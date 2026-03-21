Życie Warszawy
Uczelnie dla mieszkańców Warszawy. Co zorganizują w tym roku?

Publikacja: 21.03.2026 10:15

Wśród dofinansowanych inicjatyw znalazły się Juwenalia Warszawskie 2026

Foto: Klub Filmowo-Fotograficzny "Focus", Diodor Sirola

Juwenalia Warszawskie 2026, UMFC swojemu miastu, IX Pokaz Prac Studentów Katedry Mody i Artystyczny Botaniczny: przez sztukę do przyrody – na te projekty urząd miasta przyznał stołecznym uczelniom dotacje celowe.

Zarządzenie w tej sprawie podpisała wiceprezydent Aldona Machnowska-Góra.

Juwenalia Warszawskie i inicjatywa UMFC

Politechnika Warszawska otrzymała dotację na organizację Juwenaliów Warszawskich 2026 w wysokości 1 mln zł. Jest to jedno z największych wydarzeń studenckich w stolicy, gromadzące dziesiątki tysięcy uczestników. Festiwal obejmuje koncerty znanych artystów, strefy gastronomiczne i liczne atrakcje kulturalne. Wydarzenie promuje integrację środowiska akademickiego oraz warszawiaków. Realizacja Juwenaliów wzmacnia wizerunek politechniki jako lidera aktywności studenckiej.

Polecane
UW kontynuuje działania wspierające odpowiedzialne i świadome korzystanie ze sztucznej inteligencji
uczelnie
Nowe narzędzia AI na Uniwersytecie Warszawskim

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina pozyskał 119 550 zł na projekt „UMFC swojemu miastu -- 2026”. Inicjatywa zakłada cykl koncertów i wydarzeń muzycznych otwartych dla mieszkańców Warszawy. Dzięki niej uczelnia dzieli się talentami studentów z szerszą publicznością. Projekt podkreśla rolę muzyki w życiu kulturalnym miasta. Wydarzenia odbędą się w prestiżowych lokalizacjach stolicy.

Prace studentów ASP i Artystyczny Botaniczny

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie otrzymała 125 tys. zł na IX Pokaz Prac Studentów Katedry Mody. Wydarzenie prezentuje najnowsze kolekcje stworzone przez adeptów projektowania. Pokaz łączy sztukę, modę i innowacyjne podejście do materiałów. Przyciąga uwagę branży fashion oraz miłośników designu. Inicjatywa wspiera rozwój młodych talentów na rynku mody.

Polecane
Uniwersytet Warszawski zajął 113. miejsce, co jest najlepszym wynikiem wśród polskich instytucji
ranking
Uniwersytet Warszawski najlepszą polską uczelnią

Uniwersytet Warszawski zdobył dotację 54 500 zł na projekt „Artystyczny-Botaniczny: przez sztukę do przyrody”. Program łączy sztukę wizualną z edukacją ekologiczną w Ogrodzie Botanicznym. Studenci tworzą instalacje inspirowane naturą i bioróżnorodnością. Wydarzenie zachęca do refleksji nad ochroną środowiska poprzez twórczość artystyczną. Projekt integruje społeczność akademicką z warszawiakami zainteresowanymi ekologią.

Elewacja szkoły przy Włościańskiej po przeprowadzonym remoncie
remont

Żoliborska samochodówka po wielkiej przemianie

Blok przy ulic Mariana Keniga 1 na którego ścianie szczytowej ma powstać mural upamiętniający 50. ro
pamięć

Projekt upamiętniający Czerwiec ’76 w Ursusie wybrany

Program jest bezpośrednią odpowiedzią na współczesne problemy, takie jak presja rówieśnicza czy trud
zdrowie psychiczne

Wsparcie zamiast hejtu. Nowy projekt dla młodzieży na Ochocie

Obserwatorium Praktyk Medialnych (OPM) to interdyscyplinarne centrum badawczo-wdrożeniowe, którego m
przełomowe badania

Co wiemy na temat cyfrowego dorastania? Raport SWPS

UW kontynuuje działania wspierające odpowiedzialne i świadome korzystanie ze sztucznej inteligencji
uczelnie

Nowe narzędzia AI na Uniwersytecie Warszawskim

Projekt służy podniesieniu jakości kształcenia poprzez modernizację infrastruktury dydaktycznej oraz
jakość kształcenia

Symulatory, fantomy, trenażery na WUM

Dr inż. Agnieszka Żuchowska - kierownik projektu „Opracowanie procedur bioanalitycznych do oceny wpł
nauka

Nowe technologie dla badań nad lekami przeciwdepresyjnymi

Program „Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą” zakłada 50 zł rocznie na każdego ucznia z samorządowej
MŁODZIEŻ

Warszawa z klasą i Kulturalny Przedszkolak. Edukacja poza murami

