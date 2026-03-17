Życie Warszawy
Pociąg retro rusza z Warszawy. Od jutra bilety w sprzedaży na historyczny skład

Publikacja: 17.03.2026 19:40

Pociąg będzie zestawiony z klasycznych wagonów pierwszej i drugiej klasy oraz kultowego wagonu barowego WARS typu 113A.

M.B.
Już 18 marca rusza sprzedaż biletów na wyjątkowe połączenie IC Nieśpieszny. Historyczny skład zainauguruje swoje kursy 17 kwietnia trasą z Warszawy do Zakopanego, oferując pasażerom podróż w klimacie minionych lat.

Pierwszy kurs zaplanowany na połowę kwietnia otrzymał nazwę Góral. Pociąg wyruszy ze stacji Warszawa Główna o godzinie 8:47, a następnie zatrzyma się na stacji Warszawa Zachodnia. Trasa do stolicy Tatr będzie wiodła przez malownicze zakątki kraju, w tym Oświęcim, Wadowice czy Chabówkę. Do stacji końcowej pasażerowie dotrą o godzinie 19:09. Inauguracyjny przejazd rozpocznie weekendową obecność pociągu na Podhalu, która potrwa do 19 kwietnia.

PKP Intercity wprowadziło dla tego pociągu nową kategorię handlową ICN, czyli InterCity Nieśpieszny

Czesio i wagony z duszą

Na czele składu stanie legendarna lokomotywa elektryczna EP05-023, znana miłośnikom kolei jako Czesio, ubrana w historyczne barwy. Tam, gdzie tory nie mają sieci trakcyjnej, pałeczkę przejmą spalinowe lokomotywy SM42.

Sam pociąg będzie zestawiony z klasycznych wagonów pierwszej i drugiej klasy oraz kultowego wagonu barowego WARS typu 113A. Podróżni będą mogli poczuć atmosferę dawnej kolei, korzystając jednocześnie z nowoczesnych udogodnień, takich jak graficzny schemat wyboru miejsc przy zakupie biletu przez internet.

Na czele składu stanie legendarna lokomotywa elektryczna EP05-023, znana miłośnikom kolei jako Czesio, ubrana w historyczne barwy.

Zasady rezerwacji i ceny biletów

PKP Intercity wprowadziło dla tego pociągu nową kategorię handlową ICN, czyli InterCity Nieśpieszny. W pociągu obowiązuje całkowita rezerwacja miejsc. Bilety będzie można nabyć nie tylko online, ale również w tradycyjnych kasach biletowych.

Ceny przejazdów są uzależnione od dystansu oraz wybranej klasy. Za najkrótsze odcinki do 50 kilometrów zapłacimy od 49 złotych, natomiast najdłuższa trasa w najwyższym standardzie to koszt 229 złotych. Co ważne, pasażerowie mogą liczyć na ulgi ustawowe, jednak przy tym połączeniu nie będą obowiązywać standardowe oferty promocyjne przewoźnika.

Podróż z psem lub rowerem

Mimo zabytkowego charakteru pociągu, regulamin przewozu pozostaje przyjazny dla pasażerów. Na pokład bez przeszkód można zabrać psa, rower czy bagaż, o ile mieszczą się one w limitach określonych przez przewoźnika. Należy jednak pamiętać, że zakupiony bilet jest przypisany do konkretnego dnia, relacji i miejsca, co zapewnia komfort podróży bez tłoku na korytarzach.

W składzie Nieśpiesznego nie zabraknie kultowego Warsu - oto menu

Weekend pełen atrakcji na torach

Po przyjeździe Górala do Zakopanego, skład nie zakończy pracy. W planach są lokalne połączenia, takie jak pociąg Oscypek kursujący między Zakopanem a Chabówką.

Kusztki w stylu lat 80. to także część składów IC Nieśpieszny

Dla warszawiaków najważniejszy będzie jednak kurs powrotny. Pociąg o nazwie Sawa wyruszy w drogę do stolicy przez Skawinę i Dąbrowę Górniczą, przejeżdżając po drodze m.in. w pobliżu popularnego parku rozrywki w Zatorze.

