Wieczór pierwszy. Jakie są pierwsze wrażenia z Jarmarku Warszawskiego?

Karuzela dla najmłodszych za darmo

Drugą atrakcją, która także przeżywała oblężenie, choć znacznie mniejsze niż Diabelski Młyn, jest choinka-karuzela. Goście Jarmarku, którzy zasiadają w gondolach-bombkach, za przyjemność wirowania wokół świątecznego drzewka muszą zapłacić 25 zł bez różnicy pomiędzy dorosłymi a dziećmi.

Chętnych na przejażdżkę gondolą-bombką w pierwszy dzień Jarmarku nie brakowało Foto: Mateusz Błażkow

Przerażonym kosztami rodzinnej wycieczki trzeba donieść, że jest jeszcze jedna wirująca atrakcja – urocza karuzela w stylu retro dla najmłodszych kompletnie za darmo i w piątek praktycznie bez kolejki.

Wytchnienie dla portfeli rodziców - karuzela w stylu retro całowiecie za darmo. W pierwszy piątek bez kolejki Foto: Mateusz Błażkow

Kiełbaski, ozdoby i czapeczki

Dość jednak opowieści o ruchu obrotowym. Wśród wielkiej liczby straganów, które oferują jedzenie tradycyjnie związane ze świątecznymi jarmarkami (kiełbaska na ciepło za 30 zł) oraz inne specjały (mini hamburgery za niemal 40 zł), z napojami także alkoholowymi na czele z grzańcem (25 zł za kubek), ozdobami świątecznymi, biżuterią oraz odzieżą na czas zimowy w postaci czapek, rękawiczek i szalików, znajdziemy także stoisko bukmacherskie oraz wielki box do sprawdzenia się w umiejętnościach piłkarskich. Są także inne atrakcje związane z komórkową fotografią, a wokół krążą Święci Mikołajowie.

Wśród rzeczywiście ogromnej liczby straganów znalazł się i ten - z ceramiką Foto: Mateusz Błażkow

Reklama Reklama

Swobodny ruch w skocznym rytmie

Teren, na którym ustawiony jest Jarmark jest naprawdę duży i dobrze absorbuje licznych gości. Tłok utrudniający przemieszczanie się pojawiał się w inaugurujący piątek jedynie w dwóch-trzech miejscach, w pozostałych częściach swoboda ruchu była zachowana. Pewnym dysonansem jest próba organizatorów pogodzenia różnych muzycznych gustów. Kakofonia setów przygrywającego ze sceny DJ-a, muzyki łatwej i przyjemnej z kolędami staje się chwilami męcząca. Jednak sporej grupie odwiedzających raczej to nie przeszkadza.

Wśród odwiedzających, szczególnie tych młodszych, byli także amatorzy setu DJ-a. Chłod nie przeszkadzał grającemu i odbiorcom. Foto: Mateusz Błażkow

Pod czujnym okiem

Wobec pojawiających się od kilku lat informacji o atakach na jarmarki świąteczne w Europie Zachodniej warto wskazać, że wszystkie wspomniane wcześniej atrakcje odbywają się pod czujnym okiem służb. Ochronę i policję oraz urządzenia służące do monitorowania widać, ale wśród zwiedzających nie da się wyczuć jakiegokolwiek poczucia zagrożenia.

Nad bezpieczeństwem odwiedzających Jarmark Warszawski czuwają służby wyposażone między innymi w takie zestawy kamer Foto: Mateusz Błażkow

Uwaga, był ta też Grinch, ale nic nie wspominał, że Świąt ma nie być. Zresztą zaraz potem poszedł do jednej z toalet, a tych na Jarmarku nie brakuje i to jest w porządku.