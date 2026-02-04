Podziel się krwią w Ursusie. Punkt pobrań stanie przy urzędzie

Do oddania krwi może zgłosić się każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 lat.
Wydarzenie odbędzie się w najbliższą sobotę, 7 lutego, w godz. 9-14. Mobilny punkt pobrań zostanie ustawiony bezpośrednio przed budynkiem Urzędu Dzielnicy Ursus. Organizatorem zbiórki jest Klub HDK PCK Ursus, a cała inicjatywa odbywa się pod honorowym patronatem burmistrza dzielnicy.
Do oddania krwi może zgłosić się każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 lat. Ważne jest, aby podczas rejestracji posiadać przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem. Na miejscu każdy kandydat będzie musiał wypełnić ankietę oraz przejść wywiad lekarski połączony ze wstępnym badaniem. Ostateczną decyzję o tym, czy pobranie może zostać przeprowadzone, podejmuje lekarz.
Aby oddawanie krwi przebiegło sprawnie i było bezpieczne dla organizmu, należy pamiętać o kilku prostych zasadach. Przed przyjściem do punktu pobrań warto się wyspać i zjeść lekki posiłek. Bardzo ważne jest również odpowiednie nawodnienie organizmu przed zabiegiem.
Dla osób przyjeżdżających na akcję własnym samochodem przygotowano udogodnienie w postaci bezpłatnego postoju. Na podstawie biletu otrzymanego od organizatorów będzie można zaparkować przed urzędem bez ponoszenia opłat na czas oddawania krwi.
Dodatkowe informacje na temat krwiodawstwa można znaleźć na stronach warszawskiego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.