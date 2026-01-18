Na najnowszej wystawie „Lśnienie” 29 obrazów Łukasza Stokłosy rozmieszczono tak, żeby przejść całą trasę zwiedzania, prowadzącą przez wspaniałe rezydencjonalne wnętrza z królewskimi apartamentami, m.in. z Salą Tronową i Pokojami Audiencjonalnymi.



To nie tylko modny pomysł na współczesną artystyczną interwencję w historycznej rezydencji królewskiej, ale żywy dialog z dziełami minionych epok i ich twórcami, bo fascynacje Łukasza Stokłosy przeszłością udzielają się widzom. A wędrówka przez kolejne sale przypomina udział w grach historycznych, w których i my jesteśmy aktywnymi uczestnikami, tropiącymi nowe nieznane obiekty i ich sekretne powiązania z tymi, które są stałym elementem wystroju wnętrz.

Reklama Reklama

Jednocześnie wystawa skłania do refleksji nie tylko nad rozwojem i zwrotnymi momentami w sztuce, ale również nad historią, przemianami władzy i światem, który choć przeminął nadal ma znaczenie dla naszej tożsamości.

Obrazy Łukasza Stokłosy na wystawie „Lśnienie” Foto: Monika Kuc

Bezpośrednim impulsem do powstania wystawy było podjęcie prac konserwatorskich nad obrazem „Kazanie Piotra Skargi” Jana Matejki, które potrwają co najmniej do jesieni, a może do końca 2026 roku. Dzieło przeniesione zostało do zamkowej pracowni konserwatorskiej, więc pusta przestrzeń w Pokojach Matejkowskich wręcz prosiła się, by ją zapełnić. A potem pojawiła się myśl, by wkomponować historyzujące prace różnych formatów krakowskiego artysty i w inne wnętrza.

Fascynacje malarza

Łukasz Stokłosa (rocznik 1986) jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (dyplom w pracowni prof. Jacka Waltosia). Ma na koncie kilkadziesiąt wystaw indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą. Jego prace znajdują się w kolekcjach m.in. Zamku Królewskiego na Wawelu, jak i Muzeum Sztuki MOCAK w Krakowie.