Życie Warszawy
Renoir i polscy mistrzowie. Wielkie rzadkości na marcowej aukcji w Desa Unicum

Publikacja: 11.03.2026 08:00

Fragment obrazu Pierre’a-Auguste’a Renoira "Pejzaż z rzeką" z 1910 roku

Fragment obrazu Pierre’a-Auguste’a Renoira "Pejzaż z rzeką" z 1910 roku

Foto: Desa Unicum

M.B.
W ofercie nadchodzącej aukcji znajdą się unikatowe dzieła modernizmu, w tym pejzaż Pierre’a-Auguste’a Renoira. Obok światowych sław zaprezentowane zostaną prace polskich artystów, którzy współtworzyli najważniejsze nurty sztuki nowoczesnej.

Marcowa oferta aukcyjna skupia się na przełomie wieków i ewolucji malarstwa, które odchodziło od tradycyjnych form na rzecz nowoczesnych poszukiwań. Wyjątkowym wydarzeniem na krajowym rynku jest pojawienie się niewielkiego pejzażu autorstwa Pierre’a-Auguste’a Renoira, jednego z najważniejszych przedstawicieli impresjonizmu. To rzadka okazja, by nabyć dzieło artysty o tak wielkim znaczeniu światowym bezpośrednio w Polsce.

Pierre-Auguste Renoir "Pejzaż z rzeką"

Pierre-Auguste Renoir "Pejzaż z rzeką"

Foto: Desa Unicum

Polscy prekursorzy impresjonizmu i fowizmu

Wśród prezentowanych obiektów silną reprezentację stanowią polscy twórcy, którzy jako pierwsi przenosili zachodnie trendy na rodzimy grunt. Józef Pankiewicz, znany z otwartej postawy wobec nowoczesności, jest reprezentowany przez obraz „Domy w Madrycie” z 1915 roku. Dzieło to powstało w trakcie jego pobytu w Hiszpanii podczas I wojny światowej i stanowi ciekawy przykład eksperymentów z fowizmem oraz kubizmem.

Józef Pankiewicz "Domy w Madrycie"

Józef Pankiewicz "Domy w Madrycie"

Foto: Desa Unicum

Kolejnym przykładem fascynacji światłem jest obraz „Rybak” z 1891 roku autorstwa Leona Wyczółkowskiego. Artysta, zainspirowany wizytą na paryskiej wystawie impresjonistów w 1889 roku, zaczął w swojej twórczości kłaść szczególny nacisk na efekty luministyczne.

Leon Wyczółkowski "Rybak"

Leon Wyczółkowski "Rybak"

Foto: Desa Unicum

Z kolei Józef Chełmoński, po powrocie z Francji w 1887 roku, zaczął tworzyć czyste pejzaże, takie jak prezentowany „Staw”, w których łączył obserwację natury z pierwiastkiem duchowym.

Józef Chełmoński "Staw"

Józef Chełmoński "Staw"

Foto: Desa Unicum

Międzynarodowe sukcesy i paryskie koneksje

Aukcja przypomina również, że polscy malarze nie tylko czerpali z zachodnich wzorców, ale realnie współtworzyli światową awangardę. Henryk Hayden stał się częścią międzynarodowej historii kubizmu, tworząc ramię w ramię z Picassem czy Braque’iem.

Henryk Hayden "Martwa natura z asem trefl"

Henryk Hayden "Martwa natura z asem trefl"

Foto: Desa Unicum

W ofercie aukcyjnej można znaleźć portrety wpływowych marszandów tamtej epoki, co świadczy o silnej pozycji polskich artystów w paryskim środowisku artystycznym.

Leopold Gottlieb "Portret Adolfa Baslera"

Leopold Gottlieb "Portret Adolfa Baslera"

Foto: Desa Unicum

Pojawią się portrety Adolfa Baslera namalowany przez Leopolda Gottlieba oraz Louisa Libaude’a autorstwa Olgi Boznańskiej.

Olga Boznańska "Portret Louisa Libaude'a"

Olga Boznańska "Portret Louisa Libaude'a"

Foto: Desa Unicum

Odnaleziona dama i powrót do klasyki

Niezwykle interesująco prezentuje się nurt nowego klasycyzmu, reprezentowany przez Ludomira Ślendzińskiego. Artysta ten w dwudziestoleciu międzywojennym poszukiwał obiektywnych definicji piękna. Wielką atrakcją aukcji jest jego obraz „Dama z koralami” z 1923 roku.

Ludomir Ślendziński "Dama z koralami" ("Portret Haliny Dąbrowskiej")

Ludomir Ślendziński "Dama z koralami" ("Portret Haliny Dąbrowskiej")

Foto: Desa Unicum

Dzieło to przez dziesięciolecia uchodziło za zaginione, a znane było jedynie z archiwalnych zapisków w dzienniku twórcy, przedwojennych reprodukcji oraz późniejszej repliki z 1944 roku. Pojawienie się oryginału na rynku jest uznawane za duże odkrycie.

Prace można oglądać do 19 marca w budynku przy ul. Pięknej 1A. Tego dnia o godz. 19 odbędzie się aukcja.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

