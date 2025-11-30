0.7°C
Życie Warszawy

Nowa hala sportowa w Warszawie. Przełom na budowie. Infrastruktura dla 2 tys. uczniów

Publikacja: 30.11.2025 08:15

Inwestycja ma rozwiązać problem niewystarczającej infrastruktury sportowej dla młodzieży szkolnej

Foto: mat. pras.

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
Niespełna rok po podpisaniu umowy, nowa hala Białołęckiego Ośrodka Sportu przy ul. Strumykowej 21 w Warszawie weszła w kluczową fazę budowy. Osiągnięcie najwyższego punktu konstrukcyjnego jest symbolicznym krokiem ku rozwiązaniu problemu braku obiektów sportowo-rekreacyjnych w szybko rozwijającej się dzielnicy.

Inwestycja o fundamentalnym znaczeniu dla poprawy edukacji sportowej na Białołęce, nabiera tempa. 27 listopada 2025 roku odbyła się uroczystość zawieszenia wiechy, tradycyjnego symbolu zakończenia budowy stanu surowego otwartego.

Uroczystość na Białołęce

W ceremonii zawieszenia wiechy wzięła udział wiceminister w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Magdalena Roguska, która podkreśliła, że inwestowanie w infrastrukturę sportową to inwestowanie w zdrowie i bezpieczeństwo najmłodszych. Wystąpienie to miało szczególne znaczenie w kontekście wypowiedzi Burmistrz Dzielnicy Białołęka Anny Majchrzak, która ujawniła, że inwestycja była zagrożona z powodów finansowych, a jej realizację udało się uratować dzięki wsparciu ministerstwa oraz radnych Warszawy. Jak zaznaczyła Burmistrz Majchrzak, ta wspólna praca sprawiła, że „nic tej inwestycji nie już zatrzyma”.

Zawieszenie wiechy jest momentem, w którym konstrukcja budynku osiąga swoją docelową wysokość

Foto: mat. pras.

Foto: mat. pras.

Dyrektor Białołęckiego Ośrodka Sportu, Tomasz Kuczborski, w imieniu inwestora, nie krył zadowolenia z postępu prac. Podkreślił on, że nowy obiekt zapewni godne warunki do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego dla ponad dwóch tysięcy uczniów oraz stanie się kluczową przestrzenią integracyjną dla lokalnej społeczności i klubów sportowych.

Postęp prac i wyzwania na placu budowy

Aktualny status prac to zaawansowanie na poziomie około 15 proc.. Jak poinformował Robert Goluch, Kierownik Robót z ramienia wykonawcy (Balzola Polska), zakończono już realizację konstrukcji żelbetowej nowego budynku. Obecnie trwa kluczowy montaż konstrukcji stalowej dachu oraz murowanie ścian parteru. Zapowiedziano, że w przyszłym miesiącu ruszą również roboty elektryczne, rozpoczynając tym samym intensywną fazę prac instalacyjnych.

Generalny wykonawca musiał zmierzyć się z licznymi wyzwaniami technicznymi i logistycznymi. Do trudności należało m.in. napotkanie „niespodzianki” w gruncie, w postaci niewybuchu. Ponadto, ze względu na bliskość dwóch dużych placówek szkolnych, logistyka dostaw, zwłaszcza w przypadku większych betonowań, jest skomplikowana. Zespół stara się jednak sprawnie koordynować dostawy, by minimalizować zakłócenia i utrzymywać stałe tempo robót zgodnie z harmonogramem.

Cały obiekt, wraz z otoczeniem, będzie w pełni dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami

Foto: mat. pras.

Foto: mat. pras.

Obiekt na miarę potrzeb Białołęki

Nowa hala sportowa Białołęckiego Ośrodka Sportu to inwestycja o imponującej skali. Obiekt będzie miał dwie kondygnacje i osiągnie powierzchnię użytkową wynoszącą 3234 mkw. Po ukończeniu będzie zdolny do obsługi aż 600 osób jednocześnie – zarówno użytkowników, jak i mobilnej widowni.

Najważniejsza dla społeczności będzie funkcjonalność. Główna sala sportowa została zaprojektowana jako pełnowymiarowe boisko z możliwością podziału na cztery niezależne sektory, co maksymalnie zwiększy jej wykorzystanie. Do dyspozycji będą również dwie sale wielofunkcyjne, o powierzchni 94 i 170 mkw., które mogą być wykorzystane do ćwiczeń lub jako przestrzenie konferencyjne. Całość dopełni pełne zaplecze sanitarne, szatnie, biura oraz, co jest kluczowe, łącznik z istniejącym budynkiem Szkoły Podstawowej nr 342. Obiekt, wraz z otoczeniem, będzie w pełni dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.

Foto: mat. pras.

Główna sala sportowa została zaprojektowana jako pełnowymiarowe boisko z możliwością podziału na cztery niezależne sektory

Foto: mat. pras.

Skala projektu w liczbach

Inwestycja na Strumykowej to prawdziwe przedsięwzięcie inżynieryjne. Liczby użytych materiałów doskonale ilustrują, jak duży i trwały obiekt powstaje. Do tej pory wykorzystano 1 869 m sześc. betonu, co odpowiada wadze ok. 4,5 tys. ton i wystarczyłoby do wylania ponad 750 standardowych domowych garaży. Jeszcze bardziej imponująca jest ilość stali zbrojeniowej. Jej masa jest porównywalna ze 110 samochodami osobowymi średniej wielkości, a gdyby wszystkie użyte pręty zbrojeniowe rozciągnąć, ich łączna długość mogłaby przekroczyć sto kilometrów.

Rozwiązanie kwestii lekcji WF-u

Pierwotny przetarg ogłoszony w marcu 2024 roku wyraźnie wskazywał na genezę inwestycji: dynamiczny rozwój Białołęki i wynikający z niego krytyczny brak bazy do realizacji podstawy programowej z wychowania fizycznego w dwóch sąsiadujących placówkach, Szkole Podstawowej nr 342 i nr 366.

Nowa hala sportowa ma ostatecznie rozwiązać ten problem. Po jej otwarciu, każda z sąsiadujących szkół zyska własną, dedykowaną przestrzeń sportową. W godzinach popołudniowych obiekt, zarządzany przez Białołęcki Ośrodek Sportu, udostępni swoje pełnowymiarowe i wielofunkcyjne przestrzenie lokalnym klubom sportowym i stowarzyszeniom, wspierając tym samym rozwój rekreacji i sportu młodzieżowego w całej dzielnicy.

Po ukończeniu obiekt będzie zdolny do obsługi aż 600 osób jednocześnie

Po ukończeniu obiekt będzie zdolny do obsługi aż 600 osób jednocześnie

Foto: mat. pras.

Biorąc pod uwagę obecne tempo prac i podtrzymany harmonogram, oddanie hali do użytku planowane jest na IV kwartał 2026 roku, co oznacza, że uczniowie i mieszkańcy Białołęki powinni móc skorzystać z obiektu na początku 2027 roku.

Źródło: zyciewarszawy.pl

