Rakiety origami na Politechnice Warszawskiej. Czy uda się pobić Rekord Polski?

Podczas czwartej edycji Ogólnopolskiego Dnia Inżynierii Materiałowej (ODIM 2026), która odbędzie się 27 marca, uczestnicy będą ustanawiać nowy Rekord Polski w kategorii „Największa liczba rakiet origami złożonych w ciągu czterech godzin”. Na Politechnice Warszawskiej wydarzeniu będzie towarzyszył wykład.



Origami kojarzy się z prostą sztuką składania papieru, ale jego zasady od lat inspirują inżynierów i naukowców. Struktury wzorowane na origami są wykorzystywane w nowoczesnych technologiach – od medycyny po inżynierię kosmiczną.

– Inspiracją dla naszego wyzwania jest model rakiety origami opracowany przez Massachusetts Institute of Technology (MIT) w ramach inicjatywy edukacyjnej Better World – mówią koordynatorzy akcji. – Pokazuje on, że nawet proste działania mogą prowadzić do zrozumienia zaawansowanych koncepcji inżynierskich.

W kosmosie liczy się każdy gram i każdy centymetr objętości. Dlatego wiele elementów satelitów czy sond projektuje się tak, aby można je było złożyć do niewielkich rozmiarów, a następnie rozłożyć dopiero w przestrzeni kosmicznej. Tak działają m.in. anteny satelitarne i panele słoneczne.

Rekord Polski w kategorii „Największa liczba rakiet origami złożonych w ciągu czterech godzin”

Podczas Ogólnopolskiego Dnia Inżynierii Materiałowej tysiące uczestników w całej Polsce wspólnie złoży papierowe rakiety, ustanawiając Rekord Polski. To symboliczne działanie pokazuje, że nauka zaczyna się od ciekawości, współpracy i wyobraźni – a małe pomysły mogą prowadzić do wielkich technologii przyszłości.

Ustanawianie Rekordu Polski na Politechnice Warszawskiej będzie towarzyszyć pierwszemu wykładowi „Materiały dla kosmonautyki”, który rozpoczyna się o godz. 10.00 na Wydziale Inżynierii Materiałowej (ul. Wołoska 141). Nauczycieli zainteresowanych udziałem w wydarzeniu uczelnia prosi o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do Joanny Kwiatkowskiej – koordynatorki wydarzenia: [email protected].