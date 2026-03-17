Pociąg retro rusza z Warszawy. Od jutra bilety w sprzedaży na historyczny skład

Pierwszy kurs zaplanowany na połowę kwietnia otrzymał nazwę Góral. Pociąg wyruszy ze stacji Warszawa Główna o godzinie 8:47, a następnie zatrzyma się na stacji Warszawa Zachodnia. Trasa do stolicy Tatr będzie wiodła przez malownicze zakątki kraju, w tym Oświęcim, Wadowice czy Chabówkę. Do stacji końcowej pasażerowie dotrą o godzinie 19:09. Inauguracyjny przejazd rozpocznie weekendową obecność pociągu na Podhalu, która potrwa do 19 kwietnia.
Na czele składu stanie legendarna lokomotywa elektryczna EP05-023, znana miłośnikom kolei jako Czesio, ubrana w historyczne barwy. Tam, gdzie tory nie mają sieci trakcyjnej, pałeczkę przejmą spalinowe lokomotywy SM42.
Sam pociąg będzie zestawiony z klasycznych wagonów pierwszej i drugiej klasy oraz kultowego wagonu barowego WARS typu 113A. Podróżni będą mogli poczuć atmosferę dawnej kolei, korzystając jednocześnie z nowoczesnych udogodnień, takich jak graficzny schemat wyboru miejsc przy zakupie biletu przez internet.
PKP Intercity wprowadziło dla tego pociągu nową kategorię handlową ICN, czyli InterCity Nieśpieszny. W pociągu obowiązuje całkowita rezerwacja miejsc. Bilety będzie można nabyć nie tylko online, ale również w tradycyjnych kasach biletowych.
Ceny przejazdów są uzależnione od dystansu oraz wybranej klasy. Za najkrótsze odcinki do 50 kilometrów zapłacimy od 49 złotych, natomiast najdłuższa trasa w najwyższym standardzie to koszt 229 złotych. Co ważne, pasażerowie mogą liczyć na ulgi ustawowe, jednak przy tym połączeniu nie będą obowiązywać standardowe oferty promocyjne przewoźnika.
Mimo zabytkowego charakteru pociągu, regulamin przewozu pozostaje przyjazny dla pasażerów. Na pokład bez przeszkód można zabrać psa, rower czy bagaż, o ile mieszczą się one w limitach określonych przez przewoźnika. Należy jednak pamiętać, że zakupiony bilet jest przypisany do konkretnego dnia, relacji i miejsca, co zapewnia komfort podróży bez tłoku na korytarzach.
Po przyjeździe Górala do Zakopanego, skład nie zakończy pracy. W planach są lokalne połączenia, takie jak pociąg Oscypek kursujący między Zakopanem a Chabówką.
Dla warszawiaków najważniejszy będzie jednak kurs powrotny. Pociąg o nazwie Sawa wyruszy w drogę do stolicy przez Skawinę i Dąbrowę Górniczą, przejeżdżając po drodze m.in. w pobliżu popularnego parku rozrywki w Zatorze.