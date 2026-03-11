Strefa Czystego Transportu wraca pod obrady Rady Warszawy

Pod obrady Rady Warszawy wraca projekt zmian zasad funkcjonowania Strefy Czystego Transportu. Rządząca Koalicja Obywatelska ma z nim problem, bo pomysł zgłosili radni opozycji.



Zmiany miałyby polegać na umożliwieniu wjazdu do Strefy Czystego Transportu samochodom, które zostały kupione przez mieszkańców Warszawy przed wejściem w życie przepisów o SCT. Projekt uchwały został zgłoszony przez radnych Prawa i Sprawiedliwości.

Rządząca Koalicja Obywatelska nie chce jednak pozwolić na to, by opozycja mogła ogłosić sukces. Projekt został więc negatywnie zaopiniowany przez biura ratusza, a następnie odesłany z sesji rady miasta do komisji. W czwartek radni ponownie będą przyglądać się propozycjom nowych przepisów.

Na czym polega projekt zmian w zasadach działania Strefy Czystego Transportu?

Jak tłumaczą wnioskodawcy, projekt uchwały wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców Warszawy, którzy przed wejściem w życie uchwały w sprawie ustanowienia na terenie miasta stołecznego Warszawy strefy czystego transportu posiadali pojazdy samochodowe, które nie spełniają określonych w uchwale norm.

„Osoby te niejednokrotnie nie mogą pozwolić sobie na zakup nowszego środka transportu i w konsekwencji obowiązujących aktualnie przepisów zostaną one w najbliższym czasie pozbawione możliwości wjazdu do Strefy (w zależności od posiadanej normy emisji spalin – od 1 stycznia 2026 r., od 1 stycznia 2028 r. lub od 1 stycznia 2030 r.). Będzie to szczególnie dotkliwe dla osób, które zamieszkują na obszarze Strefy i uniemożliwi im dotarcie własnym samochodem do miejsca zamieszkania” – napisali wnioskodawcy.