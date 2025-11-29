Darmowy wstęp to doskonała okazja, by obejrzeć dwie nowe prezentacje Zachęty: „Ghost Rider” Christelle Oyiri i „Obraz w ruchu” - wybór dzieł z kolekcji Fundacji Sztuki Polskiej ING.



Wideoinstalacja Christelle Oyiri w Sali Matejkowskiej łączy różnorodne media: wideo, rzeźbę, performans, muzykę i efekty świetlne, angażując wszystkie zmysły. Artystka nazywa ją technooperą. Odwołuje się w niej do kultury klubowej czarnoskórych pionierów muzyki tanecznej i pyta o jej rolę w tworzeniu wspólnoty.

Reklama Reklama

Podejmuje także wątek kulturowo-społecznej presji w świecie zdominowanym przez reklamę i konsumpcjonizm. Christelle Oyiri nie zamierza się jej poddawać, więc w swych rzeźbach odrzuca postacie idealnej Barbie i tworzy figury o pełnych kobiecych kształtach.

Interaktywny udział publiczności

Na wystawie w Zachęcie artystka prezentuje sześć rzeźb figuralnych z brązu (autoportrety całopostaciowe i popiersia), stojących na głośnikach zamiast na postumentach. Pierwotnie artystka stworzyła je na tegoroczną wystawę „In a Perpetual Remix Where Is My Own Song?” w Tate Modern w Londynie.

Siódma rzeźba, powstała specjalnie na wystawę w Zachęcie, ma kształt DJ-skiej konsoli. Otaczająca je przestrzeń przypomina parkiet taneczny. Sensory zainstalowane w tej przestrzeni rejestrują ruch zwiedzających i przekształcają je w impulsy dźwiękowe. Dźwięk jest więc tutaj także rzeźbiarskim tworzywem, a zarazem ma wpływ na zmiany świetlnej choreografii. Wizualną warstwę dopełniają obrazy na ekranie. Cała instalacja, dzięki połączeniu tradycyjnych mediów z nowoczesnymi interaktywnymi technologiami, nieustannie się zmienia. Na jej kształt ma znaczący wpływ również publiczność.