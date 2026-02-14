Podziel się krwią na Mokotowie. Akcja ratowania życia w Domu Kultury Kadr

Burmistrz Mokotowa zaprasza na kolejną zbiórkę krwi, która odbędzie się 19 lutego 2026 roku. To prosta okazja, by oddając zaledwie 450 ml cennego płynu, realnie pomóc chorym i poszkodowanym w wypadkach. Na pierwszych dawców czekają upominki.



Krew to dar, którego nie da się wyprodukować w laboratorium ani zastąpić żadnym lekiem. Jest niezbędna w codziennej pracy lekarzy, szczególnie w okresach, gdy jej zapasy w bankach krwi niebezpiecznie maleją. Choć zapotrzebowanie na ten cenny płyn rośnie zwłaszcza w sezonie wakacyjnym, to każda pora roku jest dobra, by wesprzeć system ochrony zdrowia i podzielić się cząstką siebie z potrzebującymi.

Szczegóły nadchodzącej zbiórki

Najbliższa akcja krwiodawstwa na warszawskim Mokotowie zaplanowana jest na czwartek, 19 lutego 2026 roku. Chętni będą mogli zgłaszać się do Domu Kultury Kadr przy ulicy Wincentego Rzymowskiego 32 w godzinach od 8.00 do 13.00. Za organizację wydarzenia odpowiada Klub HDK PCK S.R.O Warszawa we współpracy z urzędem dzielnicy oraz placówką kulturalną. Dla osób, które nie zdążą wziąć udziału w lutowym terminie, przewidziano już kolejną edycję, która odbędzie się 20 kwietnia.

Kto może zostać dawcą

Zasady kwalifikacji są przejrzyste i mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno dawcy, jak i biorcy. Krwiodawcą może zostać każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 lat. Kluczowym kryterium jest również masa ciała, która nie powinna być niższa niż 50 kg. Przed oddaniem krwi warto być wypoczętym, zjeść lekki posiłek i zadbać o odpowiednie nawodnienie organizmu.