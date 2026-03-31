Wiosenne porządki w Warszawie. Kto odpowiada za czystość w mieście?

Publikacja: 31.03.2026 14:40

Wyczyszczenie zadaszeń przy Dworcu Centralnym wymaga użycia podnośników, a i tak, nie jest to operac

Wyczyszczenie zadaszeń przy Dworcu Centralnym wymaga użycia podnośników, a i tak, nie jest to operacja łatwa

W Warszawie trwają porządki po zimie. Gruntowne czyszczenie objęło m.in. pętlę autobusową przy Dworcu Centralnym – jednym z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w stolicy.

Sprzyjająca pogoda i rosnące temperatury pozwalają służbom miejskim prowadzić prace z użyciem wody. Usuwane są pozostałości po zimie z ulic, chodników i przystanków, a także dokładnie myte są wiaty przystankowe i kosze na śmieci. W przypadku Dworca Centralnego było to pierwsze tak kompleksowe sprzątanie w tym roku.

Czyszczenie Warszawy z użyciem specjalistycznego sprzętu

Jak informuje Zarząd Oczyszczania Miasta, prace na pętli autobusowej stanowiły spore wyzwanie logistyczne. Szyby, ale też słupki, barierki, tablice z rozkładami i ławki były czyszczone myjkami ciśnieniowymi. Mycie objęło także chodniki na przystankach.

Polecane
Wulgarne napisy i rysunki szpecą niemal wszystkie ściany w centrum miasta
koszty dewastacji
Stolica wandali. Małe szanse, że sprawcy zapłacą za zniszczenia

Ze względu na duży zakres, prace trwały przez dwa weekendowe dni, a część autobusów została tymczasowo skierowana na inne miejsca odjazdów.

Odpowiedzialność za porządek w Warszawie

ZOM zapowiada, że do jesieni podobne prace na pętli przy Dworcu Centralnym będą powtarzane nawet sześć razy. Równolegle prowadzone jest czyszczenie około 1500 wiat przystankowych w całym mieście. Za utrzymanie czystości w Warszawie odpowiada jednak wiele podmiotów – od urzędów dzielnic, przez zarządców terenów publicznych, po wspólnoty mieszkaniowe i właścicieli nieruchomości.

Polecane
Biuro prasowe stołecznego ratusza przekazało, że urząd nie prowadzi monitoringu populacji gołębi mie
zwierzę warszawskie
Warszawskie gołębie bez antykoncepcji

Są to:

  • urzędy 18 dzielnic – ulice gminne oraz chodniki i trasy rowerowe
  • Zarząd Terenów Publicznych – tereny w dzielnicy Śródmieście
  • Zarząd Praskich Terenów Publicznych – tereny w dzielnicy Praga-Północ
  • wspólnoty i zarządcy osiedli – chodniki, ulice i tereny zieleni na osiedlach
  • właściciele nieruchomości – chodniki, które przylegają do tych nieruchomości
  • Zarząd Zieleni m.st. Warszawy i urzędy dzielnic – tereny zieleni przyulicznej, alejki i chodniki w parkach i wokół nich
  • Lasy Miejskie – Warszawa – tereny leśne
  • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – drogi ekspresowe na terenie Warszawy, chodniki, schody i trasy dla rowerów przy nich oraz mosty –Południowy im. Anny Jagiellonki i gen. Stefana Grota-Roweckiego.

Osobiste sposoby na bałagan i nieporządek

Jak zorientować się kto jest odpowiedzialny za konkretny fragment miasta – to pytanie, które dręczy wiele osób, które chciałyby zgłosić problem lub inne niedociągnięcia w kwestii miejskiej higieny. Na szczęście nie trzeba robić wielkiego śledztwa w tym zakresie. Poza ogólną wiedzą i orientacją w mieście wystarczy skorzystać ze strony internetowej mapa.um.warszawa.pl i tam kliknąć w zakładkę mapa. Jeśli teren jest oznaczony jako własność m.st. Warszawy lub Skarbu Państwa, odpowiadają za niego służby miejskie. Jeśli teren jest prywatny – odpowiada właściciel nieruchomości lub zarządca wspólnoty.

Jest jeszcze inna skuteczna metoda – należy zrobić zdjęcia miejsca z bałaganem lub nieporządkiem, zgłosić to przez aplikację Warszawa 19115 lub dedykowaną jej stronę internetową. Wówczas system na podstawie lokalizacji GPS automatycznie skieruje sprawę do odpowiedniej jednostki (ZOM, Dzielnica, Straż Miejska). Natomiast, gdy mamy do czynienia z prywatnym zarządcą terenu do którego mamy zastrzeżenia konsultanci 19115 przekażą sprawę do Straży Miejskiej, która "zmobilizuje" właściciela do sprzątania.

Warto oczywiście cały czas pamiętać, nie tylko na wiosnę, że czystość wokół zależy przede wszystkim od nas samych. I nie polega tylko na wrzucaniu zgodnie z przepisami śmieci do kosza, ale także na reagowaniu, gdy widzimy zachowania innych niezgodne z prawem.

Źródło: zyciewarszawy.pl

