Ponad 150 obiektów z paryskiej kolekcji Wojciecha Fibaka można oglądać na wyjątkowej wystawie w Desa Unicum w Warszawie, którą zakończy aukcja 21 października.



To niezwykły zbiór malarstwa (od Piotra Michałowskiego do Witkacego i Rafała Malczewskiego), rzeźby (Magdaleny Abakanowicz), rzemiosła artystycznego, mebli francuskich XVIII wieku oraz kręgu secesji wiedeńskiej – dzieł, które przez lata były wyposażeniem zakupionej przez niego willi przy Rue des Arts w Paryżu

Paryska Villa des Arts Wojciech Fibaka przyciągała artystów i elity wspaniałą kolekcją sztuki. Legendarne dzieła trafią teraz na aukcję w Desa Unicum.



Kiedyś był to Pawilon Myśliwski na terenie Lasku Bulońskiego. Później w sąsiedztwie pałacyku swoje pracownie mieli Corbusier i Chagall.

Elity w Villa des Arts

Słynny tenisista i kolekcjoner nabył tę XVIII-wieczną posiadłość w 1981 roku i nazwał ją Villa des Arts.

Willa była zaniedbana, więc dołożył starań, by przywrócić do świetności rezydencję, która urzekła go są bryłą i ogrodem. W katalogu do wystawy Fibak wspomina: „Wnętrza urządziłem w stylu XVIII-wiecznym, łącząc meble Ludwika XV i XVI oraz Régence – wiele z tych obiektów prezentujemy dziś na naszej aukcji. Wśród obrazów dominowała moja ulubiona École de Paris: dzieła Makowskiego, Menkesa czy Zaka, ale pojawiały się także prace współczesne i światowe – zaprzyjaźnionych artystów, takich jak Fangor, Futura, Basquiat, Lebenstein, Kantor….”