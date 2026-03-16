Symulatory, fantomy, trenażery oraz nowoczesne aparaty. Technologie WUM dofinansowane

Zaawansowane symulatory medyczne, nowoczesne aparaty ultrasonograficzne i systemy do badania zachowania gryzoni – Warszawski Uniwersytet Medyczny realizuje projekt „Innowacyjna Dydaktyka = Medycyna Przyszłości + Rozbudowa i unowocześnienie bazy dydaktycznej WUM”.



Projekt służy podniesieniu jakości kształcenia poprzez modernizację infrastruktury dydaktycznej oraz doposażenie jednostek uczelni w najnowocześniejsze narzędzia edukacyjne. Właśnie na ten cel zostało przeznaczone dofinansowanie w wysokości 190 mln zł, które szkoła dostała z komponentu D Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”.

Zakupy specjalistycznego sprzętu dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

W ramach doposażenia trwają zakupy oraz dostawy nowoczesnego sprzętu medycznego i dydaktycznego, który wspiera proces kształcenia studentów medycyny i kierunków pokrewnych. Na WUM trafiły m.in. zaawansowane symulatory medyczne – w tym symulator laparoskopowy, symulator pacjenta dorosłego, symulator niemowlęcia, symulatory stomatologiczne i wiele innych, a także zestawy fantomów, manekinów i trenażerów do ćwiczeń.

Na uczelni pojawiły się też nowoczesne aparaty ultrasonograficzne z modułami edukacyjnymi, które poszerzają możliwości nauczania badań USG oraz systemy do badania behawioru gryzoni stanowiące wyposażenie pracowni dydaktycznej.

„Sprzęt ten już wspomaga działalność dydaktyczną, m.in. w Centrum Symulacji Medycznych WUM, podnosząc jakość praktycznego kształcenia przyszłych medyków” – informuje uczelnia.