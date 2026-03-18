Pociągiem z Warszawy do Wrocławia w niecałe cztery godziny. Nowy przewoźnik na trasie

Od grudnia pojawią się nowe połączenia pociągowe z Warszawy do Poznania
Prywatna firma zza południowej granicy konsekwentnie rozwija swoją siatkę połączeń w Polsce. Po sukcesach na trasach z Krakowa do Warszawy i Gdyni oraz z Poznania do stolicy, przyszła kolej na połączenie Wrocławia z Warszawą. Przewoźnik uzyskał już niezbędne zgody od Urzędu Transportu Kolejowego i przedstawił wstępny rozkład jazdy, który ma ułatwić podróżowanie między największymi miastami w kraju.
Zgodnie z planem pociągi będą startować ze stacji Warszawa Wschodnia. Z Dworca Centralnego składy mają odjeżdżać w godzinach porannych i popołudniowych: o 4:57, 7:27, 11:27, 13:27 oraz 17:27. Podróżni jadący z Wrocławia Głównego będą mogli skorzystać z połączeń o 5:52, 9:52, 11:52, 15:52 i 18:52.
Największym atutem nowej oferty ma być czas przejazdu. Zakłada się, że pociągi pokonają trasę w 3 godziny i 45 minut. Choć przedstawiony harmonogram musi jeszcze zostać ostatecznie skoordynowany z innymi przewoźnikami korzystającymi z polskiej sieci kolejowej, ogólny zarys oferty jest już gotowy.
Nowe połączenie to dobra wiadomość nie tylko dla mieszkańców Warszawy i Wrocławia. Dzięki temu, że pociągi będą zatrzymywać się w Poznaniu i Lesznie, liczba dostępnych kursów w tych miastach znacząco wzrośnie. Dla Leszna oznacza to zdecydowaną poprawę komunikacji ze stolicą kraju.
Warto zauważyć, że plany czeskiego przewoźnika sięgają jeszcze dalej. Firma rozważa w przyszłości wydłużenie tej trasy, co pozwoliłoby pasażerom na bezpośrednią podróż z Warszawy aż do Pragi. Na razie jednak skupia się na krajowym odcinku, który uzupełni ofertę dotychczasowego monopolisty na tej trasie.
RegioJet znany jest z oferowania różnych klas podróży oraz dodatkowych usług na pokładzie, co stanowi alternatywę dla państwowego przewoźnika. Wprowadzenie konkurencji na popularnej trasie Wrocław – Warszawa może wpłynąć nie tylko na większy wybór godzin odjazdów, ale również na standard obsługi pasażerów. Od grudnia 2026 roku podróżni zyskają realną alternatywę w planowaniu swoich podróży służbowych i turystycznych.