Aktywność na szkolnym boisku. Możliwa dla wszystkich, ale są wyjątki

Po zakończeniu zajęć szkolnych boiska powinny być otwarte dla mieszkańców co najmniej do godziny 21, a w okresie jesienno-zimowym – do zmierzchu
– Boisko przy LO im. Adama Mickiewicza na Saskiej Kępie zostało chwilowo zamknięte. Nowa pani dyrektor zauważyła bowiem, że jego stan techniczny (m.in. wystające druty) stanowi zagrożenie dla użytkowników. A bezpieczeństwo dzieci jest naszym priorytetem i wolelibyśmy uniknąć jakichkolwiek wypadków – mówi Andrzej Opala, rzecznik Pragi-Południe.
IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Warszawie, przy ulicy Saskiej 59, na Saskiej Kępie, to jedna z najstarszych szkół w Warszawie. Zostało założone w 1897 roku przez Emiliana Konopczyńskiego.
Jego absolwentami byli m.in. Jan Lechoń, Władysław Broniewski, Magdalena Zawadzka, Jerzy Skolimowski, Krzysztof Krauze, Jan Nowak-Jeziorański czy Stefan Starzyński – prezydent Warszawy.
Ostatnio mieszkańców Saskiej Kępy poruszyło zamknięcie przyszkolnego boiska. – Jak to możliwe, że w czasach zachęcania dzieci do aktywności na świeżym powietrzu i zniechęcania do sprzętów elektronicznych boiska przy liceum Mickiewicza są zamykane przy pięknej pogodzie o godzinie 14, a korzystający z nich są straszeni policją? – pytał jeden z nich.
Inny z mieszkańców uważa, że „szkoła nie chce odpowiadać za wypadki po godzinach zajęć – albo ubezpieczenie znacząco drożeje przy boisku otwartym całą dobę”. – Na pewno jest racjonalne uzasadnienie – twierdzi.
Kolejny dodaje, że zamykanie boisk jest skandaliczne, a typowo polskie jest przerzucanie odpowiedzialności między stronami tak, by nie znaleźć rozwiązania problemu. – A wystarczy wywiesić na ten temat informację – dodaje.
Jeszcze inny z okolicznych mieszkańców uważa, że boiska szkolne są w zasadzie zamknięte zawsze poza godzinami pracy szkoły, a jeśli ktoś się wdrapie po murku i pogra w kosza, i zdarzy się wypadek, odpowiada za to dyrekcja szkoły.
– Zdecydowanie warto, aby boiska szkolne były dostępne dla mieszkańców w weekendy! Nie chodzi o udostępnienie tylko kilku wybranych obiektów na całą dzielnicę – moim zdaniem wszystkie powinny być dostępne – dodaje mężczyzna.
Jego zdaniem wystarczy wprowadzić jasny regulamin korzystania z boiska, zamontować monitoring na wszelki wypadek i pozwolić mieszkańcom aktywnie spędzać czas.
Jaki jest więc status szkolnych boisk? Są dostępne dla mieszkańców poza godzinami zajęć lekcyjnych czy też nie?
Jak poinformował nas Andrzej Opala, rzecznik dzielnicy Praga-Południe, generalnie – co do zasady, którą regulują przepisy Biura Edukacji – boiska szkolne powinny być udostępniane mieszkańcom po godzinach pracy placówek oraz w weekendy.
Ale obowiązują pewne zasady. Po zakończeniu zajęć szkolnych boiska powinny być otwarte dla mieszkańców co najmniej do godziny 21, a w okresie jesienno-zimowym – do zmierzchu. W weekendy oraz w okresie wakacyjnym – od godziny 9 do co najmniej godziny 21, a w okresie jesienno-zimowym – do zmierzchu.
Od tych zasad są jednak możliwe odstępstwa, zwłaszcza gdy szkoła korzysta z boiska po zajęciach szkolnych, np. organizując turniej, zawody lub prowadząc Warszawską Akcję „Lato w mieście” lub gdy jest ono wykorzystywane przez klub sportowy, w tym UKS.
Poza tym szkoła może incydentalnie wynajmować boisko podmiotom zewnętrznym, ale komercyjny najem może mieć charakter wyłącznie incydentalny i nie może ograniczać mieszkańcom dostępu do boiska albo może ograniczać go jedynie w niewielkim zakresie.
– Pragnę zwrócić uwagę, że dostępne dla mieszkańców są jedynie te boiska, które mają oddzielne wejście, np. furtkę, bo przechodzenie przez teren szkoły w weekendy jest niemożliwe – tłumaczy Andrzej Opala.
Dlaczego więc boisko przy LO im. Mickiewicza jest zamknięte dla mieszkańców? – To chwilowe. Nowa pani dyrektor zauważyła bowiem, że jego stan techniczny, m.in. wystające druty, stanowi zagrożenie dla użytkowników. A bezpieczeństwo dzieci jest naszym priorytetem i wolelibyśmy uniknąć jakichkolwiek wypadków. Po przeprowadzeniu niezbędnej naprawy boisko będzie służyć uczniom i mieszkańcom – zapowiada Andrzej Opala.
Na Pradze-Południe są boiska ogólnodostępne, a na dwóch z nich, ze względu na bardzo duże zainteresowanie, prowadzone są grafiki korzystania z boisk dla drużyn piłkarskich. Chodzi o boisko w Parku Polińskiego oraz na Kamionkowskich Błoniach Elekcyjnych.
– Aby skorzystać z boiska, należy złożyć drogą mailową pismo z prośbą o rezerwację boiska dla drużyny do Wydziału Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami dla Dzielnicy Praga-Południe. Przy pierwszej rezerwacji, wraz z pismem dotyczącym rezerwacji, należy przesłać zgodę na przetwarzanie danych osobowych – wyjaśnia rzecznik dzielnicy.
Dodaje, że drużyna wpisywana jest w grafik wykorzystania boiska w zależności od dostępności. W przypadku braku terminu drużyna wpisywana jest na listę rezerwową. Miesięczne grafiki wywieszane są w gablocie przy boisku.
A na Ursynowie np. w LXX LO przy ul. Dembowskiego 1 korty tenisowe są udostępniane mieszkańcom zgodnie z harmonogramem umieszczonym w w oficjalnej bazie dostępnych szkolnych obiektów sportowych w Warszawie.
– W określonych godzinach można korzystać z obiektu po osobistym stawiennictwie na portierni, gdzie pracownik dyżurny rejestruje chętnego do korzystania z kortu tenisowego – mówi Paweł Ciac, rzecznik dzielnicy Ursynów.
I dodaje, że z podanych na furtce prowadzącej na kort telefonów 222594031 oraz 885523302 można korzystać w wypadku, gdy szkoła jest zamknięta. – Bez rejestracji nie ma możliwości korzystania z obiektu – mówi rzecznik Ursynowa.
Zdradza także, że na stronach internetowych szkół i przy wejściu na boiska dostępne są regulaminy korzystania z obiektów sportowych.
Jak przekazał nam Marcin Jakubik, rzecznik dzielnicy Wola, szkolne obiekty sportowe udostępniane są zgodnie z priorytetem Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy realizowanym od 2014 roku. – Wszystko w celu zwiększenia dostępności boisk szkolnych dla mieszkańców – mówi rzecznik Woli.
A Anna Łobko, rzecznik dzielnicy Śródmieście podkreśla, że szkolne boiska pełnią ważną funkcję lokalną i służą aktywności fizycznej społeczności.
– Obiekty te pozostają pod opieką dyrektorów szkół. W związku z tym szczegółowe zasady korzystania, w tym ewentualne godziny otwarcia czy konieczność wcześniejszego uzgodnienia, mogą być określane na poziomie danej placówki – dodaje Anna Łobko.
Rzecznik Woli przypomina, że na stronie Biura Edukacji przez cały rok umieszczona jest baza tych obiektów – w tym m.in. boisk, bieżni, kortów tenisowych, siłowni zewnętrznych i wielu innych terenów sportowych – udostępnianych mieszkańcom bezpłatnie w określonych godzinach praktycznie każdego dnia tygodnia.
Baza ta jest na bieżąco aktualizowana przez Biuro Edukacji (nie urzędy dzielnic). Ostatnia taka aktualizacja była wczoraj – 1 kwietnia. Wszystko to można sprawdzić na stronie: https://edukacja.um.warszawa.pl/boiska-szkolne-otwarte-dla-mieszkancow
– Placówki oświatowe udostępniają mieszkańcom Warszawy boiska po zakończeniu zajęć szkolnych (w okresie jesiennym do zmierzchu) oraz w weekendy łącznie w czasie nie krótszym niż 10 godzin w tygodniu. Każda z placówek umieszcza w widocznym miejscu na ogrodzeniu boiska informację o godzinach otwarcia boisk szkolnych dla mieszkańców oraz regulamin korzystania z boiska – tłumaczy Marcin Jakubik.
Przyznaje, że powyższe zasady nie oznaczają, że każda placówka ma otwarte te obiekty dla mieszkańców przez siedem dni w tygodniu do późnych godzin wieczornych.
– O dokładnych godzinach otwarcia decydują poszczególni dyrektorzy placówek, mając na uwadze możliwości kadrowo-organizacyjne oraz uwzględniając zasady współżycia społecznego (np. mieliśmy prośby mieszkańców o zmianę godziny otwarcia ze względu na hałas i zakłócanie spokoju) – dodaje rzecznik Woli.