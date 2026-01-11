Mirella von Chrupek „Choco Coco”. Bohaterką tej dioramy jest czekoladowa torebka glamour.
Artystka specjalnie dla Wedla zaprojektowała pięć miniaturowych światów – dioram, które łączy czekolada, będąca ich inspiracją i bohaterką. Artystyczne czekoladowe fantazje mają różne wersje: przygodową, romantyczną, bajkową, futurystyczną i salonową.
Muzeum Fabryka Czekolady E.Wedel ma nie tylko dobrze już rozpoznawalną stałą ekspozycję, opowiadającą o twórcach i historii kultowej fabryki. Od niedawna proponuje także wystawy czasowe, na których prace prezentują zaproszeni artyści „Romance au chocolat” Mirelli von Chrupek jest w tym miejscu drugim pokazem po ubiegłorocznej prezentacji „Motywy” z fotografiami Pawła Bownika.
Podczas wernisażu obecnej wystawy Robert Zydel, dyrektor Muzeum Fabryki Czekolady E.Wedel mówił: - Dajemy artystom totalną wolność, mogą robić to, co uważają. Jeżeli w dioramach Mirelli znajdziecie państwo jakieś produkty Wedla, to decyzja samej artystki, by je wykorzystać w opowieściach, puszczających wodze fantazji.
Natomiast Maciej Herman, Dyrektor Zarządzający firmy Wedel wyjaśniał pomysł współpracy z artystami: - My w firmie mówimy, że Wedel tworzy świat czekolady. I ten świat ma wiele różnych wymiarów. Widać go w sklepach z produktami Wedla. Ten świat widać również w naszych pijalniach czekolady, gdzie spotykamy się pijąc czekoladę i rozmawiając z przyjaciółmi. Od ponad roku jego częścią jest Muzeum Czekolady. No i jakiś czas temu wymyśliliśmy też sobie, że będziemy zapraszać polskich artystów. Chcemy, żeby Wedel był nie tylko producentem czekolady, ale wspierał również sztukę i artystów. Jesteśmy na początku drogi, ale mam nadzieję, że będziemy się regularnie spotykać, na trzecim, czwartym, piątym wernisażu i tych artystów będzie tu coraz więcej. Nasz koncept współpracy z artystami to nie tylko wystawy, ale także stworzenie kolekcji sztuki. Prace do niej trafiające chcielibyśmy w przyszłości pokazywać nie tylko w naszym muzeum, ale i w innych galeriach w Polsce.
Mirella von Chrupek „Skarb piratów”
Mirella von Chrupek jest artystką wizualną, fotografką, projektantką trójwymiarowych mikroświatów, które nazywa dioramami. Czerpie w nich z doświadczeń dawnej „Gablotki”, ulicznej galerii, która prowadziła przed dekadą w starej gablocie usługowej w centrum Warszawy, inscenizując w niej miniaturowe scenki rodzajowe.
Mirella von Chrupek na wernisażu wystawy „Romance au chocolat”
O swoim nowym projekcie „Romance au chocolat” podczas wernisażu w Wedlu opowiada:
- Za oknem mamy przepiękną zimę, jak z bajki. I jesteśmy w super fajnym miejscu, od wejścia którego pachnie czekoladą, czyli jest dość bajkowo na zewnątrz i dość bajkowo w środku. Zostałam zaproszona do zaprojektowania pięciu dioram i muszę powiedzieć, że oczy zaświeciły mi się, no bo wiecie, czekolada, słodycze… No, o czym po prostu można więcej marzyć. Praca nad nimi przypadła na okres jesienny i początek zimy, kiedy nie było tak pięknie na zewnątrz, jak teraz. Było szaro, brudno, plucha, ciemno się robiło już o godzinie 14. Ale ja miałam tę frajdę bycia w pięciu różnych krainach.
Artystka wyjaśnia, że pierwsza z prac „Zakochana Para”, jak sama nazwa wskazuje, jest przedstawieniem czekoladowego romansu. W formie nawiązuje do bombonierki wedlowskiej, która jest w kształcie serca. A jednocześnie to wariacja na temat sceny balkonowej z „Romea Julii” Szekspira, odgrywanej przez dwa zakochane wafelki. Ich wyznaniom towarzyszy śpiew słowika.
W gablocie „Słodkie zapasy” bohaterami są leśne stwory, które robią zapasy zimowe, albo może przygotowują się do urodzin. W trawie znajdują zamiast zwykłych jagód wedlowskie czekoladki.
Mirella von Chrupek "Słodkie zapasy"
W „Skarbie piratów” krab-pirat zakochany w Złotej Rybce strzeże skarbu oceanu, który jak dobrze się przyjrzeć, okazuje się perłową pralinką. Kompozycja pełna blasku pobrzmiewa opowieściami o korsarzach z mórz południowych.
„Kakaowa planeta” jest futurystyczną wariacją na temat kosmicznej wyprawy kostek Ptasiego Mleczka, które po długiej międzygwiezdnej podróży wylądowały na wymarzonej planecie z czekoladowymi skałami i gejzerami kakao.
A „Choco Coco” to inspirowana światem mody i surrealizmem Elsy Schiaparelli torebka. Tu główną bohaterką jest torebka o kształcie tabliczki czekolady ozdobiona breloczkami czekoladowymi, która rusza na salony, do opery, teatru.
Wystawa „Romance au chocolat” w Muzeum Fabryka Czekolady E.Wedel przy Alei Wedla 5 trwa do 14 kwietnia; bilety 15 zł