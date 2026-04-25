Na ulice i torowiska wraca systematyczne nocne sprzątanie. Zamiatarki i zmywarki będą pracować regularnie do jesieni. Czyste jezdnie to nie tylko kwestia estetyki i bezpieczeństwa, ale także korzyść dla zdrowia mieszkańców.



Warszawskie ulice sprzątane są średnio raz w tygodniu, a torowiska 2–3 razy częściej.

32 specjalistyczne pojazdy do nocnego sprzątania Warszawy

To operacja logistyczna, w którą zaangażowane są 32 specjalistyczne pojazdy. Każdy z nich ma wyznaczoną trasę i harmonogram, a prace odbywają się wyłącznie nocą, kiedy ruch jest najmniejszy. Dzięki temu sprzątanie nie powoduje utrudnień dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. Na torowiskach porządki prowadzone są w krótkiej, około czterogodzinnej przerwie w kursowaniu tramwajów — to jedyny moment, kiedy ciężki sprzęt może bezpiecznie wjechać na tory.

Na ulicach pracują zamiatarki wyposażone w obrotowe szczotki zraszane wodą. Usuwają piasek, pył i drobne zanieczyszczenia z jezdni. Wyjeżdżają też zmywarki, nazywane też polewaczkami. Myją nawierzchnię wodą pod dużym ciśnieniem, dzięki czemu ograniczają unoszenie się kurzu.

Jak sprawdzić termin czyszczenia konkretnej ulicy?

Jak tłumaczy Zarząd Oczyszczania Miasta, woda odgrywa kluczową rolę — nie tylko czyści, ale też zapobiega wzbijaniu się pyłów, co ma duży wpływ na jakość powietrza w mieście.

Mieszkańcy mogą sprawdzić termin czyszczenia konkretnej ulicy na stronie Zarządu Oczyszczania Miasta. Znajdą tam Kalendarz sprzątania. Po wpisaniu nazwy ulicy dowiedzą się, w które noce odbywają się porządki. W wyszukiwarce są jednak tylko te drogi, za które odpowiada ZOM.

Zamiatarki i zmywarki pracują według określonego planu. Każdy pojazd co noc ma wyznaczoną trasę, którą sprząta. Harmonogram sprzątania może się jednak zmienić z powodu pogody. Zarząd Oczyszczania Miasta odwołuje prace przy niesprzyjających warunkach, jak np. ulewne deszcze. Trasy są również modyfikowane w przypadku zmian w ruchu czy remontów ulic.