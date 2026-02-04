Podziel się krwią w Ursusie. Punkt pobrań stanie przy urzędzie

Mieszkańcy Ursusa będą mieli kolejną okazję do oddania krwi w ramach lokalnej akcji krwiodawstwa. Specjalny ambulans pojawi się na placu Czerwca 1976 roku już 7 lutego, a dla dawców przygotowano udogodnienia, w tym darmowy parking.



Wydarzenie odbędzie się w najbliższą sobotę, 7 lutego, w godz. 9-14. Mobilny punkt pobrań zostanie ustawiony bezpośrednio przed budynkiem Urzędu Dzielnicy Ursus. Organizatorem zbiórki jest Klub HDK PCK Ursus, a cała inicjatywa odbywa się pod honorowym patronatem burmistrza dzielnicy.

Reklama Reklama

Kto może zostać dawcą

Do oddania krwi może zgłosić się każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 lat. Ważne jest, aby podczas rejestracji posiadać przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem. Na miejscu każdy kandydat będzie musiał wypełnić ankietę oraz przejść wywiad lekarski połączony ze wstępnym badaniem. Ostateczną decyzję o tym, czy pobranie może zostać przeprowadzone, podejmuje lekarz.

Foto: mat. pras.

Jak przygotować się do wizyty w ambulansie

Aby oddawanie krwi przebiegło sprawnie i było bezpieczne dla organizmu, należy pamiętać o kilku prostych zasadach. Przed przyjściem do punktu pobrań warto się wyspać i zjeść lekki posiłek. Bardzo ważne jest również odpowiednie nawodnienie organizmu przed zabiegiem.