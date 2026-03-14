Życie Warszawy
Badaczka z PW wykorzysta nowe technologie do badań nad lekami przeciwdepresyjnymi

Publikacja: 14.03.2026 16:39

Dr inż. Agnieszka Żuchowska - kierownik projektu „Opracowanie procedur bioanalitycznych do oceny wpł

Dr inż. Agnieszka Żuchowska - kierownik projektu „Opracowanie procedur bioanalitycznych do oceny wpływu leków przeciwdepresyjnych na jednostkę nerwowo-naczyniową (NVU), z uwzględnieniem metabolizmu wątrobowego w modelu Organ-on-Chip”

Foto: Politechnika Warszawska

Model laboratoryjny, który pozwoli jednocześnie obserwować reakcję komórek mózgu i uwzględnić wpływ metabolizmu wątrobowego przygotowują naukowcy z Politechniki Warszawskiej.

Depresja jest jednym z najczęstszych zaburzeń psychicznych na świecie, dlatego poszukiwanie nowych metod leczenia pozostaje ważnym wyzwaniem dla nauki. W projekcie realizowanym na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej naukowcy opracują procedury bioanalityczne pozwalające ocenić wpływ leków przeciwdepresyjnych na jednostkę nerwowo-naczyniową mózgu (NVU).

Badania będą prowadzone z wykorzystaniem technologii Organ-on-Chip, która umożliwia jednoczesne modelowanie funkcjonowania mózgu i metabolizmu wątrobowego w warunkach laboratoryjnych.

Depresja i wyzwania badawcze

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia depresja dotyka około 4% światowej populacji i jest jednym z istotnych czynników ryzyka samobójstwa. Choć dostępne są skuteczne metody leczenia, wciąż potrzebne są nowe leki oraz lepsze zrozumienie mechanizmów ich działania.

Badania nad potencjalnymi terapiami prowadzi się najczęściej z wykorzystaniem modeli zwierzęcych lub klasycznych hodowli komórkowych. Metody te mają jednak ograniczenia – organizmy zwierząt różnią się od ludzkiego pod względem fizjologii, a tradycyjne dwuwymiarowe kultury komórek nie odzwierciedlają w pełni złożonych procesów zachodzących w tkankach.

Z badań wynika, że na „depresję po grze" najbardziej narażeni są fani gier fabularnych (RPG)
Jak zmierzyć depresję gracza? Naukowcy stworzyli narzędzie
Jednym z rozwijanych rozwiązań jest technologia Organ-on-Chip, wykorzystująca mikrosystemy przepływowe do hodowli komórek różnych tkanek. Pozwala ona odtwarzać wybrane funkcje ludzkich narządów w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych i bardziej realistycznie badać działanie leków.

W projekcie naukowców z PW technologia ta zostanie wykorzystana do opracowania mikrosystemu NeuroHepaticSync, który umożliwi jednoczesne badanie modelu jednostki nerwowo-naczyniowej mózgu (NVU) oraz modelu tkanki wątrobowej. Jest to istotne, ponieważ wiele leków po podaniu do organizmu ulega przemianom metabolicznym w wątrobie, co może wpływać na ich działanie w mózgu.

– Chcemy stworzyć model laboratoryjny, który pozwoli jednocześnie obserwować reakcję komórek mózgu i uwzględnić wpływ metabolizmu wątrobowego – podkreśla dr inż. Agnieszka Żuchowska, kierownik projektu. – Dzięki temu możliwa będzie bardziej realistyczna ocena działania potencjalnych leków przeciwdepresyjnych.

Nowe technologie do badań nad lekami przeciwdepresyjnymi

Badania będą realizowane etapami. W pierwszej kolejności naukowcy zaprojektują mikrosystem NeuroHepaticSync, który umożliwi hodowlę modeli tkankowych w układzie mikroprzepływowym. Następnie opracowane i zoptymalizowane zostaną metody wytwarzania modeli tkanki wątrobowej oraz jednostki nerwowo-naczyniowej.

Kolejnym krokiem będzie charakterystyka powstałych modeli pod względem morfologicznym, metabolicznym i biochemicznym. W dalszym etapie w modelu jednostki nerwowo-naczyniowej zostanie wywołany kontrolowany stan zapalny, co pozwoli analizować zmiany związane z procesami obserwowanymi w zaburzeniach depresyjnych.

Dla urzędu miasta zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i  młodzieży, również w wymiarze wsparcia psychi
Depresja i skłonności samobójcze. Jak Warszawa wspiera zdrowie psychiczne młodzieży?
Na końcu naukowcy ocenią wpływ potencjalnych leków przeciwdepresyjnych na opracowany model – zarówno w obecności modelu tkanki wątrobowej, jak i bez niego.

Projekt łączy elementy biotechnologii, bioanalizy, technologii mikroprzepływowych oraz diagnostyki medycznej. Uzyskane wyniki mogą przyczynić się do lepszego zrozumienia funkcjonowania jednostki nerwowo-naczyniowej oraz stworzyć nowe narzędzia do testowania leków.

Opracowana technologia może w przyszłości znaleźć zastosowanie także w badaniach nad innymi chorobami neurologicznymi, takimi jak choroba Parkinsona czy choroba Alzheimera, a także w analizie substancji wpływających na przepuszczalność bariery krew–mózg.

Program „Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą” zakłada 50 zł rocznie na każdego ucznia z samorządowej
MŁODZIEŻ

Warszawa z klasą i Kulturalny Przedszkolak. Edukacja poza murami

infrastruktura sportowa

Boisko zamknięte, a wychowanie fizyczne na korytarzu

Wielką zaletą wirtualnej strzelnicy jest fakt, że nie wymaga ona stałej i kosztownej infrastruktury
edukacja wojskowa

Nowoczesne strzelnice wirtualne w żoliborskich szkołach

Wojskowa Akademia Techniczna świętowała w zeszłym roku 75-lecie swojego istnienia
nabór

Rekrutacja na studia wojskowe w WAT ruszyła. Rekordowa liczba miejsc

Regularne spotkania w siedzibie uczelni pozwalają na bezpośrednie zapoznanie się z warunkami kształc
szkoły wyższe

Planowanie ścieżki edukacyjnej w PJATK. Dni Otwarte 2026

W zajęciach edukacji zdrowotnej uczestniczy w Warszawie 30 305 uczniów
nauczanie

Edukacja zdrowotna w Warszawie. Ilu uczniów bierze udział w lekcjach?

Inżynierskie Targi Pracy odbędą się 10 i 11 marca w godzinach 9:00–16:00 w Gmachu Głównym Politechni
Targi Pracy

Branżowe kontakty, ciekawe oferty i 100 wystawców

Na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej realizowany jest innowacyj
innowacje

Młody naukowiec z PW rozwija krytyczne technologie rakietowe

