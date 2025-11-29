Konspiracyjna skrytka ujawniona w kamienicy na Saskiej Kępie

Przekazanie dokumentów do MPW odbyło się w obecności Marcina Dawidowicza, Mazowieckiego Konserwatora Zabytków (drugi z lewej); Jana Ołdakowskiego, dyrektora MPW (trzeci od lewej); Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy (środek kadru)i Michała Krasuckiego, Stołecznego Konserwatora Zabytków (trzeci od prawej) Foto: UM Warszawa

Pracownicy muzeum, po wstępnym zapoznaniu się z zawartością skrytki, stwierdzili, że zbiór ma wyjątkową wartość historyczną. W skrytce konspiracyjnej znaleziono niezwykle cenne dokumenty wytworzone w Komendzie Głównej Armii Krajowej. Ponadto, odkryto puste formularze dokumentów niemieckich, polską prasę wydawaną w Wielkiej Brytanii w okresie wojny oraz instrukcje i broszury szkoleniowe.

Dziennik z okresu okupacji i przedmioty prywatne

Oprócz materiałów o charakterze wojskowym i konspiracyjnym, w skrytce znajdowały się również przedmioty prywatne. Są to między innymi fotografie, legitymacje oraz przedwojenne zdjęcia. Na uwagę zasługuje również dziennik pisany w okresie okupacji przez młodą kobietę, której tożsamość pozostaje na razie nieustalona.

Oprócz dokumentów o chraterze państwowym w skrytce znalazły się też archiwa prywatne. Jednym z najciekawszych jest dziennik prowadzony w czasie okupacji przez młodą kobietę o nieustalonych jeszcze danych Foto: WUOZ

Konserwacja i badania naukowe w Muzeum Powstania Warszawskiego

Decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, znalezisko zostanie przekazane w depozyt do instytucji muzealnej. Muzeum Powstania Warszawskiego zadeklarowało chęć współpracy w tym zakresie. Dokumenty zostaną poddane szczegółowej inwentaryzacji, konserwacji oraz badaniom naukowym przez pracowników placówki.

Kolejne informacje dotyczące zawartości skrytki i dalszych ustaleń historycznych zostaną podane do wiadomości publicznej po przeprowadzeniu wstępnej inwentaryzacji i badań.