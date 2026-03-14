Badaczka z PW wykorzysta nowe technologie do badań nad lekami przeciwdepresyjnymi

Dr inż. Agnieszka Żuchowska - kierownik projektu „Opracowanie procedur bioanalitycznych do oceny wpływu leków przeciwdepresyjnych na jednostkę nerwowo-naczyniową (NVU), z uwzględnieniem metabolizmu wątrobowego w modelu Organ-on-Chip”
Depresja jest jednym z najczęstszych zaburzeń psychicznych na świecie, dlatego poszukiwanie nowych metod leczenia pozostaje ważnym wyzwaniem dla nauki. W projekcie realizowanym na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej naukowcy opracują procedury bioanalityczne pozwalające ocenić wpływ leków przeciwdepresyjnych na jednostkę nerwowo-naczyniową mózgu (NVU).
Badania będą prowadzone z wykorzystaniem technologii Organ-on-Chip, która umożliwia jednoczesne modelowanie funkcjonowania mózgu i metabolizmu wątrobowego w warunkach laboratoryjnych.
Według danych Światowej Organizacji Zdrowia depresja dotyka około 4% światowej populacji i jest jednym z istotnych czynników ryzyka samobójstwa. Choć dostępne są skuteczne metody leczenia, wciąż potrzebne są nowe leki oraz lepsze zrozumienie mechanizmów ich działania.
Badania nad potencjalnymi terapiami prowadzi się najczęściej z wykorzystaniem modeli zwierzęcych lub klasycznych hodowli komórkowych. Metody te mają jednak ograniczenia – organizmy zwierząt różnią się od ludzkiego pod względem fizjologii, a tradycyjne dwuwymiarowe kultury komórek nie odzwierciedlają w pełni złożonych procesów zachodzących w tkankach.
Jednym z rozwijanych rozwiązań jest technologia Organ-on-Chip, wykorzystująca mikrosystemy przepływowe do hodowli komórek różnych tkanek. Pozwala ona odtwarzać wybrane funkcje ludzkich narządów w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych i bardziej realistycznie badać działanie leków.
W projekcie naukowców z PW technologia ta zostanie wykorzystana do opracowania mikrosystemu NeuroHepaticSync, który umożliwi jednoczesne badanie modelu jednostki nerwowo-naczyniowej mózgu (NVU) oraz modelu tkanki wątrobowej. Jest to istotne, ponieważ wiele leków po podaniu do organizmu ulega przemianom metabolicznym w wątrobie, co może wpływać na ich działanie w mózgu.
– Chcemy stworzyć model laboratoryjny, który pozwoli jednocześnie obserwować reakcję komórek mózgu i uwzględnić wpływ metabolizmu wątrobowego – podkreśla dr inż. Agnieszka Żuchowska, kierownik projektu. – Dzięki temu możliwa będzie bardziej realistyczna ocena działania potencjalnych leków przeciwdepresyjnych.
Badania będą realizowane etapami. W pierwszej kolejności naukowcy zaprojektują mikrosystem NeuroHepaticSync, który umożliwi hodowlę modeli tkankowych w układzie mikroprzepływowym. Następnie opracowane i zoptymalizowane zostaną metody wytwarzania modeli tkanki wątrobowej oraz jednostki nerwowo-naczyniowej.
Kolejnym krokiem będzie charakterystyka powstałych modeli pod względem morfologicznym, metabolicznym i biochemicznym. W dalszym etapie w modelu jednostki nerwowo-naczyniowej zostanie wywołany kontrolowany stan zapalny, co pozwoli analizować zmiany związane z procesami obserwowanymi w zaburzeniach depresyjnych.
Na końcu naukowcy ocenią wpływ potencjalnych leków przeciwdepresyjnych na opracowany model – zarówno w obecności modelu tkanki wątrobowej, jak i bez niego.
Projekt łączy elementy biotechnologii, bioanalizy, technologii mikroprzepływowych oraz diagnostyki medycznej. Uzyskane wyniki mogą przyczynić się do lepszego zrozumienia funkcjonowania jednostki nerwowo-naczyniowej oraz stworzyć nowe narzędzia do testowania leków.
Opracowana technologia może w przyszłości znaleźć zastosowanie także w badaniach nad innymi chorobami neurologicznymi, takimi jak choroba Parkinsona czy choroba Alzheimera, a także w analizie substancji wpływających na przepuszczalność bariery krew–mózg.