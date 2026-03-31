Wiosenne porządki w Warszawie. Kto odpowiada za czystość w mieście?

Wyczyszczenie zadaszeń przy Dworcu Centralnym wymaga użycia podnośników, a i tak, nie jest to operacja łatwa
Sprzyjająca pogoda i rosnące temperatury pozwalają służbom miejskim prowadzić prace z użyciem wody. Usuwane są pozostałości po zimie z ulic, chodników i przystanków, a także dokładnie myte są wiaty przystankowe i kosze na śmieci. W przypadku Dworca Centralnego było to pierwsze tak kompleksowe sprzątanie w tym roku.
Jak informuje Zarząd Oczyszczania Miasta, prace na pętli autobusowej stanowiły spore wyzwanie logistyczne. Szyby, ale też słupki, barierki, tablice z rozkładami i ławki były czyszczone myjkami ciśnieniowymi. Mycie objęło także chodniki na przystankach.
Ze względu na duży zakres, prace trwały przez dwa weekendowe dni, a część autobusów została tymczasowo skierowana na inne miejsca odjazdów.
ZOM zapowiada, że do jesieni podobne prace na pętli przy Dworcu Centralnym będą powtarzane nawet sześć razy. Równolegle prowadzone jest czyszczenie około 1500 wiat przystankowych w całym mieście. Za utrzymanie czystości w Warszawie odpowiada jednak wiele podmiotów – od urzędów dzielnic, przez zarządców terenów publicznych, po wspólnoty mieszkaniowe i właścicieli nieruchomości.
Są to:
Jak zorientować się kto jest odpowiedzialny za konkretny fragment miasta – to pytanie, które dręczy wiele osób, które chciałyby zgłosić problem lub inne niedociągnięcia w kwestii miejskiej higieny. Na szczęście nie trzeba robić wielkiego śledztwa w tym zakresie. Poza ogólną wiedzą i orientacją w mieście wystarczy skorzystać ze strony internetowej mapa.um.warszawa.pl i tam kliknąć w zakładkę mapa. Jeśli teren jest oznaczony jako własność m.st. Warszawy lub Skarbu Państwa, odpowiadają za niego służby miejskie. Jeśli teren jest prywatny – odpowiada właściciel nieruchomości lub zarządca wspólnoty.
Jest jeszcze inna skuteczna metoda – należy zrobić zdjęcia miejsca z bałaganem lub nieporządkiem, zgłosić to przez aplikację Warszawa 19115 lub dedykowaną jej stronę internetową. Wówczas system na podstawie lokalizacji GPS automatycznie skieruje sprawę do odpowiedniej jednostki (ZOM, Dzielnica, Straż Miejska). Natomiast, gdy mamy do czynienia z prywatnym zarządcą terenu do którego mamy zastrzeżenia konsultanci 19115 przekażą sprawę do Straży Miejskiej, która "zmobilizuje" właściciela do sprzątania.
Warto oczywiście cały czas pamiętać, nie tylko na wiosnę, że czystość wokół zależy przede wszystkim od nas samych. I nie polega tylko na wrzucaniu zgodnie z przepisami śmieci do kosza, ale także na reagowaniu, gdy widzimy zachowania innych niezgodne z prawem.