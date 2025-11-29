0.4°C
Życie Warszawy

Konspiracyjna skrytka ujawniona w kamienicy na Saskiej Kępie

Publikacja: 29.11.2025 15:45

Dokumenty z czasu okupacji ukryte w skrytce pod podłogą zostały ujawnione podczas remontu kamienicy na Saskiej Kępie

Foto: WUOZ

M.B.
Podczas prac remontowych w zabytkowej kamienicy na warszawskiej Saskiej Kępie odkryto skrytkę pod podłogą, zawierającą cenne dokumenty z czasów drugiej wojny światowej. Znajdowały się tam między innymi materiały wytworzone w Komendzie Głównej Armii Krajowej.

Znalezisko z Saskiej Kępy zostało uznane za mające wyjątkową wartość historyczną i trafi do Muzeum Powstania Warszawskiego.

Skrytka konspiracyjna w niezamieszkałym lokalu

Odkrycia dokonano w niezamieszkałym lokalu komunalnym, w którym Dzielnica Praga-Południe realizuje prace remontowe. Skrytka z dokumentami została znaleziona pod podłogą zabytkowej kamienicy.

Skrytka była tak dobrze ukryta pod parkietem, że odkryto ją dopiero podczas generalnego remontu niezamieszkałego lokalu

Foto: WUOZ

O znalezisku natychmiast poinformowano Stołecznego Konserwatora Zabytków, Michała Krasuckiego, który nadzoruje postęp prac. Następnie, zgodnie z procedurami, zgłoszenie trafiło do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Marcina Dawidowicza. Służby konserwatorskie, wysłane na miejsce, potwierdziły, że dokumenty pochodzą z okresu drugiej wojny światowej i zdecydowały o ich zabezpieczeniu.

Dokumenty Armii Krajowej i materiały szkoleniowe

W związku z charakterem znaleziska, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków w porozumieniu ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków poprosili o pilną konsultację dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego, Jana Ołdakowskiego.

Przekazanie dokumentów do MPW odbyło się w obecności Marcina Dawidowicza, Mazowieckiego Konserwatora Zabytków (drugi z lewej); Jana Ołdakowskiego, dyrektora MPW (trzeci od lewej); Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy (środek kadru)i Michała Krasuckiego, Stołecznego Konserwatora Zabytków (trzeci od prawej)

Foto: UM Warszawa

Pracownicy muzeum, po wstępnym zapoznaniu się z zawartością skrytki, stwierdzili, że zbiór ma wyjątkową wartość historyczną. W skrytce konspiracyjnej znaleziono niezwykle cenne dokumenty wytworzone w Komendzie Głównej Armii Krajowej. Ponadto, odkryto puste formularze dokumentów niemieckich, polską prasę wydawaną w Wielkiej Brytanii w okresie wojny oraz instrukcje i broszury szkoleniowe.

Dziennik z okresu okupacji i przedmioty prywatne

Oprócz materiałów o charakterze wojskowym i konspiracyjnym, w skrytce znajdowały się również przedmioty prywatne. Są to między innymi fotografie, legitymacje oraz przedwojenne zdjęcia. Na uwagę zasługuje również dziennik pisany w okresie okupacji przez młodą kobietę, której tożsamość pozostaje na razie nieustalona.

Oprócz dokumentów o chraterze państwowym w skrytce znalazły się też archiwa prywatne. Jednym z najciekawszych jest dziennik prowadzony w czasie okupacji przez młodą kobietę o nieustalonych jeszcze danych

Foto: WUOZ

Konserwacja i badania naukowe w Muzeum Powstania Warszawskiego

Decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, znalezisko zostanie przekazane w depozyt do instytucji muzealnej. Muzeum Powstania Warszawskiego zadeklarowało chęć współpracy w tym zakresie. Dokumenty zostaną poddane szczegółowej inwentaryzacji, konserwacji oraz badaniom naukowym przez pracowników placówki.

