Rakiety origami na Politechnice Warszawskiej. Czy uda się pobić Rekord Polski?

Podczas Ogólnopolskiego Dnia Inżynierii Materiałowej tysiące uczestników w całej Polsce wspólnie złoży papierowe rakiety, ustanawiając Rekord Polski
Origami kojarzy się z prostą sztuką składania papieru, ale jego zasady od lat inspirują inżynierów i naukowców. Struktury wzorowane na origami są wykorzystywane w nowoczesnych technologiach – od medycyny po inżynierię kosmiczną.
– Inspiracją dla naszego wyzwania jest model rakiety origami opracowany przez Massachusetts Institute of Technology (MIT) w ramach inicjatywy edukacyjnej Better World – mówią koordynatorzy akcji. – Pokazuje on, że nawet proste działania mogą prowadzić do zrozumienia zaawansowanych koncepcji inżynierskich.
W kosmosie liczy się każdy gram i każdy centymetr objętości. Dlatego wiele elementów satelitów czy sond projektuje się tak, aby można je było złożyć do niewielkich rozmiarów, a następnie rozłożyć dopiero w przestrzeni kosmicznej. Tak działają m.in. anteny satelitarne i panele słoneczne.
To symboliczne działanie pokazuje, że nauka zaczyna się od ciekawości, współpracy i wyobraźni – a małe pomysły mogą prowadzić do wielkich technologii przyszłości.
Ustanawianie Rekordu Polski na Politechnice Warszawskiej będzie towarzyszyć pierwszemu wykładowi „Materiały dla kosmonautyki”, który rozpoczyna się o godz. 10.00 na Wydziale Inżynierii Materiałowej (ul. Wołoska 141). Nauczycieli zainteresowanych udziałem w wydarzeniu uczelnia prosi o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do Joanny Kwiatkowskiej – koordynatorki wydarzenia: [email protected].
27 marca odbędzie się czwarta edycja Ogólnopolskiego Dnia Inżynierii Materiałowej (ODIM) – inicjatywy popularyzującej naukę, realizowanej równocześnie w 13 miastach w Polsce. Wydarzenie organizowane jest wspólnie przez 15 uczelni oraz 7 instytutów naukowych i badawczych, które od 2023 roku łączą siły, aby pokazywać młodzieży i szerokiej publiczności znaczenie inżynierii materiałowej we współczesnym świecie.
Celem ODIM jest inspirowanie kolejnych pokoleń do zainteresowania się naukami inżynieryjnymi oraz uświadamianie, że to właśnie materiały stanowią fundament rozwoju nowoczesnych technologii – od medycyny i energetyki po przemysł lotniczy i kosmiczny.
Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Kosmiczne materiały”. To dzięki zaawansowanym stopom metali, kompozytom o ultraniskiej masie czy powłokom odpornym na ekstremalne temperatury możliwe jest budowanie rakiet, satelitów i łazików zdolnych funkcjonować w warunkach przestrzeni kosmicznej. ODIM 2026 pokaże, jak inżynieria materiałowa umożliwia człowiekowi sięganie coraz dalej w głąb wszechświata.
Na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej wydarzenie podzielone będzie na dwie części. W godz. 10-15 odbędą się zajęcia dla uczniów szkół średnich, a od godz. 16.30 do 18.30 – Naukowe Popołudnie dla wszystkich pasjonatów nauki.
Dla uczniów przygotowano cykl wykładów i warsztatów prowadzonych przez pracowników naukowych oraz ekspertów przemysłu. W programie wykładów znajdą się m.in.: „Materiały dla kosmonautyki” – wykład połączony z ustanawianiem Rekordu Polski, wykład eksperta PIAP Space,„Materiały i technologie przyszłości dla zdrowia człowieka w kosmosie”, „Kosmiczna droga złota” oraz „Materiały w przemyśle lotniczym i kosmicznym: wyzwania i zagrożenia”. Uczestnicy będą mogli także wziąć udział w warsztatach. Zajęcia łączą elementy wiedzy teoretycznej z pracą zespołową i analizą rzeczywistych problemów inżynierskich.
Popołudniowa część wydarzenia ma charakter otwarty i skierowana jest do wszystkich zainteresowanych nauką – uczniów, studentów, absolwentów i mieszkańców Warszawy.
W programie przewidziano pokazy w laboratoriach Wydziału Inżynierii Materiałowej, prezentacje projektów kół naukowych: Wakans, Biomaterials, Studenckiego Koła Astronautycznego oraz WUT Racing, a także możliwość bezpośredniej rozmowy ze studentami i naukowcami realizującymi projekty badawcze.
Naukowe Popołudnie to okazja, aby zobaczyć zaplecze laboratoryjne Wydziału Inżynierii Materiałowej i przekonać się, jak wygląda praca inżyniera materiałowego w praktyce. Wstęp na tę część wydarzenia jest wolny.