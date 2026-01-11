-5.8°C
1006.4 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Pięć światów pachnących czekoladą. Słodka wystawa u Wedla

Publikacja: 11.01.2026 01:00

Mirella von Chrupek „Choco Coco”. Bohaterką tej dioramy jest czekoladowa torebka glamour.

Mirella von Chrupek „Choco Coco”. Bohaterką tej dioramy jest czekoladowa torebka glamour.

Foto: Monika Kuc

Monika Kuc
Muzeum Fabryka Czekolady E.Wedel zaprasza na nową czasową wystawę „Romance au chocolat” Mirelli von Chrupek. Dioramy, których łącznikem jest czekolada to początek cyklu - deklarują w Wedlu.

Artystka specjalnie dla Wedla zaprojektowała pięć miniaturowych światów – dioram, które łączy czekolada, będąca ich inspiracją i bohaterką. Artystyczne czekoladowe fantazje mają różne wersje: przygodową, romantyczną, bajkową, futurystyczną i salonową.

Na wernisażu w Wedlu

Muzeum Fabryka Czekolady E.Wedel ma nie tylko dobrze już rozpoznawalną stałą ekspozycję, opowiadającą o twórcach i historii kultowej fabryki. Od niedawna proponuje także wystawy czasowe, na których prace prezentują zaproszeni artyści „Romance au chocolat” Mirelli von Chrupek jest w tym miejscu drugim pokazem po ubiegłorocznej prezentacji „Motywy” z fotografiami Pawła Bownika.

Maciej Herman, Dyrektor Zarządzający firmy Wedel

Jakiś czas temu wymyśliliśmy też sobie, że będziemy zapraszać polskich artystów. Chcemy, żeby Wedel był nie tylko producentem czekolady, ale wspierał również sztukę i artystów.

Podczas wernisażu obecnej wystawy Robert Zydel, dyrektor Muzeum Fabryki Czekolady E.Wedel mówił: - Dajemy artystom totalną wolność, mogą robić to, co uważają. Jeżeli w dioramach Mirelli znajdziecie państwo jakieś produkty Wedla, to decyzja samej artystki, by je wykorzystać w opowieściach, puszczających wodze fantazji.

Natomiast Maciej Herman, Dyrektor Zarządzający firmy Wedel wyjaśniał pomysł współpracy  z artystami: - My w firmie mówimy, że Wedel tworzy świat czekolady. I ten świat ma wiele różnych wymiarów. Widać go w sklepach z produktami Wedla. Ten świat widać również w naszych pijalniach czekolady, gdzie spotykamy się pijąc czekoladę i rozmawiając z przyjaciółmi. Od ponad roku jego częścią jest Muzeum Czekolady. No i jakiś czas temu wymyśliliśmy też sobie, że będziemy zapraszać polskich artystów. Chcemy, żeby Wedel był nie tylko producentem czekolady, ale wspierał również sztukę i artystów. Jesteśmy na początku drogi, ale mam nadzieję, że będziemy się regularnie spotykać, na trzecim, czwartym, piątym wernisażu i tych artystów będzie tu coraz więcej. Nasz koncept współpracy z artystami to nie tylko wystawy, ale także stworzenie kolekcji sztuki. Prace do niej trafiające chcielibyśmy w przyszłości pokazywać nie tylko w naszym muzeum, ale i w innych galeriach w Polsce.

Reklama
Reklama
Mirella von Chrupek „Skarb piratów”

Mirella von Chrupek „Skarb piratów”

Foto: Monika Kuc

Czekoladowe przygody i romanse

Mirella von Chrupek jest artystką wizualną, fotografką, projektantką trójwymiarowych mikroświatów, które nazywa dioramami. Czerpie w nich z doświadczeń dawnej „Gablotki”, ulicznej galerii, która prowadziła przed dekadą w starej gablocie usługowej w centrum Warszawy, inscenizując w niej miniaturowe scenki rodzajowe.

Mirella von Chrupek na wernisażu wystawy „Romance au chocolat”

Mirella von Chrupek na wernisażu wystawy „Romance au chocolat”

Foto: Monika Kuc

O swoim nowym projekcie „Romance au chocolat” podczas wernisażu w Wedlu opowiada:

- Za oknem mamy przepiękną zimę, jak z bajki. I jesteśmy w super fajnym miejscu, od wejścia którego pachnie czekoladą, czyli jest dość bajkowo na zewnątrz i dość bajkowo w środku. Zostałam zaproszona do zaprojektowania pięciu dioram i muszę powiedzieć, że oczy zaświeciły mi się, no bo wiecie, czekolada, słodycze… No, o czym po prostu można więcej marzyć. Praca nad nimi przypadła na okres jesienny i początek zimy, kiedy nie było tak pięknie na zewnątrz, jak teraz. Było szaro, brudno, plucha, ciemno się robiło już o godzinie 14. Ale ja miałam tę frajdę bycia w pięciu różnych krainach.

Artystka wyjaśnia, że pierwsza z prac „Zakochana Para”, jak sama nazwa wskazuje, jest przedstawieniem czekoladowego romansu. W formie nawiązuje do bombonierki wedlowskiej, która jest w kształcie serca. A jednocześnie to wariacja na temat sceny balkonowej z „Romea Julii” Szekspira, odgrywanej przez dwa zakochane wafelki. Ich wyznaniom towarzyszy śpiew słowika.

Reklama
Reklama

W gablocie „Słodkie zapasy” bohaterami są leśne stwory, które robią zapasy zimowe, albo może przygotowują się do urodzin. W trawie znajdują zamiast zwykłych jagód wedlowskie czekoladki.

Mirella von Chrupek "Słodkie zapasy"

Mirella von Chrupek "Słodkie zapasy"

Foto: Monika Kuc

W „Skarbie piratów” krab-pirat zakochany w Złotej Rybce strzeże skarbu oceanu, który jak dobrze się przyjrzeć, okazuje się perłową pralinką. Kompozycja pełna blasku pobrzmiewa opowieściami o korsarzach z mórz południowych.

„Kakaowa planeta” jest futurystyczną wariacją na temat kosmicznej wyprawy kostek Ptasiego Mleczka, które po długiej międzygwiezdnej podróży wylądowały na wymarzonej planecie z czekoladowymi skałami i gejzerami kakao.

A „Choco Coco” to inspirowana światem mody i surrealizmem Elsy Schiaparelli torebka. Tu główną bohaterką jest torebka o kształcie tabliczki czekolady ozdobiona breloczkami czekoladowymi, która rusza na salony, do opery, teatru.

Wystawa „Romance au chocolat” w Muzeum Fabryka Czekolady E.Wedel przy Alei Wedla 5 trwa do 14 kwietnia; bilety 15 zł

Reklama
Reklama

Spotkania specjalne

  • 13 stycznia (wtorek), godz. 19:30 – po wystawie oprowadzi Mirella von Chrupek
  • 28 stycznia (środa), godz. 19:30 – po wystawie oprowadzi Robert Zydel
© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Strój Gilles z karnawału w Binche, który nosić mogą tylko mieszkańcy Binche podczas zapustowej parad
do 11 stycznia

„Czarny karnawał” trwa tylko do końca weekendu

Wojciech Siudmak w Galerii ToTuart opowiada o obrazie „Wewnętrzny dialog"
do 10 stycznia

Wojciech Siudmak: Talent to dar, który dano nam, żeby się nim dzielić

Twórczość młodych artystów zebrana w ursynowskim ratuszu
do 31 stycznia

Ursynowskie szopki bożonarodzeniowe

„Antoni Malczewski. W cieniu Wieszczów” – wyjątkowa wystawa
do 30 stycznia

„Antoni Malczewski. W cieniu Wieszczów” – wyjątkowa wystawa

Fragment Złotej bulli Fryderyka II
do 11 stycznia

Bezcenne pergaminy krzyżackie po 84 latach na wystawie

Przestrzeń Galerii Raster na Art Warsaw Miodow., Na I planie rzeźba Janka Simona. fot. Monika Kuc
sobota-niedziela

Art Warsaw Miodowa. Sztuka dostępna dla każdego

Pochód narodowy na Nowym Świecie (róg ul. Foksal), Warszawa, 5 listopada 1905 roku
do 1 marca

Zapomniane widoki Warszawy. Unikalne zdjęcia stolicy

Wystawa „(Re)Made in EU” to „promocja kultury odpowiedzialności za środowisko"
do 10 stycznia

Z Paryża do Warszawy. Wystawa dla miłośników mody. Wstęp darmowy

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama