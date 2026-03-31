Wiosenne porządki w Warszawie. Kto odpowiada za czystość w mieście?

W Warszawie trwają porządki po zimie. Gruntowne czyszczenie objęło m.in. pętlę autobusową przy Dworcu Centralnym – jednym z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w stolicy.



Sprzyjająca pogoda i rosnące temperatury pozwalają służbom miejskim prowadzić prace z użyciem wody. Usuwane są pozostałości po zimie z ulic, chodników i przystanków, a także dokładnie myte są wiaty przystankowe i kosze na śmieci. W przypadku Dworca Centralnego było to pierwsze tak kompleksowe sprzątanie w tym roku.

Reklama Reklama

Czyszczenie Warszawy z użyciem specjalistycznego sprzętu

Jak informuje Zarząd Oczyszczania Miasta, prace na pętli autobusowej stanowiły spore wyzwanie logistyczne. Szyby, ale też słupki, barierki, tablice z rozkładami i ławki były czyszczone myjkami ciśnieniowymi. Mycie objęło także chodniki na przystankach.

Ze względu na duży zakres, prace trwały przez dwa weekendowe dni, a część autobusów została tymczasowo skierowana na inne miejsca odjazdów.

Odpowiedzialność za porządek w Warszawie

ZOM zapowiada, że do jesieni podobne prace na pętli przy Dworcu Centralnym będą powtarzane nawet sześć razy. Równolegle prowadzone jest czyszczenie około 1500 wiat przystankowych w całym mieście. Za utrzymanie czystości w Warszawie odpowiada jednak wiele podmiotów – od urzędów dzielnic, przez zarządców terenów publicznych, po wspólnoty mieszkaniowe i właścicieli nieruchomości.