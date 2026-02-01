Walka o Most Krasińskiego. Białołęka wkracza do akcji

Most Krasińskiego według koncepcji z września 2006 roku
W sprawie mostu wypowiedziały się już dwie dzielnice. Żoliborz jest przeciwko jego budowie, Targówek ją popiera.
Na wtorkowej (3 lutego) sesji rady dzielnicy planują się na ten temat wypowiedziać też radni Białołęki.
„Rada Dzielnicy Białołęka stoi na stanowisku, iż budowa Mostu Krasińskiego w wariancie obejmującym linię tramwajową, bus-pas, infrastrukturę rowerową oraz ciągi piesze jest rozwiązaniem odpowiadającym na długofalowe potrzeby transportowe mieszkańców północnej części Warszawy” – czytamy w projekcie stanowiska przygotowanego na sesję.
Radni napisali też, że Białołęka od lat mierzy się z dynamicznym przyrostem liczby mieszkańców, jest jedną z najszybciej rozwijających się dzielnic Warszawy, a istniejący układ komunikacyjny nie zapewnia wystarczającej przepustowości ani alternatywy dla transportu indywidualnego.
Brak bezpośredniego, wysokowydajnego połączenia transportu zbiorowego z lewobrzeżną częścią miasta skutkuje przeciążeniem układu drogowego oraz wydłużeniem czasu dojazdu do pracy, szkół i instytucji publicznych.
„Realizacja Mostu Krasińskiego w wariancie z linią tramwajową, bus-pasem drogami dla rowerów i chodnikami stanowi kluczowy element zrównoważonego systemu transportowego miasta, sprzyjający:
Rada Dzielnicy Białołęka wnosi też o budowę Mostu Krasińskiego w wariancie obejmującym tory tramwajowe, buspas, drogi dla rowerów oraz chodniki, uwzględnienie tej inwestycji jako priorytetowej w dokumentach strategicznych i planistycznych Warszawy; zapewnienie spójności projektowej Mostu Krasińskiego z układem transportowym Targówka, Pragi-Północ, Żoliborza i Białołęki, a także o zabezpieczenie środków finansowych na realizację tej inwestycji.