Podziel się krwią na Mokotowie. Akcja ratowania życia w Domu Kultury Kadr

Krew to dar, którego nie da się wyprodukować w laboratorium ani zastąpić żadnym lekiem. Jest niezbędna w codziennej pracy lekarzy, szczególnie w okresach, gdy jej zapasy w bankach krwi niebezpiecznie maleją. Choć zapotrzebowanie na ten cenny płyn rośnie zwłaszcza w sezonie wakacyjnym, to każda pora roku jest dobra, by wesprzeć system ochrony zdrowia i podzielić się cząstką siebie z potrzebującymi.
Najbliższa akcja krwiodawstwa na warszawskim Mokotowie zaplanowana jest na czwartek, 19 lutego 2026 roku. Chętni będą mogli zgłaszać się do Domu Kultury Kadr przy ulicy Wincentego Rzymowskiego 32 w godzinach od 8.00 do 13.00. Za organizację wydarzenia odpowiada Klub HDK PCK S.R.O Warszawa we współpracy z urzędem dzielnicy oraz placówką kulturalną. Dla osób, które nie zdążą wziąć udziału w lutowym terminie, przewidziano już kolejną edycję, która odbędzie się 20 kwietnia.
Zasady kwalifikacji są przejrzyste i mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno dawcy, jak i biorcy. Krwiodawcą może zostać każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 lat. Kluczowym kryterium jest również masa ciała, która nie powinna być niższa niż 50 kg. Przed oddaniem krwi warto być wypoczętym, zjeść lekki posiłek i zadbać o odpowiednie nawodnienie organizmu.
Aby dodatkowo zachęcić mieszkańców do udziału w akcji, Urząd Dzielnicy Mokotów przygotował miłą niespodziankę. Pierwszych 25 osób, które oddadzą krew w Domu Kultury Kadr, otrzyma vouchery do Cinema City. To symboliczne podziękowanie za bezinteresowną pomoc i czas poświęcony na wsparcie lokalnej zbiórki.
Warto pamiętać, że sytuacja w bankach krwi zależy od nas wszystkich. Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, w której on sam lub ktoś z jego bliskich będzie potrzebował transfuzji. Bądźmy czujni na potrzeby innych i reagujmy na apele o pomoc. Oddanie 450 ml krwi zajmuje tylko chwilę, a dla kogoś innego może oznaczać szansę na odzyskanie zdrowia lub przeżycie. Zachęcamy do aktywnego udziału i promowania idei krwiodawstwa wśród znajomych oraz rodziny.