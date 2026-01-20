W Promieniach Dwudziestolecia. Cienie przeszłości, refleksy teraźniejszości

Fotograf wykorzystał technikę wielokrotnej ekspozycji naświetlania w klatce, posiłkując się zdjęciami pochodzącymi z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego.
Robert Wilczyński opracował swoją autorską metodę, która niczym wehikuł czasu przenosi nas o 100 lat wstecz do Polski dwudziestolecia międzywojennego i z powrotem do czasów współczesnych. Fotograf wykorzystał technikę wielokrotnej ekspozycji naświetlania w klatce, posiłkując się zdjęciami pochodzącymi z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego.
Stworzył fotografie ustawiając się w tych samych miejscach, w których stali fotografowie sto lat temu i na współczesny obraz subtelnie nałożył kadry ze zdjęć z archiwum, tworząc niesamowite wrażenie jakby minione czasy snuły się niczym cień za współczesnymi i na odwrót.
Celem projektu było stworzenie reporterskich zdjęć, których brakowało w Narodowym Archiwum Cyfrowym. Autor chciał skupić się nie tylko na zmianach w architekturze, ale głównie na życiu ludzi i emocjach. Na tym jak wyglądali, jak się ubierali, czym jeździli, jak spędzali czas, czy jak wyglądały witryny, które wiele zdradzają na temat codzienności ludzi. Stworzona w obrazach ułuda bycia w dwóch czasach jednocześnie, daje nam niepowtarzalną możliwość porównania życia teraz i kiedyś, angażując odbiorcę do zabawy w poszukiwanie granicy między elementami współczesnymi i ówczesnymi.
Robert Wilczyński (ur. 1972 r. w Kłodzku) jest fotografem i fotoreporterem. Należy do Związku Polskich Artystów Fotografików. Jest autorem projektów długoterminowych, szczególnie o wymiarze historyczno-społecznym. Jego prace były prezentowane na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju oraz za granicą (m.in. w Nowym Jorku, Paryżu i Barcelonie).
Zasłynął z wystawy ,,Miasto żywych / Miasto umarłych" zorganizowanej na obchody 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim w 2023 r., a w 2025 r. został finalistą konkursu „Wystaw się w CSW Toruń” przedstawiając serie „Codex Naturae” oraz „Monar – Światło w Cieniu”. Równolegle do działalności artystycznej współpracuje z agencjami reklamowymi, wydawnictwami oraz instytucjami kultury, m.in.: Muzeum Getta Warszawskiego i Muzeum Niepodległości.
Obrazy przedstawiają różne części Polski. Udajemy się w podróż od Trójmiasta, Bałtyckich plaży, przez Toruń, Poznań, Warszawę, Łódź, Radom, Lublin, Polskie wsie, aż po Kraków. Widzimy miejsca które znamy, współczesne przystanki, tramwaje, szyldy czy reklamy. Gdy jednak się przypatrzymy, okazuje się, że współczesne postaci mijają się z zupełnie inaczej ubranymi osobami, jakby wchodziły w nie swój czas.
Zaczynamy wtedy dostrzegać coraz więcej elementów, które nie pasują do współczesnego miasta. Fotografie zawierają mnóstwo kontrastów, niekiedy zabawnych, jak współczesna witryna baru mlecznego, a przed nią stary mleczarz, czy stary powóz, wokół niego ludzie sprzed stu lat, a w tle szyld McDonald's i słup z reklamą wystawy Banksy'ego.
Projekt „W Promieniach Dwudziestolecia” powstał w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Wystawa fotografii Roberta Wilczyńskiego ,,W Promieniach Dwudziestolecia" jest dostępna dla zwiedzających do końca kwietnia 2026 r. w głównej siedzibie Muzeum Niepodległości w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów Al. Solidarności 62 w Warszawie. W poniedziałki muzeum jest nieczynne, a w czwartki – wstęp jest wolny. Bilety: normalny – 20 zł, ulgowy – 10 zł.