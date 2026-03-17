Życie Warszawy
Nowoczesne bariery na Trakcie Królewskim. Warszawa stawia na mobilne zabezpieczenia

Publikacja: 17.03.2026 16:00

Do rozłożenia nowych zapór wystarczy hydrauliczny dźwig samochodowy, a sama operacja przebiega znacznie sprawniej.

Foto: mat. pras,

M.B.
Betonowe bloki na warszawskim deptaku przechodzą do historii. Zastąpią je nowoczesne, mobilne bariery antyterrorystyczne, które są nie tylko skuteczniejsze i bardziej estetyczne, ale też łatwiejsze w obsłudze dla służb ratunkowych.

Do tej pory bezpieczeństwa na Trakcie Królewskim pilnowały ciężkie, betonowe bariery typu jersey. Choć spełniały swoją rolę, ich montaż był sporym wyzwaniem logistycznym. Wymagał użycia lawet, wózków widłowych i ciężarówek, co sprawiało, że nie zawsze udawało się je rozstawić na czas.

Przez to zdarzały się momenty, w których popularny deptak pozostawał bez należytej ochrony. Nowe, składane zabezpieczenia całkowicie eliminują ten problem. Do ich rozłożenia wystarczy hydrauliczny dźwig samochodowy, a sama operacja przebiega znacznie sprawniej.

Blokada schowana w "leżącym policjancie" będzie łatwa do otwarcie i skuteczna w powstzrymywaniu przejazdu samochodów

Foto: mat. pras.

Bezpieczeństwo i estetyka w jednym

Nowe zapory to urządzenia spełniające światowe normy ochrony przed wrogimi pojazdami. Są mobilne, ale po zamontowaniu stają się niemożliwe do przesunięcia przez rozpędzone auto. Co ważne dla mieszkańców i turystów, wyglądają one znacznie przyjaźniej niż surowy beton.

Konstrukcja barier została zaplanowana tak, aby nie utrudniać ruchu pieszym i rowerzystom, dzięki czemu przestrzeń publiczna pozostaje otwarta i komfortowa, a jednocześnie w pełni chroniona.

Po odpowiednim przeszkoleniu służby miejskie będą mogły sprawnie wyłączać z ruch wskazane odcinki reprezentacyjnych ulic

Foto: mat. pras.

Setki funkcjonariuszy przejdą szkolenie

Wprowadzenie nowej technologii wymaga odpowiedniego przygotowania kadr. Obecnie trwają intensywne szkolenia dla przedstawicieli różnych służb, w tym policji, straży pożarnej, straży miejskiej oraz Służby Ochrony Państwa. Łącznie w zajęciach stacjonarnych weźmie udział od 300 do 400 osób.

Uczestnicy dowiadują się, jak błyskawicznie składać i rozkładać mechanizmy blokujące, co ma kluczowe znaczenie w sytuacjach, gdy przez deptak musi przejechać na przykład karetka pogotowia.

Instruktaż dla tych, którzy są w terenie

Z myślą o funkcjonariuszach, którzy ze względu na obowiązki nie mogą pojawić się na kursach, przygotowano dodatkowe wsparcie. Dla Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji opracowano film instruktażowy.

Dzięki takiemu rozwiązaniu wiedzę o obsłudze nowych barier zdobędzie dodatkowo około 800 funkcjonariuszy. Cykl szkoleniowy obejmuje dziesięć terminów spotkań, podczas których służby dopracowują procedury pozwalające na sprawne zarządzanie ruchem na Trakcie Królewskim w każdy weekend.

Źródło: zyciewarszawy.pl

