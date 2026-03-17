Nowoczesne bariery na Trakcie Królewskim. Warszawa stawia na mobilne zabezpieczenia

Betonowe bloki na warszawskim deptaku przechodzą do historii. Zastąpią je nowoczesne, mobilne bariery antyterrorystyczne, które są nie tylko skuteczniejsze i bardziej estetyczne, ale też łatwiejsze w obsłudze dla służb ratunkowych.



Do tej pory bezpieczeństwa na Trakcie Królewskim pilnowały ciężkie, betonowe bariery typu jersey. Choć spełniały swoją rolę, ich montaż był sporym wyzwaniem logistycznym. Wymagał użycia lawet, wózków widłowych i ciężarówek, co sprawiało, że nie zawsze udawało się je rozstawić na czas.

Reklama Reklama

Przez to zdarzały się momenty, w których popularny deptak pozostawał bez należytej ochrony. Nowe, składane zabezpieczenia całkowicie eliminują ten problem. Do ich rozłożenia wystarczy hydrauliczny dźwig samochodowy, a sama operacja przebiega znacznie sprawniej.

Blokada schowana w "leżącym policjancie" będzie łatwa do otwarcie i skuteczna w powstzrymywaniu przejazdu samochodów Foto: mat. pras.

Bezpieczeństwo i estetyka w jednym

Nowe zapory to urządzenia spełniające światowe normy ochrony przed wrogimi pojazdami. Są mobilne, ale po zamontowaniu stają się niemożliwe do przesunięcia przez rozpędzone auto. Co ważne dla mieszkańców i turystów, wyglądają one znacznie przyjaźniej niż surowy beton.

Konstrukcja barier została zaplanowana tak, aby nie utrudniać ruchu pieszym i rowerzystom, dzięki czemu przestrzeń publiczna pozostaje otwarta i komfortowa, a jednocześnie w pełni chroniona.