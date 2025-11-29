Marcin Maciejowski „Młodzi nie chcą się uczyć ani pracować”, 2000
Wideoinstalacja Christelle Oyiri w Sali Matejkowskiej łączy różnorodne media: wideo, rzeźbę, performans, muzykę i efekty świetlne, angażując wszystkie zmysły. Artystka nazywa ją technooperą. Odwołuje się w niej do kultury klubowej czarnoskórych pionierów muzyki tanecznej i pyta o jej rolę w tworzeniu wspólnoty.
Podejmuje także wątek kulturowo-społecznej presji w świecie zdominowanym przez reklamę i konsumpcjonizm. Christelle Oyiri nie zamierza się jej poddawać, więc w swych rzeźbach odrzuca postacie idealnej Barbie i tworzy figury o pełnych kobiecych kształtach.
Na wystawie w Zachęcie artystka prezentuje sześć rzeźb figuralnych z brązu (autoportrety całopostaciowe i popiersia), stojących na głośnikach zamiast na postumentach. Pierwotnie artystka stworzyła je na tegoroczną wystawę „In a Perpetual Remix Where Is My Own Song?” w Tate Modern w Londynie.
Siódma rzeźba, powstała specjalnie na wystawę w Zachęcie, ma kształt DJ-skiej konsoli. Otaczająca je przestrzeń przypomina parkiet taneczny. Sensory zainstalowane w tej przestrzeni rejestrują ruch zwiedzających i przekształcają je w impulsy dźwiękowe. Dźwięk jest więc tutaj także rzeźbiarskim tworzywem, a zarazem ma wpływ na zmiany świetlnej choreografii. Wizualną warstwę dopełniają obrazy na ekranie. Cała instalacja, dzięki połączeniu tradycyjnych mediów z nowoczesnymi interaktywnymi technologiami, nieustannie się zmienia. Na jej kształt ma znaczący wpływ również publiczność.
Na wystawie „Ghost Rider” Christelle Oyiri
Christelle Oyiri (znana także jako Crystallmess) jest artystką i DJ-ką eksperymentalną, działającą w obszarze muzyki, wideo artu, performansu i rzeźby. W swojej sztuce sięga po tematy takie, jak tożsamość, subkultury, pamięć zbiorowa. Oyiri mieszka w Paryżu; jej prace prezentowane były już w wielu galeriach świata, m.in. w Centre Pompidou i Lafayette Anticipations (Paryż), Tramway (Glasgow), Auto Italia i Gathering Gallery (Londyn), Gladstone Gallery (Nowy Jork), LAND (Los Angeles). W ubiegłym roku została laureatką prestiżowego cyklu Infinities Commission w Tate Modern w Londynie, wspierającego eksperymentalne, wizjonerskie projekty artystyczne.
Obecny projekt artystki jest prezentowany w Zachęcie w ramach programu BMW Art Club. Przyszłość to sztuka, realizowanego przez BMW we współpracy z czołowymi instytucjami kultury oraz zaproszonymi artystami. We wcześniejszych edycjach uczestniczyli w nim m.in. Boris Kudlička, Witek Orski, Michael Hansmeyer, kolektyw Marshmallow Laser Feast, duet NOVIKA.
Mecenat BMW Group Polska „Ghost Rider” umożliwia bezpłatny wstęp do 4 grudnia na wszystkie pokazy Zachęty (potem znów powrócą bilety).
Warto ten czas wykorzystać także do obejrzenia drugiej nowej ekspozycji –„Obraz w ruchu” z pracami współczesnych artystów ze zbiorów Fundacji Sztuki Polskiej ING, zorganizowanej z okazji 25-lecia Fundacji.
Maria Loboda „Her Artillery", 2013, Styropianowy lew pokryty szarym betonem
Tym bardziej, że to jedna z najciekawszych firmowych współczesnych kolekcji, gromadzona od 2000 roku, licząca prawie 300 prac, powstałych po 1990 roku. Zaprezentowany wybór jest duży; zajmuje parter i pół pierwszej piętra Zachęty. Na co dzień dzieła te znajdują się w przestrzeniach banku, więc nie są dostępna dla widzów. Chociaż zgodnie ze statutem fundacji, gdyby została ona rozwiązana, cała kolekcja trafi do Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki, stając się własnością publiczną.
Wśród zaproszonych artystek i artystów spotykamy tu wiele znanych nazwisk, jak Karolina Jabłońska. Zbigniew Libera, Agata Bogacka, Rafał Bujnowski, Małgorzata Mirga-Tas, Rafał Milach, Iza Tarasewicz, Zuzanna Janin, Cezary Bodzianowski, Nicolas Grospierre.
Twórcy prac niejednokrotnie podejmują tematy, które wyrażają nie tylko ich własne niepokoje, ale wchodzą w dialog z widzem, podejmując kwestie pokoleniowe lub społeczne. Na przykład „Legowisko bezdomnego” Michała Budnego - konstrukcja z tekturowych pudeł - przywołuje nierozwiązane problemy współczesnych miast, a obraz Marcina Maciejowskiego z prowokacyjną opinią „Młodzi nie chcą się uczyć ani pracować” automatycznie budzi chęć sprzeciwu.
Zgromadzone prace pozwalają także obserwować zmieniające się kierunki zainteresowań artystów oraz różnorodne media, po które najchętniej sięgają. To proces ciągle otwarty, stąd tytuł „Obraz w ruchu”.
Na wystawie „Obraz w ruchu” ze zbiorów Fundacji Sztuki Polskiej ING
Wybierając się do Zachęty warto pamiętać jeszcze o trzeciej trwającej wystawie, o której pisaliśmy wcześniej „O czym wspólnie marzymy? Globalne związki – porzucone przyjaźnie – artyści z całego świata o solidarności”, która porusza wiele gorących dziś kwestii, m.in. migracji, społecznych napięć, wojennych zagrożeń i wyraża potrzebę artystów zaangażowania się w poszukiwaniu ich rozwiązania.