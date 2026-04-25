Nocne porządki w Warszawie
Warszawskie ulice sprzątane są średnio raz w tygodniu, a torowiska 2–3 razy częściej.
To operacja logistyczna, w którą zaangażowane są 32 specjalistyczne pojazdy. Każdy z nich ma wyznaczoną trasę i harmonogram, a prace odbywają się wyłącznie nocą, kiedy ruch jest najmniejszy. Dzięki temu sprzątanie nie powoduje utrudnień dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. Na torowiskach porządki prowadzone są w krótkiej, około czterogodzinnej przerwie w kursowaniu tramwajów — to jedyny moment, kiedy ciężki sprzęt może bezpiecznie wjechać na tory.
Na ulicach pracują zamiatarki wyposażone w obrotowe szczotki zraszane wodą. Usuwają piasek, pył i drobne zanieczyszczenia z jezdni. Wyjeżdżają też zmywarki, nazywane też polewaczkami. Myją nawierzchnię wodą pod dużym ciśnieniem, dzięki czemu ograniczają unoszenie się kurzu.
Jak tłumaczy Zarząd Oczyszczania Miasta, woda odgrywa kluczową rolę — nie tylko czyści, ale też zapobiega wzbijaniu się pyłów, co ma duży wpływ na jakość powietrza w mieście.
Mieszkańcy mogą sprawdzić termin czyszczenia konkretnej ulicy na stronie Zarządu Oczyszczania Miasta. Znajdą tam Kalendarz sprzątania. Po wpisaniu nazwy ulicy dowiedzą się, w które noce odbywają się porządki. W wyszukiwarce są jednak tylko te drogi, za które odpowiada ZOM.
Zamiatarki i zmywarki pracują według określonego planu. Każdy pojazd co noc ma wyznaczoną trasę, którą sprząta. Harmonogram sprzątania może się jednak zmienić z powodu pogody. Zarząd Oczyszczania Miasta odwołuje prace przy niesprzyjających warunkach, jak np. ulewne deszcze. Trasy są również modyfikowane w przypadku zmian w ruchu czy remontów ulic.