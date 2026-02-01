Walka o Most Krasińskiego. Białołęka wkracza do akcji

Do konfliktu między Żoliborzem a Targówkiem postanowiła się włączyć Białołęka. Radni tej dzielnicy planują przyjąć stanowisko w sprawie Mostu Krasińskiego.



W sprawie mostu wypowiedziały się już dwie dzielnice. Żoliborz jest przeciwko jego budowie, Targówek ją popiera.

Białołęka wspiera budowę Mostu Krasińskiego

Na wtorkowej (3 lutego) sesji rady dzielnicy planują się na ten temat wypowiedziać też radni Białołęki.

„Rada Dzielnicy Białołęka stoi na stanowisku, iż budowa Mostu Krasińskiego w wariancie obejmującym linię tramwajową, bus-pas, infrastrukturę rowerową oraz ciągi piesze jest rozwiązaniem odpowiadającym na długofalowe potrzeby transportowe mieszkańców północnej części Warszawy” – czytamy w projekcie stanowiska przygotowanego na sesję.

Radni napisali też, że Białołęka od lat mierzy się z dynamicznym przyrostem liczby mieszkańców, jest jedną z najszybciej rozwijających się dzielnic Warszawy, a istniejący układ komunikacyjny nie zapewnia wystarczającej przepustowości ani alternatywy dla transportu indywidualnego.