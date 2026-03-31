SGH i CPK wprowadzają unikalne studia. Co będzie można po nich robić?

Program studiów będzie wyróżniał się dużą liczbą zajęć praktycznych. Po pierwszym roku studenci wezmą udział w dwutygodniowym cyklu warsztatów i wizyt studyjnych, obejmującym m.in. porty lotnicze czy stacje kolejowe. Poznają także praktyczne aspekty funkcjonowania transportu, takie jak ustalanie cen biletów czy konstruowanie rozkładów jazdy.

Program studiów„Systemy transportowe”

W czwartym semestrze kluczowym elementem kształcenia będzie projekt realizowany w przedsiębiorstwie partnerskim. Studenci, pracując nad realnymi problemami, rozwiną kompetencje analityczne i zarządcze w wybranych obszarach, m.in. poprzez budowę modeli transportowych i finansowych czy udział w procesach konsultacji społecznych.

– Już dziś pracuje u nas wielu absolwentów SGH, którzy cenią możliwość współtworzenia największego programu inwestycyjnego w historii Polski. Na nowym kierunku nasi eksperci przedstawią m.in. podstawy prawne inwestycji infrastrukturalnych, zamówień publicznych oraz analityki transportowej. Zapewnimy również dostęp do zaawansowanych narzędzi informatycznych oraz rzeczywistych zbiorów danych, wykorzystywanych w analizach zachowań pasażerów – podkreśla dr Filip Czernicki, Port Polska, prezes zarządu spółki Centralny Port Komunikacyjny.

Proces przygotowania kierunku rozpoczął się w październiku 2025 r. od podpisania umowy o współpracy. W kolejnych miesiącach przeprowadzono liczne warsztaty, spotkania i konsultacje, podczas których wypracowano program studiów.

– To młodzi profesjonaliści wskazali nam potrzebę łączenia kompetencji analitycznych z treściami, takimi jak zamówienia publiczne czy reformy kolei w różnych krajach. Na podstawie ich uwag postawiliśmy na mniejszą liczbę większych, kompleksowych przedmiotów kierunkowych. Połączyliśmy to z najlepszymi praktykami międzynarodowymi, takimi jak duża rola projektów grupowych w zaliczaniu przedmiotów – dodaje dr hab. Michał Wolański, prof. SGH, koordynujący przygotowanie kierunku.

Z programem studiów będzie można zapoznać się m.in. podczas dni otwartych SGH 28 marca r. oraz seminarium „Zamień swoje hobby w zawód przyszłości – dlaczego warto studiować Systemy Transportowe?”, które odbędzie się 15 kwietnia br. w godz. 17:20–18:50 w sali S1 przy ul. Batorego 8.