Zmiany na Szeligowskiej. Jak pojadą kierowcy podczas remontu?

Utrudnienia nie potrwają długo. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowa nawierzchnia zostanie ułożona w ciągu niespełna tygodnia.
Drogowcy pojawią się na odcinku od skrzyżowania z ulicą Człuchowską w stronę ulicy Żeńców, aż do wysokości posesji numer 26B. Prace wystartują w środowy poranek o godzinie 7:00 i wiążą się z zajęciem połowy szerokości jezdni. To finał działań rozpoczętych w tym miejscu jeszcze jesienią ubiegłego roku.
Najważniejszą zmianą dla zmotoryzowanych jest wprowadzenie ruchu jednokierunkowego. Samochody będą mogły poruszać się wyłącznie w stronę ulicy Lazurowej, korzystając z fragmentu jezdni zazwyczaj służącego do jazdy w przeciwnym kierunku. Osoby nadjeżdżające od strony Lazurowej dotrą jedynie do miejsca, w którym prowadzone są roboty.
Wykonawca deklaruje, że w miarę postępu prac i możliwości technicznych, mieszkańcy będą przepuszczani do swoich posesji. Warto jednak zarezerwować sobie nieco więcej czasu na podróż w tej części miasta lub wybrać trasę alternatywną, aby uniknąć ewentualnych zatorów.
Utrudnienia nie potrwają długo. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowa nawierzchnia zostanie ułożona w ciągu niespełna tygodnia. Przywrócenie stałej organizacji ruchu i pełnej przejezdności w obu kierunkach zaplanowano na poniedziałek, 23 marca, około godziny 15:00. Do tego czasu należy zwracać szczególną uwagę na tymczasowe oznakowanie.