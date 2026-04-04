Aktywność na szkolnym boisku. Możliwa dla wszystkich, ale są wyjątki

Co do zasady, którą regulują przepisy Biura Edukacji – boiska szkolne powinny być udostępniane mieszkańcom po godzinach pracy placówek oraz w weekendy.

Inny z mieszkańców uważa, że „szkoła nie chce odpowiadać za wypadki po godzinach zajęć – albo ubezpieczenie znacząco drożeje przy boisku otwartym całą dobę”. – Na pewno jest racjonalne uzasadnienie – twierdzi.

Kolejny dodaje, że zamykanie boisk jest skandaliczne, a typowo polskie jest przerzucanie odpowiedzialności między stronami tak, by nie znaleźć rozwiązania problemu. – A wystarczy wywiesić na ten temat informację – dodaje.

Jeszcze inny z okolicznych mieszkańców uważa, że boiska szkolne są w zasadzie zamknięte zawsze poza godzinami pracy szkoły, a jeśli ktoś się wdrapie po murku i pogra w kosza, i zdarzy się wypadek, odpowiada za to dyrekcja szkoły.

– Zdecydowanie warto, aby boiska szkolne były dostępne dla mieszkańców w weekendy! Nie chodzi o udostępnienie tylko kilku wybranych obiektów na całą dzielnicę – moim zdaniem wszystkie powinny być dostępne – dodaje mężczyzna.

Jego zdaniem wystarczy wprowadzić jasny regulamin korzystania z boiska, zamontować monitoring na wszelki wypadek i pozwolić mieszkańcom aktywnie spędzać czas.

To wszystko ze względów bezpieczeństwa

Jaki jest więc status szkolnych boisk? Są dostępne dla mieszkańców poza godzinami zajęć lekcyjnych czy też nie?

Jak poinformował nas Andrzej Opala, rzecznik dzielnicy Praga-Południe, generalnie – co do zasady, którą regulują przepisy Biura Edukacji – boiska szkolne powinny być udostępniane mieszkańcom po godzinach pracy placówek oraz w weekendy.

Ale obowiązują pewne zasady. Po zakończeniu zajęć szkolnych boiska powinny być otwarte dla mieszkańców co najmniej do godziny 21, a w okresie jesienno-zimowym – do zmierzchu. W weekendy oraz w okresie wakacyjnym – od godziny 9 do co najmniej godziny 21, a w okresie jesienno-zimowym – do zmierzchu.

Od tych zasad są jednak możliwe odstępstwa, zwłaszcza gdy szkoła korzysta z boiska po zajęciach szkolnych, np. organizując turniej, zawody lub prowadząc Warszawską Akcję „Lato w mieście” lub gdy jest ono wykorzystywane przez klub sportowy, w tym UKS.

Poza tym szkoła może incydentalnie wynajmować boisko podmiotom zewnętrznym, ale komercyjny najem może mieć charakter wyłącznie incydentalny i nie może ograniczać mieszkańcom dostępu do boiska albo może ograniczać go jedynie w niewielkim zakresie.

– Pragnę zwrócić uwagę, że dostępne dla mieszkańców są jedynie te boiska, które mają oddzielne wejście, np. furtkę, bo przechodzenie przez teren szkoły w weekendy jest niemożliwe – tłumaczy Andrzej Opala.

Dlaczego więc boisko przy LO im. Mickiewicza jest zamknięte dla mieszkańców? – To chwilowe. Nowa pani dyrektor zauważyła bowiem, że jego stan techniczny, m.in. wystające druty, stanowi zagrożenie dla użytkowników. A bezpieczeństwo dzieci jest naszym priorytetem i wolelibyśmy uniknąć jakichkolwiek wypadków. Po przeprowadzeniu niezbędnej naprawy boisko będzie służyć uczniom i mieszkańcom – zapowiada Andrzej Opala.

Kluby sportowe mają pierwszeństwo przed innymi

Na Pradze-Południe są boiska ogólnodostępne, a na dwóch z nich, ze względu na bardzo duże zainteresowanie, prowadzone są grafiki korzystania z boisk dla drużyn piłkarskich. Chodzi o boisko w Parku Polińskiego oraz na Kamionkowskich Błoniach Elekcyjnych.

– Aby skorzystać z boiska, należy złożyć drogą mailową pismo z prośbą o rezerwację boiska dla drużyny do Wydziału Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami dla Dzielnicy Praga-Południe. Przy pierwszej rezerwacji, wraz z pismem dotyczącym rezerwacji, należy przesłać zgodę na przetwarzanie danych osobowych – wyjaśnia rzecznik dzielnicy.

Dodaje, że drużyna wpisywana jest w grafik wykorzystania boiska w zależności od dostępności. W przypadku braku terminu drużyna wpisywana jest na listę rezerwową. Miesięczne grafiki wywieszane są w gablocie przy boisku.

A na Ursynowie np. w LXX LO przy ul. Dembowskiego 1 korty tenisowe są udostępniane mieszkańcom zgodnie z harmonogramem umieszczonym w w oficjalnej bazie dostępnych szkolnych obiektów sportowych w Warszawie.

– W określonych godzinach można korzystać z obiektu po osobistym stawiennictwie na portierni, gdzie pracownik dyżurny rejestruje chętnego do korzystania z kortu tenisowego – mówi Paweł Ciac, rzecznik dzielnicy Ursynów.

I dodaje, że z podanych na furtce prowadzącej na kort telefonów 222594031 oraz 885523302 można korzystać w wypadku, gdy szkoła jest zamknięta. – Bez rejestracji nie ma możliwości korzystania z obiektu – mówi rzecznik Ursynowa.

Zdradza także, że na stronach internetowych szkół i przy wejściu na boiska dostępne są regulaminy korzystania z obiektów sportowych.

Baza Biura Edukacji – tam są wszystkie informacje

Jak przekazał nam Marcin Jakubik, rzecznik dzielnicy Wola, szkolne obiekty sportowe udostępniane są zgodnie z priorytetem Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy realizowanym od 2014 roku. – Wszystko w celu zwiększenia dostępności boisk szkolnych dla mieszkańców – mówi rzecznik Woli.

A Anna Łobko, rzecznik dzielnicy Śródmieście podkreśla, że szkolne boiska pełnią ważną funkcję lokalną i służą aktywności fizycznej społeczności.

– Obiekty te pozostają pod opieką dyrektorów szkół. W związku z tym szczegółowe zasady korzystania, w tym ewentualne godziny otwarcia czy konieczność wcześniejszego uzgodnienia, mogą być określane na poziomie danej placówki – dodaje Anna Łobko.

Rzecznik Woli przypomina, że na stronie Biura Edukacji przez cały rok umieszczona jest baza tych obiektów – w tym m.in. boisk, bieżni, kortów tenisowych, siłowni zewnętrznych i wielu innych terenów sportowych – udostępnianych mieszkańcom bezpłatnie w określonych godzinach praktycznie każdego dnia tygodnia.

Baza ta jest na bieżąco aktualizowana przez Biuro Edukacji (nie urzędy dzielnic). Ostatnia taka aktualizacja była wczoraj – 1 kwietnia. Wszystko to można sprawdzić na stronie: https://edukacja.um.warszawa.pl/boiska-szkolne-otwarte-dla-mieszkancow

– Placówki oświatowe udostępniają mieszkańcom Warszawy boiska po zakończeniu zajęć szkolnych (w okresie jesiennym do zmierzchu) oraz w weekendy łącznie w czasie nie krótszym niż 10 godzin w tygodniu. Każda z placówek umieszcza w widocznym miejscu na ogrodzeniu boiska informację o godzinach otwarcia boisk szkolnych dla mieszkańców oraz regulamin korzystania z boiska – tłumaczy Marcin Jakubik.

Przyznaje, że powyższe zasady nie oznaczają, że każda placówka ma otwarte te obiekty dla mieszkańców przez siedem dni w tygodniu do późnych godzin wieczornych.

– O dokładnych godzinach otwarcia decydują poszczególni dyrektorzy placówek, mając na uwadze możliwości kadrowo-organizacyjne oraz uwzględniając zasady współżycia społecznego (np. mieliśmy prośby mieszkańców o zmianę godziny otwarcia ze względu na hałas i zakłócanie spokoju) – dodaje rzecznik Woli.