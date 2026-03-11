Pierwszy autonomiczny pociąg w Polsce na torach WKD? PKP z przełomowym projektem

Do testów wybrano elektryczny zespół trakcyjny serii EN97 wyprodukowany przez firmę PESA Bydgoszcz używany w Warszawskiej Kolei Dojazdowej
Polskie Koleje Państwowe rozpoczynają prace nad projektem, który może zmienić przyszłość transportu szynowego w Polsce – informuje rynek-kolejowy.pl. Chodzi o autonomiczny pojazd kolejowy, czyli pociąg zdolny do jazdy z wykorzystaniem zaawansowanych systemów automatyki i analizy obrazu. Pierwsze testy mają odbywać się na linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej.
Projekt powstaje we współpracy firm kolejowych, instytucji naukowych oraz partnerów technologicznych. Jego celem jest sprawdzenie, czy w polskich warunkach możliwe będzie wprowadzenie autonomicznych pociągów do ruchu pasażerskiego.
Porozumienie w sprawie realizacji projektu podpisano 11 marca podczas konferencji „Telekomunikacja i informatyka na kolei”. W inicjatywę zaangażowane jest konsorcjum złożone z podmiotów reprezentujących branżę kolejową, sektor technologiczny oraz środowisko naukowe.
W jego skład wchodzą m.in. Polskie Koleje Państwowe S.A., PKP Informatyka, Warszawska Kolej Dojazdowa, Rail-Mil Computers, PESA Bydgoszcz, Politechnika Częstochowska oraz Instytut Kolejnictwa. Projekt odbywa się pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
Każdy z partnerów odpowiada za inny element przedsięwzięcia – od technologii informatycznych i systemów sterowania ruchem kolejowym po badania naukowe i przygotowanie pojazdu testowego.
Do testów wybrano elektryczny zespół trakcyjny serii EN97 wyprodukowany przez firmę PESA Bydgoszcz. To właśnie na nim będą sprawdzane nowe systemy autonomicznego sterowania pociągiem.
W pierwszej kolejności powstanie tzw. cyfrowy bliźniak – wirtualny model pojazdu i infrastruktury kolejowej. Dzięki symulacjom możliwe będzie dokładne przeanalizowanie działania systemów autonomicznych zanim trafią one na prawdziwe tory.
Równolegle prowadzone będą prace nad oprogramowaniem i systemami wizyjnymi. Algorytmy analizy obrazu mają pomagać w identyfikowaniu przeszkód, sygnałów czy sytuacji na przejazdach kolejowych.
Potencjalnym odcinkiem testowym jest fragment linii kolejowej nr 48 Warszawskiej Kolei Dojazdowej między Podkową Leśną a Milanówkiem.
Trasa została wybrana nieprzypadkowo. Jej długość, liczba przejazdów kolejowo-drogowych oraz pojedynczy tor sprawiają, że jest dobrym miejscem do sprawdzenia nowych technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistego ruchu.
W kolejnej fazie projektu przewidziano testy w środowisku rzeczywistym. Pociąg EN97 zostanie wyposażony w dodatkowe systemy i oprogramowanie, które umożliwią jazdy testowe na drugim poziomie autonomizacji (GoA2). Oznacza to, że pojazd będzie częściowo prowadził się sam, ale w kabinie nadal znajdzie się maszynista nadzorujący pracę systemu.
Testy mają polegać na kursach wahadłowych pomiędzy Podkową Leśną a Milanówkiem.
Autorzy projektu nie ukrywają, że w dalszej perspektywie rozważana jest pełna automatyzacja prowadzenia pociągów. Oznaczałoby to możliwość całkowitej rezygnacji z maszynisty.
Na razie to jednak odległa wizja. Wprowadzenie w pełni autonomicznych pociągów wymagałoby długich testów, dopracowania technologii oraz zmian w przepisach.
Kluczowe pozostaje bezpieczeństwo – zarówno pasażerów, jak i kierowców oraz pieszych korzystających z przejazdów kolejowych. Dlatego zanim autonomiczny pociąg wyjedzie na tory w regularnym ruchu, systemy będą musiały przejść szczegółowe i wieloetapowe testy.
Na razie nie podano harmonogramu realizacji projektu, ale już sam jego start pokazuje, że polska kolej chce aktywnie uczestniczyć w rozwoju nowoczesnych technologii transportowych.