Nowe narzędzia sztucznej inteligencji na Uniwersytecie Warszawskim

UW kontynuuje działania wspierające odpowiedzialne i świadome korzystanie ze sztucznej inteligencji w procesie kształcenia oraz pracy naukowej. W związku z rosnącą rolą narzędzi opartych na AI w środowisku akademickim szeroki dostęp do nowoczesnych technologii staje się istotnym elementem podnoszenia jakości badań i dydaktyki.
W domenach @uw.edu.pl oraz @student.uw.edu.pl została uruchomiona usługa sztucznej inteligencji dostępna w ramach pakietu Google Workspace for Education. Dzięki wdrożeniu członkowie i członkinie społeczności uczelni uzyskali dostęp do narzędzi AI – NotebookLM i Gemini – wspierających badania i dydaktykę.
– Udostępnienie nowych funkcjonalności to ważny krok w kierunku wzmacniania kompetencji cyfrowych społeczności akademickiej oraz rozwijania nowoczesnych metod nauczania i prowadzenia badań, z poszanowaniem zasad etyki i bezpieczeństwa technologicznego – mówi prorektor UW ds. studenckich i jakości kształcenia prof. Maciej Raś.
Google Workspace for Education to pakiet narzędzi Google w chmurze przygotowany specjalnie dla szkół i uczelni – do komunikacji, nauczania, pracy z materiałami i zarządzania nimi online.
Jest to „szkolna” wersja Google Workspace (dawne G Suite), dostosowana do potrzeb nauczycieli, uczniów i administracji edukacyjnej. Umożliwia tworzenie bezpiecznego środowiska cyfrowego: konta w domenie szkoły, centralne zarządzanie, polityki bezpieczeństwa i ochronę danych.
Typowo w ramach Google Workspace for Education szkoła dostaje m.in. Gmail i Kalendarz do poczty szkolnej i planowania zajęć, Google Classroom do prowadzenia kursów, zadań, ocen i komunikacji z klasą, Google Meet do lekcji zdalnych i wideospotkań, Dysk Google do przechowywania i współdzielenia materiałów, Dokumenty, Arkusze, Prezentacje do współpracy nad treściami w czasie rzeczywistym, a także Formularze, Chat, Sites i konsolę administratora do zarządzania kontami.