W Warszawie ruszyła kolejna edycja akcji usuwania pseudograffiti z miejskiej infrastruktury.



W ramach corocznych działań Zarząd Oczyszczania Miasta planuje do jesieni wyczyścić nawet 1300 ulicznych koszy na śmieci oszpeconych przez wandali. Przez cały rok prowadzone jest również usuwanie bazgrołów z wiat przystankowych.

Proces usuwania pseudograffiti w Warszawie

Prace rozpoczęły się wraz z nadejściem dodatnich temperatur, które są niezbędne do skutecznego czyszczenia powierzchni. Kosze myte są głównie nocą, aby nie utrudniać ruchu pieszym i ograniczyć niedogodności dla mieszkańców.

Proces usuwania pseudograffiti odbywa się w kilku etapach. Najpierw na zabrudzoną powierzchnię nakładany jest specjalistyczny biodegradowalny preparat rozpuszczający farbę. Następnie kosz, jego pokrywa oraz chodnik wokół są dokładnie czyszczone wodą pod wysokim ciśnieniem.

Miasto usuwa również nielegalne napisy i rysunki z wiat przystankowych. Zadanie to przez cały rok realizują interwencyjne grupy sprzątające, które reagują na zgłoszenia kontrolerów Zarządu Oczyszczania Miasta oraz mieszkańców stolicy.

Jak podkreślają urzędnicy, skala problemu wciąż pozostaje duża. W ubiegłym roku z bazgrołów oczyszczono łącznie ponad 3500 obiektów na terenie Warszawy.

Gdzie zgłosić pomazane kosze, przystanki i inne elementy miejskiej infrastruktury?

Mieszkańcy mogą zgłaszać pomazane kosze, przystanki i inne elementy miejskiej infrastruktury do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115, działającego przez całą dobę. Zgłoszenia można przesyłać za pośrednictwem aplikacji, strony internetowej, poczty elektronicznej lub telefonicznie. Następnie informacje trafiają bezpośrednio do odpowiedniego zarządcy odpowiedzialnego za utrzymanie czystości danego miejsca.

Za usuwanie pseudograffiti z koszy i wiat odpowiada przede wszystkim Zarząd Oczyszczania Miasta. W przypadku elewacji budynków obowiązek ten spoczywa na zarządcach nieruchomości, wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych. Inne elementy infrastruktury pozostają w gestii m.in. urzędów dzielnic, Zarządu Dróg Miejskich, Zarządu Zieleni m.st. Warszawy czy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

ZOM przypomina jednocześnie, że na terenie miasta funkcjonują wyznaczone miejsca do legalnego tworzenia graffiti. Lokalizacje takich stref można znaleźć na miejskiej mapie Free Graffiti.