Pociągiem z Warszawy do Wrocławia w niecałe cztery godziny. Nowy przewoźnik na trasie

Czeski RegioJet planuje uruchomienie nowej trasy łączącej Warszawę z Wrocławiem przez Poznań i Leszno. Od grudnia 2026 roku prywatny przewoźnik zamierza oferować pięć kursów dziennie, skracając czas podróży do niespełna czterech godzin.



Prywatna firma zza południowej granicy konsekwentnie rozwija swoją siatkę połączeń w Polsce. Po sukcesach na trasach z Krakowa do Warszawy i Gdyni oraz z Poznania do stolicy, przyszła kolej na połączenie Wrocławia z Warszawą. Przewoźnik uzyskał już niezbędne zgody od Urzędu Transportu Kolejowego i przedstawił wstępny rozkład jazdy, który ma ułatwić podróżowanie między największymi miastami w kraju.

Szczegółowy rozkład jazdy i czas przejazdu

Zgodnie z planem pociągi będą startować ze stacji Warszawa Wschodnia. Z Dworca Centralnego składy mają odjeżdżać w godzinach porannych i popołudniowych: o 4:57, 7:27, 11:27, 13:27 oraz 17:27. Podróżni jadący z Wrocławia Głównego będą mogli skorzystać z połączeń o 5:52, 9:52, 11:52, 15:52 i 18:52.

Firma rozważa w przyszłości wydłużenie tej trasy, co pozwoliłoby pasażerom na bezpośrednią podróż z Warszawy aż do Pragi.

Największym atutem nowej oferty ma być czas przejazdu. Zakłada się, że pociągi pokonają trasę w 3 godziny i 45 minut. Choć przedstawiony harmonogram musi jeszcze zostać ostatecznie skoordynowany z innymi przewoźnikami korzystającymi z polskiej sieci kolejowej, ogólny zarys oferty jest już gotowy.

Więcej opcji dla pasażerów z Leszna i Poznania

Nowe połączenie to dobra wiadomość nie tylko dla mieszkańców Warszawy i Wrocławia. Dzięki temu, że pociągi będą zatrzymywać się w Poznaniu i Lesznie, liczba dostępnych kursów w tych miastach znacząco wzrośnie. Dla Leszna oznacza to zdecydowaną poprawę komunikacji ze stolicą kraju.