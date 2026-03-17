Pociąg retro rusza z Warszawy. Od jutra bilety w sprzedaży na historyczny skład

Zasady rezerwacji i ceny biletów

PKP Intercity wprowadziło dla tego pociągu nową kategorię handlową ICN, czyli InterCity Nieśpieszny. W pociągu obowiązuje całkowita rezerwacja miejsc. Bilety będzie można nabyć nie tylko online, ale również w tradycyjnych kasach biletowych.

Ceny przejazdów są uzależnione od dystansu oraz wybranej klasy. Za najkrótsze odcinki do 50 kilometrów zapłacimy od 49 złotych, natomiast najdłuższa trasa w najwyższym standardzie to koszt 229 złotych. Co ważne, pasażerowie mogą liczyć na ulgi ustawowe, jednak przy tym połączeniu nie będą obowiązywać standardowe oferty promocyjne przewoźnika.

Podróż z psem lub rowerem

Mimo zabytkowego charakteru pociągu, regulamin przewozu pozostaje przyjazny dla pasażerów. Na pokład bez przeszkód można zabrać psa, rower czy bagaż, o ile mieszczą się one w limitach określonych przez przewoźnika. Należy jednak pamiętać, że zakupiony bilet jest przypisany do konkretnego dnia, relacji i miejsca, co zapewnia komfort podróży bez tłoku na korytarzach.

W składzie Nieśpiesznego nie zabraknie kultowego Warsu - oto menu Foto: mat. pras.

Weekend pełen atrakcji na torach

Po przyjeździe Górala do Zakopanego, skład nie zakończy pracy. W planach są lokalne połączenia, takie jak pociąg Oscypek kursujący między Zakopanem a Chabówką.

Reklama Reklama

Kusztki w stylu lat 80. to także część składów IC Nieśpieszny Foto: mat. pras.

Dla warszawiaków najważniejszy będzie jednak kurs powrotny. Pociąg o nazwie Sawa wyruszy w drogę do stolicy przez Skawinę i Dąbrowę Górniczą, przejeżdżając po drodze m.in. w pobliżu popularnego parku rozrywki w Zatorze.