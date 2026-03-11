Renoir i polscy mistrzowie. Wielkie rzadkości na marcowej aukcji w Desa Unicum

Fragment obrazu Pierre’a-Auguste’a Renoira "Pejzaż z rzeką" z 1910 roku
Marcowa oferta aukcyjna skupia się na przełomie wieków i ewolucji malarstwa, które odchodziło od tradycyjnych form na rzecz nowoczesnych poszukiwań. Wyjątkowym wydarzeniem na krajowym rynku jest pojawienie się niewielkiego pejzażu autorstwa Pierre’a-Auguste’a Renoira, jednego z najważniejszych przedstawicieli impresjonizmu. To rzadka okazja, by nabyć dzieło artysty o tak wielkim znaczeniu światowym bezpośrednio w Polsce.
Pierre-Auguste Renoir "Pejzaż z rzeką"
Wśród prezentowanych obiektów silną reprezentację stanowią polscy twórcy, którzy jako pierwsi przenosili zachodnie trendy na rodzimy grunt. Józef Pankiewicz, znany z otwartej postawy wobec nowoczesności, jest reprezentowany przez obraz „Domy w Madrycie” z 1915 roku. Dzieło to powstało w trakcie jego pobytu w Hiszpanii podczas I wojny światowej i stanowi ciekawy przykład eksperymentów z fowizmem oraz kubizmem.
Józef Pankiewicz "Domy w Madrycie"
Kolejnym przykładem fascynacji światłem jest obraz „Rybak” z 1891 roku autorstwa Leona Wyczółkowskiego. Artysta, zainspirowany wizytą na paryskiej wystawie impresjonistów w 1889 roku, zaczął w swojej twórczości kłaść szczególny nacisk na efekty luministyczne.
Leon Wyczółkowski "Rybak"
Z kolei Józef Chełmoński, po powrocie z Francji w 1887 roku, zaczął tworzyć czyste pejzaże, takie jak prezentowany „Staw”, w których łączył obserwację natury z pierwiastkiem duchowym.
Józef Chełmoński "Staw"
Aukcja przypomina również, że polscy malarze nie tylko czerpali z zachodnich wzorców, ale realnie współtworzyli światową awangardę. Henryk Hayden stał się częścią międzynarodowej historii kubizmu, tworząc ramię w ramię z Picassem czy Braque’iem.
Henryk Hayden "Martwa natura z asem trefl"
W ofercie aukcyjnej można znaleźć portrety wpływowych marszandów tamtej epoki, co świadczy o silnej pozycji polskich artystów w paryskim środowisku artystycznym.
Leopold Gottlieb "Portret Adolfa Baslera"
Pojawią się portrety Adolfa Baslera namalowany przez Leopolda Gottlieba oraz Louisa Libaude’a autorstwa Olgi Boznańskiej.
Olga Boznańska "Portret Louisa Libaude'a"
Niezwykle interesująco prezentuje się nurt nowego klasycyzmu, reprezentowany przez Ludomira Ślendzińskiego. Artysta ten w dwudziestoleciu międzywojennym poszukiwał obiektywnych definicji piękna. Wielką atrakcją aukcji jest jego obraz „Dama z koralami” z 1923 roku.
Ludomir Ślendziński "Dama z koralami" ("Portret Haliny Dąbrowskiej")
Dzieło to przez dziesięciolecia uchodziło za zaginione, a znane było jedynie z archiwalnych zapisków w dzienniku twórcy, przedwojennych reprodukcji oraz późniejszej repliki z 1944 roku. Pojawienie się oryginału na rynku jest uznawane za duże odkrycie.
Prace można oglądać do 19 marca w budynku przy ul. Pięknej 1A. Tego dnia o godz. 19 odbędzie się aukcja.