Renoir i polscy mistrzowie. Wielkie rzadkości na marcowej aukcji w Desa Unicum

Leon Wyczółkowski "Rybak" Foto: Desa Unicum

Z kolei Józef Chełmoński, po powrocie z Francji w 1887 roku, zaczął tworzyć czyste pejzaże, takie jak prezentowany „Staw”, w których łączył obserwację natury z pierwiastkiem duchowym.

Józef Chełmoński "Staw" Foto: Desa Unicum

Międzynarodowe sukcesy i paryskie koneksje

Aukcja przypomina również, że polscy malarze nie tylko czerpali z zachodnich wzorców, ale realnie współtworzyli światową awangardę. Henryk Hayden stał się częścią międzynarodowej historii kubizmu, tworząc ramię w ramię z Picassem czy Braque’iem.

Henryk Hayden "Martwa natura z asem trefl" Foto: Desa Unicum

W ofercie aukcyjnej można znaleźć portrety wpływowych marszandów tamtej epoki, co świadczy o silnej pozycji polskich artystów w paryskim środowisku artystycznym.

Leopold Gottlieb "Portret Adolfa Baslera" Foto: Desa Unicum

Pojawią się portrety Adolfa Baslera namalowany przez Leopolda Gottlieba oraz Louisa Libaude’a autorstwa Olgi Boznańskiej.

Olga Boznańska "Portret Louisa Libaude'a" Foto: Desa Unicum

Odnaleziona dama i powrót do klasyki

Niezwykle interesująco prezentuje się nurt nowego klasycyzmu, reprezentowany przez Ludomira Ślendzińskiego. Artysta ten w dwudziestoleciu międzywojennym poszukiwał obiektywnych definicji piękna. Wielką atrakcją aukcji jest jego obraz „Dama z koralami” z 1923 roku.

Ludomir Ślendziński "Dama z koralami" ("Portret Haliny Dąbrowskiej") Foto: Desa Unicum

Dzieło to przez dziesięciolecia uchodziło za zaginione, a znane było jedynie z archiwalnych zapisków w dzienniku twórcy, przedwojennych reprodukcji oraz późniejszej repliki z 1944 roku. Pojawienie się oryginału na rynku jest uznawane za duże odkrycie.

Prace można oglądać do 19 marca w budynku przy ul. Pięknej 1A. Tego dnia o godz. 19 odbędzie się aukcja.