Od początku wszyscy artyści Gruppy byli równocześnie silnymi indywidualnościami, nic więc dziwnego, że po politycznej transformacji każdy z nich poszedł własną drogą. Niemniej fenomen Gruppy pozostaje przełomowym momentem polskiej sztuki, dając początek i późniejszym w niej odmianom ekspresji w sztuce młodszych artystów. Idee zapoczątkowane przez Gruppę okazują się inspirujące do dziś.

Wystawa prezentuje obrazy artystów Gruppy z lat 80. i 90. Najwcześniejszy pokazany obraz Pawła Kowalewskiego pod ironicznym tytułem „Poranna kąpiel zielonego króla we krwi dziatek biedoty” pochodzi z 1983 roku Tytułowa zielona postać unosi się na powierzchni morza o kolorze krwi, ale wbrew pierwszemu skojarzeniu, król nie jest już tu wszechmocnym tyranem. Obraz symbolizuje raczej nieuchronny upadek i załamania systemu władzy opartej na przemocy. Ostrzega, czym kończą się krwawe rewolucje.

Paweł Kowalewski „Poranna kąpiel zielonego króla we krwi dziatek biedoty” Foto: Monika Kuc

Płonący czerwienią obraz Włodzimierz Pawlak „Tak bardzo chciałbym zmienić świat" z sylwetkami postaci w bezpośrednim starciu, pochodzący z połowy lat 80. jest krzykiem sprzeciwu wobec brutalnej rzeczywistości. Ale o ponad dekadę późniejsze dwie prace Pawlaka z serii „Notatki o sztuce” pokazują, jak dalece zmienił się obszar zainteresowań artysty po transformacji ustrojowej, kiedy uznał, że może zająć się bardziej eksperymentami z formą i odtąd tą drogą konsekwentnie postępuje.

Z prac Gruppy reagujących na zmiany systemowe z przełomu lat 80. i 90. szczególnie przykuwają uwagę obrazy Jarosława Modzelewskiego i Ryszarda Grzyba. „System nawigacyjny” Modzelewski namalował w 1991 roku. Wyróżnia go przemyślana kompozycja o metaforycznych kontekstach i odwołania do barw flagi polskiej i francuskiej, co oznacza szukanie analogi między nową sytuacja w Polsce a historycznymi konsekwencjami rewolucji francuskiej. Postać marynarza w centrum zdaje się czuwać nad ładem malarskim i równowagą nowego świata. Rewolucja jest tutaj nie tyle momentem triumfu, ile próbą wytyczania najwłaściwszego kierunku.

Jarosław Modzelewski „System nawigacyjny” Foto: Monika Kuc

Płótno Ryszarda Grzyba „Bez tytułu” z 1992 roku wskazuje głównie na przemiany w twórczości artysty, który wówczas odszedł od wcześniejszej gwałtownej ekspresji na rzecz bardziej wyważonych kompozycji malarskich, w których kolor i forma zostały poddane większej kontroli. Pojawia się tendencja do upraszczania motywów oraz budowania kompozycji dekoracyjnych, opartych na powtarzalnych figurach , jak ptak, królik czy emblematyczny nosorożec. Wcześniejszą barwną agresję wypiera pastelowa kolorystyka. Atak na świat przechodzi w pogłębiona refleksje.

Szeroki kontekst

Przedaukcyjna wystawa w Desa Unicum pozwala zarazem porównać malarstwo Gruppy z figuratywną sztuka przedstawicieli tego samego pokolenia oraz generacji starszych i młodszych.

Krzysztof Skarbek „Bohaterskie telewizory” Foto: Monika Kuc

Czasem to zupełnie inne podejście do sztuki przedstawiającej i postaci człowieka, jak np. w obrazach krakowskiego malarza Tadeusza Boruty, naznaczonych humanistyczną wrażliwością, inspirowanych renesansem i klasycyzmem, podszytych filozoficzno-religijną refleksją. A kiedy indziej ekspresyjna, ale według własnych reguł, jak np. Mirosława Ratajczaka, Zdzisława Nitki, Krzysztofa Skarbka, Aleksandry Waliszewskiej.

Wystawę można oglądać w Desa Unicum, ul. Piękna 1 do 26 marca (wstęp wolny). Aukcja 26 marca godz. 19