych mandatów i zatrzymanie kilkudziesięciu dokumentów.

Skala przeprowadzonych kontroli drogowych

W trakcie kilkudniowych działań na terenie Warszawy służby dokonały 822 kontroli pojazdów. Głównym celem operacji było podniesienie poziomu bezpieczeństwa pasażerów korzystających z popularnych form transportu osobowego. Funkcjonariusze sprawdzali nie tylko wymagane dokumenty, ale także legalność prowadzonej działalności oraz stan trzeźwości kierujących.

Kontrole zakończyły się zatrzymaniem 9 praw jazdy oraz 54 dowodów rejestracyjnych ze względu na zły

Kontrole zakończyły się zatrzymaniem 9 praw jazdy oraz 54 dowodów rejestracyjnych ze względu na zły stan techniczny pojazdów lub inne uchybienia.

Foto: mł. asp. Jacek Sobczyński

Ujawnione naruszenia i zatrzymane dokumenty

Efektem prowadzonych czynności było nałożenie 164 mandatów karnych, których łączna suma wyniosła niemal 20 tys. zł. W 24 przypadkach policjanci zdecydowali o skierowaniu wniosków o ukaranie do sądu. Kontrole zakończyły się również zatrzymaniem 9 praw jazdy oraz 54 dowodów rejestracyjnych ze względu na zły stan techniczny pojazdów lub inne uchybienia.

Nieprawidłowości w uprawnieniach i legalności pobytu

Szczegółowa weryfikacja danych wykazała poważne naruszenia przepisów dotyczących uprawnień do kierowania oraz legalności pobytu na terenie kraju. Osiem osób prowadziło pojazdy bez wymaganych uprawnień. Ponadto funkcjonariusze ustalili, że sześciu kierowców przebywało w Polsce nielegalnie, a trzech kolejnych było poszukiwanych przez organy ścigania.

Współpraca służb i zapowiedź dalszych działań

W realizację akcji zaangażowane były siły Wydziału Ruchu Drogowego KSP, wszystkich komend rejonowych oraz jednostek wspierających. Wspólne patrole Policji, Straży Granicznej i ITD pozwoliły na kompleksowe sprawdzenie podmiotów oferujących przewóz osób. Stołeczna Policja informuje, że zapewnienie bezpieczeństwa w tym sektorze transportu pozostaje priorytetem, a podobne kontrole będą kontynuowane w przyszłości.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

