Strefa Czystego Transportu wraca pod obrady Rady Warszawy

Zmiany miałyby polegać na umożliwieniu wjazdu do Strefy Czystego Transportu samochodom, które zostały kupione przez mieszkańców Warszawy przed wejściem w życie przepisów o SCT. Projekt uchwały został zgłoszony przez radnych Prawa i Sprawiedliwości.
Rządząca Koalicja Obywatelska nie chce jednak pozwolić na to, by opozycja mogła ogłosić sukces. Projekt został więc negatywnie zaopiniowany przez biura ratusza, a następnie odesłany z sesji rady miasta do komisji. W czwartek radni ponownie będą przyglądać się propozycjom nowych przepisów.
Jak tłumaczą wnioskodawcy, projekt uchwały wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców Warszawy, którzy przed wejściem w życie uchwały w sprawie ustanowienia na terenie miasta stołecznego Warszawy strefy czystego transportu posiadali pojazdy samochodowe, które nie spełniają określonych w uchwale norm.
„Osoby te niejednokrotnie nie mogą pozwolić sobie na zakup nowszego środka transportu i w konsekwencji obowiązujących aktualnie przepisów zostaną one w najbliższym czasie pozbawione możliwości wjazdu do Strefy (w zależności od posiadanej normy emisji spalin – od 1 stycznia 2026 r., od 1 stycznia 2028 r. lub od 1 stycznia 2030 r.). Będzie to szczególnie dotkliwe dla osób, które zamieszkują na obszarze Strefy i uniemożliwi im dotarcie własnym samochodem do miejsca zamieszkania” – napisali wnioskodawcy.
Strefy Czystego Transportu budzą kontrowersje również w innych miastach. W Krakowie nowe przepisy są przyczyną planowanego referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta. Powody to błędy we wdrożeniu, presja czasu oraz zlekceważone sugestie mieszkańców, co wywołało protesty setek osób. Prezydent Aleksander Miszalski ogłosił w marcu 2026 r. zmiany w SCT, obowiązującej od stycznia 2026 r. i obejmującej 60 proc. powierzchni miasta wewnątrz IV obwodnicy.
Nowe propozycje obejmują darmowy dojazd do parkingów Park & Ride, utrzymanie opłat do 2028 r., uproszczenie zwolnień i brak rejestracji motocykli. Obszar i normy emisji (Euro 6 dla diesli od 2012 r.) pozostają bez zmian, ale korekta ma zmniejszyć napięcia społeczne i konflikty prawne.
Z kolei stowarzyszenie Metropolii Krakowskiej, zrzeszające 14 gmin i miast ościennych, domaga się jednolitych zasad SCT dla mieszkańców aglomeracji. Argumentują, że obecne przepisy dyskryminują dojazd z peryferii, gdzie komunikacja publiczna jest słabsza, i apelują o wydłużony okres adaptacji. Władze deklarują gotowość do rozmów, podkreślając potrzebę racjonalnego wdrażania.