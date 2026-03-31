SGH i CPK wprowadzają unikalne studia. Co będzie można po nich robić?

Kierunek przeznaczony jest dla pasjonatów transportu kolejowego, lotniczego i drogowego, a także megaprojektów infrastrukturalnych – zarówno ekonomistów, jak i inżynierów.
Studia oferują unikatowe połączenie kompetencji analitycznych i menedżerskich, niezbędnych w zarządzaniu systemami transportowymi. Nawet zagadnienia teoretyczne, jak ekonomia czy historia, prezentowane są przez pryzmat funkcjonowania transportu.
– Cieszę się, że SGH jako jedna z pierwszych uczelni w Polsce korzysta z formuły studiów dualnych, realizowanych we współpracy z pracodawcą, który aktywnie wspiera proces dydaktyczny. W najbliższym czasie planujemy podpisać umowy z kolejnymi partnerami z branży transportowej, co pozwoli na rozwój tej unikatowej oferty dydaktycznej. Studiując u nas, studenci stają się częścią społeczności SGH i mogą wybierać spośród szerokiej oferty zajęć obejmującej m.in. narzędzia data science, finanse i rachunkowość oraz umiejętności negocjacyjne i marketingowe – podkreśla dr hab. Piotr Wachowiak, rektor i prof. SGH.
Program studiów będzie wyróżniał się dużą liczbą zajęć praktycznych. Po pierwszym roku studenci wezmą udział w dwutygodniowym cyklu warsztatów i wizyt studyjnych, obejmującym m.in. porty lotnicze czy stacje kolejowe. Poznają także praktyczne aspekty funkcjonowania transportu, takie jak ustalanie cen biletów czy konstruowanie rozkładów jazdy.
W czwartym semestrze kluczowym elementem kształcenia będzie projekt realizowany w przedsiębiorstwie partnerskim. Studenci, pracując nad realnymi problemami, rozwiną kompetencje analityczne i zarządcze w wybranych obszarach, m.in. poprzez budowę modeli transportowych i finansowych czy udział w procesach konsultacji społecznych.
– Już dziś pracuje u nas wielu absolwentów SGH, którzy cenią możliwość współtworzenia największego programu inwestycyjnego w historii Polski. Na nowym kierunku nasi eksperci przedstawią m.in. podstawy prawne inwestycji infrastrukturalnych, zamówień publicznych oraz analityki transportowej. Zapewnimy również dostęp do zaawansowanych narzędzi informatycznych oraz rzeczywistych zbiorów danych, wykorzystywanych w analizach zachowań pasażerów – podkreśla dr Filip Czernicki, Port Polska, prezes zarządu spółki Centralny Port Komunikacyjny.
Proces przygotowania kierunku rozpoczął się w październiku 2025 r. od podpisania umowy o współpracy. W kolejnych miesiącach przeprowadzono liczne warsztaty, spotkania i konsultacje, podczas których wypracowano program studiów.
– To młodzi profesjonaliści wskazali nam potrzebę łączenia kompetencji analitycznych z treściami, takimi jak zamówienia publiczne czy reformy kolei w różnych krajach. Na podstawie ich uwag postawiliśmy na mniejszą liczbę większych, kompleksowych przedmiotów kierunkowych. Połączyliśmy to z najlepszymi praktykami międzynarodowymi, takimi jak duża rola projektów grupowych w zaliczaniu przedmiotów – dodaje dr hab. Michał Wolański, prof. SGH, koordynujący przygotowanie kierunku.
Z programem studiów będzie można zapoznać się m.in. podczas dni otwartych SGH 28 marca r. oraz seminarium „Zamień swoje hobby w zawód przyszłości – dlaczego warto studiować Systemy Transportowe?”, które odbędzie się 15 kwietnia br. w godz. 17:20–18:50 w sali S1 przy ul. Batorego 8.