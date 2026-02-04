-0.8°C
1003.1 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Kryzys ściekowy na Białołęce. Frustracja mieszkańców rośnie jak ceny wywozu szamba

Publikacja: 04.02.2026 08:00

Dla przeciętnego mieszkańca Białołęki czy Nieporętu kryzys ma wymiar przede wszystkim finansowy

Dla przeciętnego mieszkańca Białołęki czy Nieporętu kryzys ma wymiar przede wszystkim finansowy

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
Zamknięcie zlewni przy ul. Odlewniczej wywołało kryzys na Białołęce i w gminach ościennych. Mieszkańcy mierzą się z drastycznymi podwyżkami cen wywozu szamba i brakiem realnych terminów budowy sieci kanalizacyjnej.

Mieszkańcy północnych dzielnic Warszawy oraz przyległych do nich miejscowości od początku 2026 roku zmagają się z poważnymi utrudnieniami w gospodarce ściekowej. Sytuacja szybko przerodziła się w systemowy kryzys dotykający tysiące gospodarstw domowych. Wyłączenie z eksploatacji stacji zlewnej przy ulicy Odlewniczej 6 wymusiło na firmach asenizacyjnych całkowitą zmianę logistyki i drastyczne podniesienie stawek za świadczone usługi.

Modernizacja zlewni

Stacja zlewna przy ulicy Odlewniczej była przez dekady kluczowym punktem odbioru nieczystości dla prawobrzeżnej Warszawy. Obiekt wybudowany w połowie lat 90. przestał jednak spełniać rygorystyczne normy środowiskowe oraz techniczne, co zmusiło MPWiK do podjęcia decyzji o jego gruntownej przebudowie.

Prace modernizacyjne rozpoczęły się 1 stycznia 2026 roku i według oficjalnych harmonogramów mają potrwać aż do IV kwartału tego roku. Choć celem inwestycji jest poprawa wydajności i ograniczenie uciążliwych zapachów dla okolicznych mieszkańców, nagłe wyłączenie obiektu bez zapewnienia alternatywy o podobnej przepustowości doprowadziło do natychmiastowego zatoru w całym systemie odbioru ścieków.

400-600 złotych

wynosi cena za kurs szambiarki opróżniającej standardowy zbiornik ścieków

Reklama
Reklama

Fiasko ustaleń na linii Ratusz – MPWiK

Pod koniec stycznia odbyło się spotkanie przedstawicieli Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) z władzami Białołęki. Przekazane po nim informacje nie napawają jednak optymizmem.

Radna Danuta Zaleska poinformowała, że w celu rozładowania kolejek inne punkty zlewne, w tym ten przy ulicy Jagiellońskiej, pracują obecnie w trybie całodobowym. Rozwiązanie to okazuje się jednak niewystarczające. Firmy asenizacyjne wskazują, że konieczność transportu nieczystości do odległych punktów, takich jak Wilanów czy podwarszawskie Łajski, generuje koszty, których nie da się zniwelować samą dostępnością zrzutu w godzinach nocnych.

Polecane
Według najbardziej optymistycznych założeń metrem na Białołęce pojedziemy w 2035 roku
transport szynowy
Radni chcą przedłużenia metra na Białołęce. Czy linia M4 dojedzie do Winnicy?

Co więcej, podczas spotkania potwierdzono, że budowa nowej sieci kanalizacyjnej na wschodniej Białołęce pozostaje w sferze planów administracyjnych, a realne prace ziemne będą mogły ruszyć dopiero po zakończeniu przebudowy ulicy Białołęckiej, co przesuwa perspektywę cywilizacyjnych zmian o kolejne lata.

Drastyczne koszty i fikcyjna ochrona mieszkańców

Dla przeciętnego mieszkańca Białołęki czy Nieporętu kryzys ma wymiar przede wszystkim finansowy. Brak dostępu do punktu przy Odlewniczej sprawił, że ceny za jeden kurs szambiarki wzrosły średnio o 100 zł, osiągając pułap od 400 do nawet 600 zł za opróżnienie standardowego zbiornika.

Frustrację potęguje fakt, że obowiązująca uchwała Rady Dzielnicy z 2023 roku ustala stawkę maksymalną na poziomie 60 zł za m3, co przy obecnych problemach logistycznych stało się dla firm rynkowym standardem, a nie górną, nieprzekraczalną granicą.

Reklama
Reklama

Mieszkańcy czują się nierówno traktowani względem osób podłączonych do sieci miejskiej, płacąc za odbiór ścieków kwoty kilkukrotnie wyższe niż sąsiedzi z bloków, przy jednoczesnym wydłużaniu się czasu oczekiwania na usługę do wielu dni.

Polecane
Most Krasińskiego według koncepcji z września 2006 roku
inwestycje
Walka o Most Krasińskiego. Białołęka wkracza do akcji

Kompromitacja komunikacyjna w strukturach miasta

Jednym z najpoważniejszych zarzutów formułowanych pod adresem decydentów jest paraliż informacyjny. W przestrzeni publicznej pojawiły się doniesienia, jakoby władze dzielnicy były zaskoczone skalą i terminem remontu zlewni, co sugeruje całkowity brak koordynacji między Urzędem Dzielnicy a miejską spółką MPWiK.

Mieszkańcy wytykają urzędnikom, że tak kluczowa inwestycja powinna być poprzedzona szeroką kampanią informacyjną i przygotowaniem punktów zastępczych, a nie jedynie zdawkowymi wpisami w mediach społecznościowych, które dotarły do ograniczonej liczby zainteresowanych. Brak realnego wsparcia i przerzucenie całego ciężaru modernizacji na portfele właścicieli domów jednorodzinnych buduje poczucie marginalizacji tej części Warszawy.

Mieszkańcy czują się nierówno traktowani względem osób podłączonych do sieci miejskiej

Systemowy paraliż regionu

Kryzys na Białołęce nie kończy się na granicach dzielnicy, lecz rozlewa się na sąsiednie gminy. Zamknięcie zlewni przy Odlewniczej wymusiło na przewoźnikach z Jabłonny, Wieliszewa czy Serocka korzystanie z punktów, które już wcześniej były przeciążone.

Reklama
Reklama

Powoduje to efekt domina, w którym cały system gospodarki ściekowej w północnej części aglomeracji warszawskiej pracuje na granicy wydolności.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Lidl przy metrze Szwedzka w kompleksie dawnej Polleny-Urody
handel

Zakupy w zabytkowych wnętrzach przy metrze Szwedzka

Publikacja skanu pozwala zobaczyć przyszłą ikonę popkultury na progu dorosłości, bez późniejszego wi
dokumenty

Archiwa ujawniają, jaką uczennicą była Kalina Jędrusik

Film przedstawiający stereotypowych mieszkańców warszawskich dzielnic bije rekordy popularności w me
jak nas widzą

Królowa z Targówka i elita z Wilanowa. Warszawa w zwierciadle AI

Duża część miejskich i dzielnicowych radnych zatrudniona jest w samorządowych i państwowych spółkach
polityka

Radny Paweł Lech odszedł z Koalicji Obywatelskiej. „Pierwsze koty za płoty”?

Prace przy naprawianiu uszkodzonej sieci ciepłowniczej dobiegają końca
sieć ciepłownicza

Grzeją się kaloryfery w Ursusie i Włochach. Awaria została usunięta

Festiwal "Ogrody Muzyczne"
rozstrzygnięcie konkursu

Największe warszawskie festiwale z trzyletnim dofinansowaniem

Kamienice przy ul. Brzeskiej widziane z bazaru Różyckiego, na wprost kamienica Menachema Rotlewiego
Czyja Warszawa

Prywatyzacja kamienic na Brzeskiej „lekiem na całe zło”? Ratusz milczy a deweloperzy działają

Nagroda za rozwiązania zapewniające dostępność za rok 2025 - Centrum Aktywności Międzypokoleniowej n
plebiscyt

Najlepsza architektura Warszawy. Ruszyła 12. edycja konkursu

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA