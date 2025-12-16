Pociągi WKD idą do remontu. Będą cichsze i wygodniejsze?

Eksploatowane przez Warszawską Kolej Dojazdową pojazdy zostaną odnowione, dzięki czemu podróż ma stać się bardziej komfortowa i bezpieczna.



W ciągu najbliższych trzech lat spółka przeprowadzi kompleksową naprawę połączoną z modyfikacją całej użytkowanej serii 14 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Reklama Reklama

Remonty pociągów WKD nie utrudnią bieżącej działalności

Harmonogram napraw pojazdów zostanie tak skonstruowany, aby pasażerowie nie odczuli wpływu tej inwestycji na ofertę przewozową na linii WKD. Założono, że jednorazowo w trakcie napraw będą się znajdować nie więcej niż cztery pojazdy.

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest „podniesienie jakości usług przewozów pasażerskich w obszarze aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pociągów oraz komfortu, punktualności i sprawności odbywanych podróży na zarządzanych przez WKD szlakach kolejowych, przy wykorzystaniu pojazdów, unowocześnionych dzięki naprawie połączonej z ich modyfikacją”.

Co się poprawi w WuKaDce?

Pasażerowie korzystający z usług pociągów WKD mogą liczyć na m.in. na redukcję hałasu, instalację (lub modernizację) klimatyzacji i wentylacji, podniesienie estetyki wnętrza pojazdu, wdrożenie nowych rozwiązań technicznych w obszarze informacji pasażerskiej czy bezpieczeństwa osobistego podróżnych.