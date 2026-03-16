Nowe narzędzia sztucznej inteligencji na Uniwersytecie Warszawskim

Na Uniwersytecie Warszawskim rozwijane są działania związane z odpowiedzialnym wykorzystaniem sztucznej inteligencji w badaniach i dydaktyce.



„Uruchomienie nowych narzędzi AI w ramach Google Workspace for Education stanowi kolejny krok w kierunku podnoszenia jakości kształcenia oraz wzmacniania kompetencji cyfrowych społeczności akademickiej” – informuje uczelnia.

Reklama Reklama

AI na Uniwersytecie Warszawskim

UW kontynuuje działania wspierające odpowiedzialne i świadome korzystanie ze sztucznej inteligencji w procesie kształcenia oraz pracy naukowej. W związku z rosnącą rolą narzędzi opartych na AI w środowisku akademickim szeroki dostęp do nowoczesnych technologii staje się istotnym elementem podnoszenia jakości badań i dydaktyki.

W domenach @uw.edu.pl oraz @student.uw.edu.pl została uruchomiona usługa sztucznej inteligencji dostępna w ramach pakietu Google Workspace for Education. Dzięki wdrożeniu członkowie i członkinie społeczności uczelni uzyskali dostęp do narzędzi AI – NotebookLM i Gemini – wspierających badania i dydaktykę.

– Udostępnienie nowych funkcjonalności to ważny krok w kierunku wzmacniania kompetencji cyfrowych społeczności akademickiej oraz rozwijania nowoczesnych metod nauczania i prowadzenia badań, z poszanowaniem zasad etyki i bezpieczeństwa technologicznego – mówi prorektor UW ds. studenckich i jakości kształcenia prof. Maciej Raś.