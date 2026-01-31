Wystawa „Zakopane, Zakopane!” w siedzibie Desa Unicum w Warszawie obok Parku Ujazdowskiego przy ul. Pięknej 1A opowiada o fascynacji artystów sztuką podhalańską, legendzie Tatr i fenomenie stylu zakopiańskiego. Wstęp wolny.



Można na niej zobaczyć 140 obiektów – od obrazów zauroczonych artystów Zakopanem i współtworzących jego niepowtarzalny klimat w XIX/XX wielu, przez rzeźbę szkoły zakopiańskiej do dzieł sztuki ludowej i wyrobów rzemiosła. Z pracami wybitnych malarzy i rzeźbiarzy sąsiadują więc tutaj ćupagi, narty, raki, czekany, czerpaki i łyżniki, dekoracyjne kilimy, meble, ceramika i metaloplastyka, które są świadectwem kunsztu miejscowych rzemieślników.

Reklama Reklama

Pod Giewontem fascynacja folklorem

Fenomen Zakopanego polega na tym, że to miejsce spotkania sztuki wysokiej z rzemiosłem i lokalną tradycją stworzyło jeden z najciekawszych rozdziałów w historii polskiej kultury artystycznej.

W malarstwie zobaczymy tutaj dzieła opiewające piękno gór, czy wyrastające z fascynacji folklorem, połączonym obok ekscentrycznych portretów Witkacego.

Majestatyczny Giewont wyłania się z realistycznego obrazu Stanisława Kamockiego, ucznia Jana Stanisławskiego. Także w „Tatrach” Władysława Jarockiego widok na pasmo górskie się nad rozrzuconymi pośród łąk domkami wiernie odtwarza rzeczywisty krajobraz. A jego portret góralki w kwiecistej chuście i kożuchu na tle ośnieżonej chaty łączy realizm obserwacji z psychologiczną wnikliwością.

Malarstwo: Stryjeńska, Malczewski, Witkacy

Zupełnie inaczej ludowe stylizacje traktowała Zofia Stryjeńska, malując pełne koloru i dynamiki idealizowane „wiejskie” sceny, w których łączyła folklor z cechami nowoczesnej w latach 20. i 30. XX wieku sztuki art déco, dzięki czemu stworzyła niepowtarzalny styl, który przyniósł jej Grand Prix na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Dekoracyjnej w Paryżu w 1925 roku.