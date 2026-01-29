Krwiodawstwo w Warszawie. Braki w bankach krwi, przywileje dawców i wielki jubileusz na Ursynowie

Pojazd dysponuje pełnym zapleczem medycznym: wydzieloną strefą rejestracji, gabinetem do badań lekarskich oraz dwoma nowoczesnymi stanowiskami do poboru krwi. Dzięki kompaktowym rozmiarom, ten „szpital na kołach” może docierać bezpośrednio pod biurowce, szkoły czy urzędy, gdzie duże autokary mogłyby mieć problem z parkowaniem. To wyraźny sygnał, że system wychodzi naprzeciw mieszkańcom, skracając drogę do fotela donacyjnego.

Dlaczego warto? Niezastępowalny dar i profilaktyka

Teza o konieczności oddawania krwi opiera się na prostym fakcie – mimo postępu nauki, krwi nie da się wyprodukować syntetycznie. Każdego roku w Polsce konieczne jest przeprowadzenie około miliona transfuzji, a krew i osocze są niezbędne nie tylko dla ofiar wypadków, ale przede wszystkim dla pacjentów onkologicznych i osób przechodzących skomplikowane operacje.

Oddawanie krwi to jednak nie tylko altruizm, ale i realna korzyść dla samego dawcy. Każda wizyta w punkcie poboru wiąże się z bezpłatnym pakietem badań, w tym morfologią oraz testami w kierunku wirusów HIV, HBV, HCV czy kiły. To systematyczny, darmowy przegląd zdrowia, który pozwala na wczesne wykrycie wielu nieprawidłowości w organizmie.

Co zyskuje dawca?

Państwo docenia Honorowych Dawców Krwi (HDK) poprzez szeroki wachlarz benefitów. Każda donacja uprawnia do dwóch dni wolnego od pracy (dzień oddania i dzień następny) oraz posiłku regeneracyjnego o wartości 4 500 kcal, który najczęściej przybiera formę zestawu czekolad. Dawcy mogą również korzystać z ulgi podatkowej w rocznym zeznaniu PIT.

Dla najbardziej wytrwałych przewidziano tytuł „Zasłużonego HDK”, który otwiera drzwi do leków ze zniżką oraz obsługi poza kolejnością w placówkach medycznych. Warto podkreślić „bonus warszawski” – po oddaniu wymaganej ilości krwi (15 litrów dla kobiet i 18 litrów dla mężczyzn), dawcy przysługuje prawo do całkowicie bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską ZTM.

„Krewki Ursynów” świętuje jubileusz

Lokalnym sercem krwiodawstwa w stolicy jest bez wątpienia Klub HDK „Krewki Ursynów”. Organizacja ta powstała w 2017 roku i obecnie zrzesza ponad 60 aktywnych członków. W lutym klub będzie świętował swoją 9. rocznicę istnienia, co stanowi doskonałą okazję do rozpoczęcia przygody z krwiodawstwem właśnie w tej dzielnicy.

Najbliższa szansa na wsparcie banków krwi pojawi się już w nadchodzącą sobotę, 31 stycznia. W godz. 9-14 w sali 136 Urzędu Dzielnicy Ursynów (al. KEN 61) odbędzie się pierwsza tegoroczna zbiórka. Oprócz oddania krwi, chętni będą mogli zarejestrować się w bazie potencjalnych dawców szpiku Fundacji DKMS.

Oto pełny harmonogram zbiórek na Ursynowie w 2026 roku (wszystkie w godz. 9-14):

31 stycznia (najbliższa sobota)

28 lutego (akcja jubileuszowa)

28 marca,

25 kwietnia,

23 maja,

27 czerwca,

25 lipca,

29 sierpnia,

26 września,

24 października,

28 listopada

Pamiętajmy, że krwiodawcą może zostać każda zdrowa osoba w wieku 18-65 lat. Wystarczy zabrać ze sobą dowód osobisty, zjeść lekkie śniadanie i stać się częścią elitarnego grona, które ratuje życie mieszkańców Warszawy.