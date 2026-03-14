Badaczka z PW wykorzysta nowe technologie do badań nad lekami przeciwdepresyjnymi

Model laboratoryjny, który pozwoli jednocześnie obserwować reakcję komórek mózgu i uwzględnić wpływ metabolizmu wątrobowego przygotowują naukowcy z Politechniki Warszawskiej.



Depresja jest jednym z najczęstszych zaburzeń psychicznych na świecie, dlatego poszukiwanie nowych metod leczenia pozostaje ważnym wyzwaniem dla nauki. W projekcie realizowanym na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej naukowcy opracują procedury bioanalityczne pozwalające ocenić wpływ leków przeciwdepresyjnych na jednostkę nerwowo-naczyniową mózgu (NVU).

Badania będą prowadzone z wykorzystaniem technologii Organ-on-Chip, która umożliwia jednoczesne modelowanie funkcjonowania mózgu i metabolizmu wątrobowego w warunkach laboratoryjnych.

Depresja i wyzwania badawcze

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia depresja dotyka około 4% światowej populacji i jest jednym z istotnych czynników ryzyka samobójstwa. Choć dostępne są skuteczne metody leczenia, wciąż potrzebne są nowe leki oraz lepsze zrozumienie mechanizmów ich działania.

Badania nad potencjalnymi terapiami prowadzi się najczęściej z wykorzystaniem modeli zwierzęcych lub klasycznych hodowli komórkowych. Metody te mają jednak ograniczenia – organizmy zwierząt różnią się od ludzkiego pod względem fizjologii, a tradycyjne dwuwymiarowe kultury komórek nie odzwierciedlają w pełni złożonych procesów zachodzących w tkankach.