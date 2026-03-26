Życie Warszawy
Rakiety origami na Politechnice Warszawskiej. Czy uda się pobić Rekord Polski?

Publikacja: 26.03.2026 11:10

Podczas Ogólnopolskiego Dnia Inżynierii Materiałowej tysiące uczestników w całej Polsce wspólnie złoży papierowe rakiety, ustanawiając Rekord Polski

Robert Biskupski
Podczas czwartej edycji Ogólnopolskiego Dnia Inżynierii Materiałowej (ODIM 2026), która odbędzie się 27 marca, uczestnicy będą ustanawiać nowy Rekord Polski w kategorii „Największa liczba rakiet origami złożonych w ciągu czterech godzin”. Na Politechnice Warszawskiej wydarzeniu będzie towarzyszył wykład.

Origami kojarzy się z prostą sztuką składania papieru, ale jego zasady od lat inspirują inżynierów i naukowców. Struktury wzorowane na origami są wykorzystywane w nowoczesnych technologiach – od medycyny po inżynierię kosmiczną.

– Inspiracją dla naszego wyzwania jest model rakiety origami opracowany przez Massachusetts Institute of Technology (MIT) w ramach inicjatywy edukacyjnej Better World – mówią koordynatorzy akcji. – Pokazuje on, że nawet proste działania mogą prowadzić do zrozumienia zaawansowanych koncepcji inżynierskich.

W kosmosie liczy się każdy gram i każdy centymetr objętości. Dlatego wiele elementów satelitów czy sond projektuje się tak, aby można je było złożyć do niewielkich rozmiarów, a następnie rozłożyć dopiero w przestrzeni kosmicznej. Tak działają m.in. anteny satelitarne i panele słoneczne.

Podczas Ogólnopolskiego Dnia Inżynierii Materiałowej tysiące uczestników w całej Polsce wspólnie złoży papierowe rakiety, ustanawiając Rekord Polski. To symboliczne działanie pokazuje, że nauka zaczyna się od ciekawości, współpracy i wyobraźni – a małe pomysły mogą prowadzić do wielkich technologii przyszłości.

Ustanawianie Rekordu Polski na Politechnice Warszawskiej będzie towarzyszyć pierwszemu wykładowi „Materiały dla kosmonautyki”, który rozpoczyna się o godz. 10.00 na Wydziale Inżynierii Materiałowej (ul. Wołoska 141). Nauczycieli zainteresowanych udziałem w wydarzeniu uczelnia prosi o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do Joanny Kwiatkowskiej – koordynatorki wydarzenia: [email protected].

27 marca odbędzie się czwarta edycja Ogólnopolskiego Dnia Inżynierii Materiałowej (ODIM) – inicjatywy popularyzującej naukę, realizowanej równocześnie w 13 miastach w Polsce. Wydarzenie organizowane jest wspólnie przez 15 uczelni oraz 7 instytutów naukowych i badawczych, które od 2023 roku łączą siły, aby pokazywać młodzieży i szerokiej publiczności znaczenie inżynierii materiałowej we współczesnym świecie.

Celem ODIM jest inspirowanie kolejnych pokoleń do zainteresowania się naukami inżynieryjnymi oraz uświadamianie, że to właśnie materiały stanowią fundament rozwoju nowoczesnych technologii – od medycyny i energetyki po przemysł lotniczy i kosmiczny.

Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Kosmiczne materiały”. To dzięki zaawansowanym stopom metali, kompozytom o ultraniskiej masie czy powłokom odpornym na ekstremalne temperatury możliwe jest budowanie rakiet, satelitów i łazików zdolnych funkcjonować w warunkach przestrzeni kosmicznej. ODIM 2026 pokaże, jak inżynieria materiałowa umożliwia człowiekowi sięganie coraz dalej w głąb wszechświata.

Na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej wydarzenie podzielone będzie na dwie części. W godz. 10-15 odbędą się zajęcia dla uczniów szkół średnich, a od godz. 16.30 do 18.30 – Naukowe Popołudnie dla wszystkich pasjonatów nauki.

Dla uczniów przygotowano cykl wykładów i warsztatów prowadzonych przez pracowników naukowych oraz ekspertów przemysłu. W programie wykładów znajdą się m.in.: „Materiały dla kosmonautyki” – wykład połączony z ustanawianiem Rekordu Polski, wykład eksperta PIAP Space,„Materiały i technologie przyszłości dla zdrowia człowieka w kosmosie”, „Kosmiczna droga złota” oraz „Materiały w przemyśle lotniczym i kosmicznym: wyzwania i zagrożenia”. Uczestnicy będą mogli także wziąć udział w warsztatach. Zajęcia łączą elementy wiedzy teoretycznej z pracą zespołową i analizą rzeczywistych problemów inżynierskich.

Popołudniowa część wydarzenia ma charakter otwarty i skierowana jest do wszystkich zainteresowanych nauką – uczniów, studentów, absolwentów i mieszkańców Warszawy.

W programie przewidziano pokazy w laboratoriach Wydziału Inżynierii Materiałowej, prezentacje projektów kół naukowych: Wakans, Biomaterials, Studenckiego Koła Astronautycznego oraz WUT Racing, a także możliwość bezpośredniej rozmowy ze studentami i naukowcami realizującymi projekty badawcze.

Naukowe Popołudnie to okazja, aby zobaczyć zaplecze laboratoryjne Wydziału Inżynierii Materiałowej i przekonać się, jak wygląda praca inżyniera materiałowego w praktyce. Wstęp na tę część wydarzenia jest wolny.

