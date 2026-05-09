Anna Kodym z Wydziału Fizyki, Małgorzata Kurcjusz-Gzowska z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych oraz Bartłomiej Łuszczuk z Wydziału Chemicznego zostali finalistami tegorocznej edycji Studenckiego Nobla.



Konkurs organizowany jest corocznie przez Niezależne Zrzeszenie Studentów, a nagrody przyznawane są w 9 kategoriach.

Anna Kodym, kategoria: Fizyka i astronomia

Obecnie studiuje na II stopniu Fizyki Technicznej na specjalności Fizyka i Technika Jądrowa. Naukowo realizuje się w fizyce zderzeń ciężkich jonów. Studia zaczęła na Wydziale Inżynierii Materiałowej, lecz w połowie drugiego semestru poczuła, że to nie jest to czym chciałaby się zajmować. Zmieniła więc kierunek – jej uwagę zwrócił program Indywidualnej Opieki Naukowej na Wydziale Fizyki oraz specjalizacja z Fizyki Komputerowej na studiach inżynierskich. W studiach ciekawi ją to, jak wiele dziedzin się ze sobą łączy, by opisać rzeczywistość i jak niektóre bardzo skomplikowane koncepty w pewnym momencie mogą się niespodziewanie okazać intuicyjne. Dziedzina fizyki ciężkich jonów zainteresowała ją możliwością pracy z największymi osiągnięciami fizyki i badaniu materii oraz oddziaływań na bardzo podstawowym poziomie.

Anna w trakcie trwania studiów inżynierskich miała możliwość uczestniczenia w 4 konferencjach międzynarodowych, a na jednej z nich – 25th Zimanyi School Winter Workshop on Heavy Ion Physics – otrzymała nagrodę Best Student Award, którą zdobyła za pracę inżynierską i poster ją prezentujący. Obecnie przygotowuje referat na Workshop on Particle Correlations and Femtoscopy, najważniejszą konferencję w dziedzinie, w której realizuje swoją pracę naukową. Jak mówi Anna, sama możliwość pojechania tam z referatem jest dla niej ogromnym wyróżnieniem i źródłem satysfakcji.

Poza fizyką uwielbia żeglować (po Mazurach i na morzu, kiedyś została Watch Leader na żaglowcu Fryderyk Chopin), chodzić po górach i się wspinać. W planach ma kontynuowanie wykonanej pracy w trakcie studiów magisterskich, napisanie publikacji (obecnie jest na etapie przygotowywania oficjalnego Paper Proposal).

Małgorzata Kurcjusz-Gzowska, kategoria: Nauki techniczne

Jest studentką II roku studiów magisterskich Data Science na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych. To jej kolejny kierunek studiów – wcześniej ukończyła już architekturę oraz budownictwo na PW. Jest również doktorantką w Instytucie Inżynierii Lądowej SGGW.

To właśnie podczas doktoratu zrozumiała, że chciałaby rozwijać umiejętności związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w branży AEC (Architecture, Engineering and Construction). Decyzja o wyborze kierunku Data Science była naturalnym rozwinięciem jej zainteresowań – zaczęła coraz bardziej interesować się tym, jak dane i nowe technologie mogą wspierać projektowanie oraz podejmowanie decyzji w architekturze i inżynierii.

Obecnie zajmuje się wykorzystaniem sztucznej inteligencji w AEC, modelowaniem informacji o budynku (BIM) oraz projektowaniem parametrycznym. Interesuje ją szczególnie to, jak dzięki analizie danych i symulacjom można już na wczesnym etapie projektowania tworzyć bardziej efektywne i zrównoważone rozwiązania. Najwięcej satysfakcji daje jej łączenie pracy naukowej z realnymi zastosowaniami.

Jednym z takich przykładów jest projekt dotyczący wykorzystania AI do zarządzania budynkami miejskimi we współpracy z m.st. Warszawą w ramach Stypendium dla Doktorantów. Dużym wyróżnieniem jest dla niej również otrzymanie Fulbright Junior Research Award. W ramach tego programu prowadzi badania na University of California, Berkeley dotyczące śladu węglowego budynków.

Bartłomiej Łuszczuk, kategoria: Nauki przyrodnicze i energetyka

Student pierwszego semestru studiów magisterskich na kierunku biotechnologia na Wydziale Chemicznym PW oraz beneficjent programu „Studia ID”. Swoją ścieżkę naukową na Politechnice wybrał z chęci łączenia biologii i chemii z praktycznym, inżynierskim podejściem. Na co dzień, poza nauką, zdobywa doświadczenie w zespole badawczym zajmującym się technologią organ-on-a-chip. Pracuje tam nad rozwojem modeli komórkowych naśladujących fizjologiczne struktury ludzkiego ciała, które w przyszłości mogą posłużyć jako nowoczesne platformy do testów w badaniach przedklinicznych.

Oprócz pracy w laboratorium Bartek chętnie dzieli się swoją pasją z innymi i angażuje w popularyzację nauki, czego świetnym potwierdzeniem jest jego sukces w konkursie FameLab Poland. Jest również bardzo aktywny w życiu akademickim – jak sam przyznaje, inicjatywą, która dała mu do tej pory najwięcej satysfakcji, była współorganizacja edukacyjnego wyjazdu do Niemiec dla studentów biotechnologii, zrealizowana przy wsparciu agencji DAAD.

W przyszłości planuje kontynuować rozwój naukowy w ramach doktoratu, poszerzając swoje zainteresowania badawcze o biodruk oraz obliczeniową mechanikę płynów.