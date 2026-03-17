9.9°C
1023.2 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Zmiany na Szeligowskiej. Jak pojadą kierowcy podczas remontu?

Publikacja: 17.03.2026 07:15

Utrudnienia nie potrwają długo. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowa nawierzchnia zostanie ułożona w ciągu niespełna tygodnia.

Foto: mat. pras.

M.B.
Od środy, 18 marca, na fragmencie ulicy Szeligowskiej zmieni się organizacja ruchu. Przez sześć dni kierowcy pojadą tamtędy wyłącznie w jednym kierunku, co ma związek z układaniem nowej nawierzchni asfaltowej przez ekipy ciepłownicze.

Drogowcy pojawią się na odcinku od skrzyżowania z ulicą Człuchowską w stronę ulicy Żeńców, aż do wysokości posesji numer 26B. Prace wystartują w środowy poranek o godzinie 7:00 i wiążą się z zajęciem połowy szerokości jezdni. To finał działań rozpoczętych w tym miejscu jeszcze jesienią ubiegłego roku.

Foto: mat. pras.

Jeden kierunek ruchu i dojazd do posesji

Najważniejszą zmianą dla zmotoryzowanych jest wprowadzenie ruchu jednokierunkowego. Samochody będą mogły poruszać się wyłącznie w stronę ulicy Lazurowej, korzystając z fragmentu jezdni zazwyczaj służącego do jazdy w przeciwnym kierunku. Osoby nadjeżdżające od strony Lazurowej dotrą jedynie do miejsca, w którym prowadzone są roboty.

Wykonawca deklaruje, że w miarę postępu prac i możliwości technicznych, mieszkańcy będą przepuszczani do swoich posesji. Warto jednak zarezerwować sobie nieco więcej czasu na podróż w tej części miasta lub wybrać trasę alternatywną, aby uniknąć ewentualnych zatorów.

Reklama
Reklama

Kiedy Szeligowska odzyska pełną przejezdność

Utrudnienia nie potrwają długo. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowa nawierzchnia zostanie ułożona w ciągu niespełna tygodnia. Przywrócenie stałej organizacji ruchu i pełnej przejezdności w obu kierunkach zaplanowano na poniedziałek, 23 marca, około godziny 15:00. Do tego czasu należy zwracać szczególną uwagę na tymczasowe oznakowanie.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA