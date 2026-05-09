Troje studentów PW nominowanych do Studenckiego Nobla 2026
Konkurs organizowany jest corocznie przez Niezależne Zrzeszenie Studentów, a nagrody przyznawane są w 9 kategoriach.
Obecnie studiuje na II stopniu Fizyki Technicznej na specjalności Fizyka i Technika Jądrowa. Naukowo realizuje się w fizyce zderzeń ciężkich jonów. Studia zaczęła na Wydziale Inżynierii Materiałowej, lecz w połowie drugiego semestru poczuła, że to nie jest to czym chciałaby się zajmować. Zmieniła więc kierunek – jej uwagę zwrócił program Indywidualnej Opieki Naukowej na Wydziale Fizyki oraz specjalizacja z Fizyki Komputerowej na studiach inżynierskich. W studiach ciekawi ją to, jak wiele dziedzin się ze sobą łączy, by opisać rzeczywistość i jak niektóre bardzo skomplikowane koncepty w pewnym momencie mogą się niespodziewanie okazać intuicyjne. Dziedzina fizyki ciężkich jonów zainteresowała ją możliwością pracy z największymi osiągnięciami fizyki i badaniu materii oraz oddziaływań na bardzo podstawowym poziomie.
Anna w trakcie trwania studiów inżynierskich miała możliwość uczestniczenia w 4 konferencjach międzynarodowych, a na jednej z nich – 25th Zimanyi School Winter Workshop on Heavy Ion Physics – otrzymała nagrodę Best Student Award, którą zdobyła za pracę inżynierską i poster ją prezentujący. Obecnie przygotowuje referat na Workshop on Particle Correlations and Femtoscopy, najważniejszą konferencję w dziedzinie, w której realizuje swoją pracę naukową. Jak mówi Anna, sama możliwość pojechania tam z referatem jest dla niej ogromnym wyróżnieniem i źródłem satysfakcji.
Poza fizyką uwielbia żeglować (po Mazurach i na morzu, kiedyś została Watch Leader na żaglowcu Fryderyk Chopin), chodzić po górach i się wspinać. W planach ma kontynuowanie wykonanej pracy w trakcie studiów magisterskich, napisanie publikacji (obecnie jest na etapie przygotowywania oficjalnego Paper Proposal).
Jest studentką II roku studiów magisterskich Data Science na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych. To jej kolejny kierunek studiów – wcześniej ukończyła już architekturę oraz budownictwo na PW. Jest również doktorantką w Instytucie Inżynierii Lądowej SGGW.
To właśnie podczas doktoratu zrozumiała, że chciałaby rozwijać umiejętności związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w branży AEC (Architecture, Engineering and Construction). Decyzja o wyborze kierunku Data Science była naturalnym rozwinięciem jej zainteresowań – zaczęła coraz bardziej interesować się tym, jak dane i nowe technologie mogą wspierać projektowanie oraz podejmowanie decyzji w architekturze i inżynierii.
Obecnie zajmuje się wykorzystaniem sztucznej inteligencji w AEC, modelowaniem informacji o budynku (BIM) oraz projektowaniem parametrycznym. Interesuje ją szczególnie to, jak dzięki analizie danych i symulacjom można już na wczesnym etapie projektowania tworzyć bardziej efektywne i zrównoważone rozwiązania. Najwięcej satysfakcji daje jej łączenie pracy naukowej z realnymi zastosowaniami.
Jednym z takich przykładów jest projekt dotyczący wykorzystania AI do zarządzania budynkami miejskimi we współpracy z m.st. Warszawą w ramach Stypendium dla Doktorantów. Dużym wyróżnieniem jest dla niej również otrzymanie Fulbright Junior Research Award. W ramach tego programu prowadzi badania na University of California, Berkeley dotyczące śladu węglowego budynków.
Student pierwszego semestru studiów magisterskich na kierunku biotechnologia na Wydziale Chemicznym PW oraz beneficjent programu „Studia ID”. Swoją ścieżkę naukową na Politechnice wybrał z chęci łączenia biologii i chemii z praktycznym, inżynierskim podejściem. Na co dzień, poza nauką, zdobywa doświadczenie w zespole badawczym zajmującym się technologią organ-on-a-chip. Pracuje tam nad rozwojem modeli komórkowych naśladujących fizjologiczne struktury ludzkiego ciała, które w przyszłości mogą posłużyć jako nowoczesne platformy do testów w badaniach przedklinicznych.
Oprócz pracy w laboratorium Bartek chętnie dzieli się swoją pasją z innymi i angażuje w popularyzację nauki, czego świetnym potwierdzeniem jest jego sukces w konkursie FameLab Poland. Jest również bardzo aktywny w życiu akademickim – jak sam przyznaje, inicjatywą, która dała mu do tej pory najwięcej satysfakcji, była współorganizacja edukacyjnego wyjazdu do Niemiec dla studentów biotechnologii, zrealizowana przy wsparciu agencji DAAD.
W przyszłości planuje kontynuować rozwój naukowy w ramach doktoratu, poszerzając swoje zainteresowania badawcze o biodruk oraz obliczeniową mechanikę płynów.