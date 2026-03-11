Pierwszy autonomiczny pociąg w Polsce na torach WKD? PKP z przełomowym projektem

Polska kolej chce zrobić krok w przyszłość. PKP wraz z partnerami rozpoczęły prace nad autonomicznym pociągiem pasażerskim. Testy mają odbywać się na trasie WKD, a platformą badawczą będzie pojazd EN97 produkcji PESA.



Polskie Koleje Państwowe rozpoczynają prace nad projektem, który może zmienić przyszłość transportu szynowego w Polsce – informuje rynek-kolejowy.pl. Chodzi o autonomiczny pojazd kolejowy, czyli pociąg zdolny do jazdy z wykorzystaniem zaawansowanych systemów automatyki i analizy obrazu. Pierwsze testy mają odbywać się na linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Projekt powstaje we współpracy firm kolejowych, instytucji naukowych oraz partnerów technologicznych. Jego celem jest sprawdzenie, czy w polskich warunkach możliwe będzie wprowadzenie autonomicznych pociągów do ruchu pasażerskiego.

Konsorcjum firm i naukowców pracuje nad autonomicznym pociągiem

Porozumienie w sprawie realizacji projektu podpisano 11 marca podczas konferencji „Telekomunikacja i informatyka na kolei”. W inicjatywę zaangażowane jest konsorcjum złożone z podmiotów reprezentujących branżę kolejową, sektor technologiczny oraz środowisko naukowe.

Potencjalnym odcinkiem testowym jest fragment linii kolejowej nr 48 Warszawskiej Kolei Dojazdowej między Podkową Leśną a Milanówkiem.

W jego skład wchodzą m.in. Polskie Koleje Państwowe S.A., PKP Informatyka, Warszawska Kolej Dojazdowa, Rail-Mil Computers, PESA Bydgoszcz, Politechnika Częstochowska oraz Instytut Kolejnictwa. Projekt odbywa się pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.