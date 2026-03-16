Życie Warszawy
Symulatory, fantomy, trenażery oraz nowoczesne aparaty. Technologie WUM dofinansowane

Publikacja: 16.03.2026 13:30

Projekt służy podniesieniu jakości kształcenia poprzez modernizację infrastruktury dydaktycznej oraz doposażenie jednostek uczelni w najnowocześniejsze narzędzia edukacyjne.

rbi
Zaawansowane symulatory medyczne, nowoczesne aparaty ultrasonograficzne i systemy do badania zachowania gryzoni – Warszawski Uniwersytet Medyczny realizuje projekt „Innowacyjna Dydaktyka = Medycyna Przyszłości + Rozbudowa i unowocześnienie bazy dydaktycznej WUM”.

Projekt służy podniesieniu jakości kształcenia poprzez modernizację infrastruktury dydaktycznej oraz doposażenie jednostek uczelni w najnowocześniejsze narzędzia edukacyjne. Właśnie na ten cel zostało przeznaczone dofinansowanie w wysokości 190 mln zł, które szkoła dostała z komponentu D Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”.

Zakupy specjalistycznego sprzętu dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

W ramach doposażenia trwają zakupy oraz dostawy nowoczesnego sprzętu medycznego i dydaktycznego, który wspiera proces kształcenia studentów medycyny i kierunków pokrewnych. Na WUM trafiły m.in. zaawansowane symulatory medyczne – w tym symulator laparoskopowy, symulator pacjenta dorosłego, symulator niemowlęcia, symulatory stomatologiczne i wiele innych, a także zestawy fantomów, manekinów i trenażerów do ćwiczeń.

Na uczelni pojawiły się też nowoczesne aparaty ultrasonograficzne z modułami edukacyjnymi, które poszerzają możliwości nauczania badań USG oraz systemy do badania behawioru gryzoni stanowiące wyposażenie pracowni dydaktycznej.

„Sprzęt ten już wspomaga działalność dydaktyczną, m.in. w Centrum Symulacji Medycznych WUM, podnosząc jakość praktycznego kształcenia przyszłych medyków” – informuje uczelnia.

Projekt obejmuje także prace remontowo-adaptacyjne w przestrzeniach dydaktycznych uczelni. Pozwoli to stworzyć nowoczesne i funkcjonalne warunki nauczania. Prace trwają i są na zaawansowanym etapie. Chodzi m.in., o adaptację pomieszczeń na nowe sale dydaktyczne oraz przystosowanie przestrzeni na potrzeby Zakładu Anatomii Człowieka – „Collegium Anatomicum”, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, a także o wykonanie centralnej instalacji klimatyzacji w Uniwersyteckim Centrum Stomatologii WUM.

Korzyści dla społeczności akademickiej WUM

Uczelnia rozpoczęła także prace nad zakupem i wdrożeniem platformy wspierającej prowadzenie procesu dydaktycznego na kierunkach objętych wsparciem w ramach KPO, kompletnej platformy do zarządzania zasobami informatycznymi z narzędziami do zarządzania majątkiem trwałym i powierzchniami, a także kompleksowej architektury i rozwiązań w zakresie wykrywania, prezentacji oraz ochrony przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni i skutkami ich wystąpienia na poziomie uczelni.

Jak podkreślają władze uczelni, Realizacja projektu pozwala na podniesienie efektywności kształcenia klinicznego i przedklinicznego, rozwój nowoczesnych metod nauczania w oparciu o praktyczne i symulacyjne narzędzia edukacyjne oraz lepsze przygotowanie studentów do wyzwań zawodowych w systemie ochrony zdrowia.

„Realizacja projektu to bardzo ważny etap w rozwoju naszej uczelni jako nowoczesnego ośrodka akademickiego, przygotowującego przyszłe kadry medyczne. Pozyskane środki pomagają nam wzmacniać zaplecze dydaktyczne i odpowiadać na rosnące potrzeby systemu ochrony zdrowia – zarówno w Polsce, jak i w skali europejskiej. Inwestowanie w nowoczesną infrastrukturę dydaktyczną ma bezpośredni wpływ na jakość kształcenia, a tym samym stwarza studentom lepsze perspektywy, wspiera rozwój uczelni oraz szeroko rozumiane otoczenie społeczno-gospodarcze” – konkluduje uczelnia.

