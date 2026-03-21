Uczelnie dla mieszkańców Warszawy. Co zorganizują w tym roku?

Juwenalia Warszawskie 2026, UMFC swojemu miastu, IX Pokaz Prac Studentów Katedry Mody i Artystyczny Botaniczny: przez sztukę do przyrody – na te projekty urząd miasta przyznał stołecznym uczelniom dotacje celowe.



Zarządzenie w tej sprawie podpisała wiceprezydent Aldona Machnowska-Góra.

Juwenalia Warszawskie i inicjatywa UMFC

Politechnika Warszawska otrzymała dotację na organizację Juwenaliów Warszawskich 2026 w wysokości 1 mln zł. Jest to jedno z największych wydarzeń studenckich w stolicy, gromadzące dziesiątki tysięcy uczestników. Festiwal obejmuje koncerty znanych artystów, strefy gastronomiczne i liczne atrakcje kulturalne. Wydarzenie promuje integrację środowiska akademickiego oraz warszawiaków. Realizacja Juwenaliów wzmacnia wizerunek politechniki jako lidera aktywności studenckiej.

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina pozyskał 119 550 zł na projekt „UMFC swojemu miastu -- 2026”. Inicjatywa zakłada cykl koncertów i wydarzeń muzycznych otwartych dla mieszkańców Warszawy. Dzięki niej uczelnia dzieli się talentami studentów z szerszą publicznością. Projekt podkreśla rolę muzyki w życiu kulturalnym miasta. Wydarzenia odbędą się w prestiżowych lokalizacjach stolicy.

Prace studentów ASP i Artystyczny Botaniczny

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie otrzymała 125 tys. zł na IX Pokaz Prac Studentów Katedry Mody. Wydarzenie prezentuje najnowsze kolekcje stworzone przez adeptów projektowania. Pokaz łączy sztukę, modę i innowacyjne podejście do materiałów. Przyciąga uwagę branży fashion oraz miłośników designu. Inicjatywa wspiera rozwój młodych talentów na rynku mody.