Projekt „Profesorowie” na Politechnice Warszawskiej. Opowieści o wybitnych uczonych

Wystawa projektu „Profesorowie” w Gmachu Głównym PW
W projekcie „Profesorowie” przedstawiani są znakomici naukowcy i interesujące postacie. To historie wypełnione ciekawostkami, bogato ilustrowane, starannie udokumentowane, zachęcające do refleksji i pozostawiające przestrzeń na dalsze, własne analizy.
Projekt stanowi opowieść o wizji, odwadze, pracy i akademickiej doskonałości – opowieść, która będzie rozwijana poprzez dodawanie kolejnych rozdziałów, historii i biografii.
Przedstawione sylwetki ukazują znaczenie Politechniki Warszawskiej jako ośrodka, w którym rozwijała się nowoczesna myśl techniczna i naukowa. Dorobek związanych z nią uczonych obejmuje zarówno przełomowe osiągnięcia inżynieryjne, jak i odkrycia o fundamentalnym znaczeniu dla światowej nauki. Ich działalność przyczyniła się do rozwoju takich dziedzin jak elektronika, fizyka, automatyka czy inżynieria materiałowa, a także do kształcenia kolejnych pokoleń specjalistów. Wspólnym mianownikiem ich pracy pozostaje odwaga w przekraczaniu granic wiedzy oraz trwały wpływ na rozwój technologii.
Na szczególną uwagę zasługują wybitni przedstawiciele środowiska naukowego Politechniki Warszawskiej, których osiągnięcia na trwałe zapisały się w historii nauki i techniki. Przykładowo Stefan Bryła był pionierem nowoczesnych konstrukcji stalowych i twórcą pierwszego na świecie spawanego mostu drogowego, co stanowiło przełom w budownictwie. Jego działalność przyczyniła się do upowszechnienia spawalnictwa jako podstawowej technologii łączenia elementów konstrukcyjnych.
Równie doniosły wkład wniósł Jan Czochralski, którego odkrycie metody otrzymywania monokryształów stało się fundamentem współczesnej elektroniki. Metoda ta jest do dziś wykorzystywana w produkcji półprzewodników, co czyni ją jednym z najważniejszych osiągnięć nauki XX wieku.
W dziedzinie automatyki szczególne miejsce zajmuje Władysław Findeisen, specjalista w zakresie teorii sterowania i optymalizacji procesów. Jego działalność naukowa oraz organizacyjna przyczyniła się do rozwoju nowoczesnych systemów przemysłowych oraz wzmocnienia pozycji uczelni.
Istotną rolę w rozwoju elektroniki odegrał także Janusz Groszkowski, jeden z pionierów radiotechniki. Jego badania nad generacją i stabilizacją drgań elektrycznych miały kluczowe znaczenie dla rozwoju technologii radiowych i komunikacyjnych.
Wyjątkową postacią był też Mieczysław Wolfke, fizyk o wizjonerskim podejściu do nauki, który już na początku XX wieku sformułował koncepcję holografii. Jego prace wyprzedzały epokę i dopiero po latach znalazły potwierdzenie w praktyce, co czyni go jednym z najbardziej nowatorskich polskich uczonych.
Sylwetki bohaterów można zobaczyć w Internecie, na specjalnie przygotowanej witrynie www.pw.edu.pl/uczelnia/przeszlosc#profesorowie oraz w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, na wystawie na I piętrze, w drodze do Sali Senatu.