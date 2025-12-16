0.8°C
Życie Warszawy

Pociągi WKD idą do remontu. Będą cichsze i wygodniejsze?

Publikacja: 16.12.2025 07:40

Spółka przeprowadzi kompleksową naprawę połączoną z modyfikacją 14 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Spółka przeprowadzi kompleksową naprawę połączoną z modyfikacją 14 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Foto: Warszawska Kolej Dojazdowa

Robert Biskupski
Eksploatowane przez Warszawską Kolej Dojazdową pojazdy zostaną odnowione, dzięki czemu podróż ma stać się bardziej komfortowa i bezpieczna.

W ciągu najbliższych trzech lat spółka przeprowadzi kompleksową naprawę połączoną z modyfikacją całej użytkowanej serii 14 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Remonty pociągów WKD nie utrudnią bieżącej działalności

Harmonogram napraw pojazdów zostanie tak skonstruowany, aby pasażerowie nie odczuli wpływu tej inwestycji na ofertę przewozową na linii WKD. Założono, że jednorazowo w trakcie napraw będą się znajdować nie więcej niż cztery pojazdy.

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest „podniesienie jakości usług przewozów pasażerskich w obszarze aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pociągów oraz komfortu, punktualności i sprawności odbywanych podróży na zarządzanych przez WKD szlakach kolejowych, przy wykorzystaniu pojazdów, unowocześnionych dzięki naprawie połączonej z ich modyfikacją”.

Co się poprawi w WuKaDce?

Pasażerowie korzystający z usług pociągów WKD mogą liczyć na m.in. na redukcję hałasu, instalację (lub modernizację) klimatyzacji i wentylacji, podniesienie estetyki wnętrza pojazdu, wdrożenie nowych rozwiązań technicznych w obszarze informacji pasażerskiej czy bezpieczeństwa osobistego podróżnych.

Poprawi się też dostępność pojazdów WKD dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, m.in. pojawią się pętle indukcyjne wspomagające osoby niedosłyszące, zmieni się lokalizacja biletomatów, kolorystyka poręczy oraz sygnalizacja otwierania i zamykania drzwi.

Postawiono również na poprawę komfortu na stanowisku pracy maszynisty. Ulepszona będzie m.in. sygnalizacja stanów pracy systemów pokładowych. Parametry unowocześnionego taboru kolejowego będą uwzględniały też środki zapewniające jego odporność na zmiany klimatu.

Źródło: zyciewarszawy.pl

