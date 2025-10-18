Na wystawie „Mój Paryż. Dzieła wybrane z kolekcji Wojciecha Fibaka"
To niezwykły zbiór malarstwa (od Piotra Michałowskiego do Witkacego i Rafała Malczewskiego), rzeźby (Magdaleny Abakanowicz), rzemiosła artystycznego, mebli francuskich XVIII wieku oraz kręgu secesji wiedeńskiej – dzieł, które przez lata były wyposażeniem zakupionej przez niego willi przy Rue des Arts w Paryżu
Kiedyś był to Pawilon Myśliwski na terenie Lasku Bulońskiego. Później w sąsiedztwie pałacyku swoje pracownie mieli Corbusier i Chagall.
Słynny tenisista i kolekcjoner nabył tę XVIII-wieczną posiadłość w 1981 roku i nazwał ją Villa des Arts.
Willa była zaniedbana, więc dołożył starań, by przywrócić do świetności rezydencję, która urzekła go są bryłą i ogrodem. W katalogu do wystawy Fibak wspomina: „Wnętrza urządziłem w stylu XVIII-wiecznym, łącząc meble Ludwika XV i XVI oraz Régence – wiele z tych obiektów prezentujemy dziś na naszej aukcji. Wśród obrazów dominowała moja ulubiona École de Paris: dzieła Makowskiego, Menkesa czy Zaka, ale pojawiały się także prace współczesne i światowe – zaprzyjaźnionych artystów, takich jak Fangor, Futura, Basquiat, Lebenstein, Kantor….”
Obraz jednego z głównych reprezentantów École de Paris, Eugeniusza Zaka „Głowa młodzieńca w szpiczastej czapce” z lat 1922-24
W odrestaurowanej willi Fibaka bywali regularnie Daniel Olbrychski, Sławomir Mrożek, Alain Delon, Robert De Niro, Jean-Paul Belmondo, Hugh Grant, a także słynni teniści, jak John McEnroe, czy Jimmy Connors.
Willa należała do Wojciecha Fibaka przez prawie 20 lat; po 2000 roku zdecydował się ją sprzedać
Na wystawie w Desa Unicum wyróżniają się szczególnie dzieła polskich artystów, którzy na stałe osiedli nad Sekwaną w XIX i XX wieku: Eugeniusza Zaka, Leopolda Gottlieba, Meli Muter, Zygmunta Menkesa, Jana Lebensteina.
Leopold Gottlieb „Portret profesora Georgesa Bohna”, po 1910
Najwyższe estymacje mają „Dzieci z girlandą kwiatów” Tadeusza Makowskiego z 1922 roku – 1-1,5 mln zł, „Dziewczynka z kwiatami” Stanisława Wyspiańskiego z 1893 roku – 800 tys. zł -1,2 mln zł., oraz rzeźby „Grupa figur dziecięcych” z brązu Magdaleny Abakanowicz z 2008 roku – 700 – 1 mln zł.
Uwagę przykuwa duży zespół prac Jana Lebensteina z różnych okresów jego twórczości. Są wśród nich m.in. „Figury a osiowa” z serii która przyniosła artyście międzynarodowa sławę, zwierzęce hybrydy z jego nie mniej słynnych Bestiariuszy, jak i charakterystyczna podszyta erotyką scena figuralna. Wybór prac Lebensteina obejmuje obrazy olejne i prace na papierze, wykonane tuszem lub akwarelą. W zależności od techniki ich estymacje waha się od 30 tys. do 600 tys.
Lebenstein - często gościł na kolacjach w Villa des Arts Fibaka, który opowiada, że artysta pierwszy przychodził, najdłużej przesiadywał, popijał wino, ostatni wychodził i był rozchwytywany przez wszystkich.
Cała ściana z pracami Jana Lebensteina
Warto też przypomnieć, że w latach 90. XX wieku Wojciech Fibak założył w Paryżu „Galerie Albert 1er", naprzeciw pomnika Mickiewicza, gdzie promował artystów École de Paris, m.in. Melę Muter, pokazując około 40 jej obrazów, jeszcze za nim jej twórczość stała się poszukiwana przez wielu innych kolekcjonerów
Wojciech Fibak na wielkiej aukcji w Desa Unicum nie pozbywa się wszystkich prac, jedynie części kolekcji, kończąc pewien etap swych zainteresowań sztuką, aby rozwijać nowy ich rozdział, zwrócony teraz przede wszystkim ku przedstawicielom nowej generacji tzw. Nowego Pokolenia.
Wystawę „Mój Paryż. Dzieła wybrane z kolekcji Wojciecha Fibaka” można oglądać do 21 października w siedzibie DESA Unicum przy ul. Pięknej 1A w Warszawie; wstęp wolny. Aukcja rozpocznie się 21 października o godz. 19.