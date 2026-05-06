Na warszawskiej Białołęce oficjalnie rozpoczęto kluczowy etap budowy nowoczesnej pływalni. Obiekt przy ul. Ostródzkiej, wart ponad 92 mln zł, zaoferuje mieszkańcom niecki sportowe, strefę rekreacji oraz unikalny taras z ogrodem na dachu.



Zgodnie z komunikatem Urzędu m.st. Warszawy, przy ulicy Ostródzkiej trwa realizacja nowoczesnego kompleksu basenowego. Wmurowanie aktu erekcyjnego z udziałem władz miasta i dzielnicy zainaugurowało najbardziej intensywny etap prac. Inwestycja, w całości finansowana ze środków miasta, ma zostać ukończona w drugiej połowie 2027 roku.

Reklama Reklama

Wizualizacja pływalni na Białołęce Foto: UM Warszawa

„Inwestujemy w warszawski sport – realizujemy duże ogólnomiejskie projekty (...) ale również projekty dzielnicowe, które dla nas mają bardzo ważne znaczenie” – podkreślił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Prezydent dodał również, że miejsce to będzie dostosowane zarówno do potrzeb osób trenujących, jak i wszystkich mieszkańców szukających wypoczynku.

Szczegóły techniczne

Nowy obiekt na 2,5-hektarowej działce u zbiegu ulic Ostródzkiej i Hemara będzie dysponował powierzchnią całkowitą wynoszącą 12 680 m². Jak wynika z informacji przekazanych przez zastępczynię prezydenta, Renatę Kaznowską, wykonawcą prac jest firma NDI S.A. z Sopotu. Projekt zakłada wykorzystanie niecek basenowych ze stali nierdzewnej, co ma zapewnić trwałość i wysoką higienę obiektu.

W skład kompleksu wejdą m.in.:

• 8-torowy basen sportowy o długości 25 metrów z widownią na 150 osób,

• basen rekreacyjny wyposażony w gejzery, leżanki i bicze wodne,

• płytkie niecki do nauki pływania oraz brodzik dla najmłodszych,

• strefa saun oraz zespół zjeżdżalni wodnych.

Wizualizacja pływalni na Białołęce Foto: UM Warszawa

Charakterystycznym elementem architektury będzie 15-metrowa ażurowa wieża zjeżdżalni (z najdłuższą rurą o długości około 140 m), która pełnić będzie także funkcję punktu widokowego z bezpośrednim wyjściem na taras z ogrodem, zlokalizowany na dachu budynku.

Drugi miejski basen w dzielnicy

Pływalnia przy ul. Ostródzkiej będzie drugim tego typu obiektem na Białołęce, obok funkcjonującego basenu przy ul. Światowida. Burmistrz dzielnicy, Anna Majchrzak, zaznaczyła, że inwestycja za kilkanaście miesięcy stanie się „tętniącym życiem centrum sportu, rekreacji i sąsiedzkich spotkań”.

Wizualizacja pływalni na Białołęce Foto: UM Warszawa

Obiekt ma spełniać wymogi Polskiego Związku Pływackiego oraz FINA, co pozwoli na organizację oficjalnych zawodów sportowych o zasięgu krajowym. Budowa na Białołęce wpisuje się w szerszy program modernizacji warszawskiej infrastruktury, obejmujący obecnie również modernizacje pływalni na Woli, Mokotowie, Ursynowie oraz we Włochach.