Uczelnie dla mieszkańców Warszawy. Co zorganizują w tym roku?

Wśród dofinansowanych inicjatyw znalazły się Juwenalia Warszawskie 2026
Zarządzenie w tej sprawie podpisała wiceprezydent Aldona Machnowska-Góra.
Politechnika Warszawska otrzymała dotację na organizację Juwenaliów Warszawskich 2026 w wysokości 1 mln zł. Jest to jedno z największych wydarzeń studenckich w stolicy, gromadzące dziesiątki tysięcy uczestników. Festiwal obejmuje koncerty znanych artystów, strefy gastronomiczne i liczne atrakcje kulturalne. Wydarzenie promuje integrację środowiska akademickiego oraz warszawiaków. Realizacja Juwenaliów wzmacnia wizerunek politechniki jako lidera aktywności studenckiej.
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina pozyskał 119 550 zł na projekt „UMFC swojemu miastu -- 2026”. Inicjatywa zakłada cykl koncertów i wydarzeń muzycznych otwartych dla mieszkańców Warszawy. Dzięki niej uczelnia dzieli się talentami studentów z szerszą publicznością. Projekt podkreśla rolę muzyki w życiu kulturalnym miasta. Wydarzenia odbędą się w prestiżowych lokalizacjach stolicy.
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie otrzymała 125 tys. zł na IX Pokaz Prac Studentów Katedry Mody. Wydarzenie prezentuje najnowsze kolekcje stworzone przez adeptów projektowania. Pokaz łączy sztukę, modę i innowacyjne podejście do materiałów. Przyciąga uwagę branży fashion oraz miłośników designu. Inicjatywa wspiera rozwój młodych talentów na rynku mody.
Uniwersytet Warszawski zdobył dotację 54 500 zł na projekt „Artystyczny-Botaniczny: przez sztukę do przyrody”. Program łączy sztukę wizualną z edukacją ekologiczną w Ogrodzie Botanicznym. Studenci tworzą instalacje inspirowane naturą i bioróżnorodnością. Wydarzenie zachęca do refleksji nad ochroną środowiska poprzez twórczość artystyczną. Projekt integruje społeczność akademicką z warszawiakami zainteresowanymi ekologią.