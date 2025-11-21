Strzałem w tył głowy zabijano na Wschodzie polskich oficerów. Natomiast po wojnie w całym kraju w ten sam sposób ginęli więźniowie polityczni. To sowiecka metoda uśmiercania więźniów
Wystawa potrwa do kwietnia 2026 roku.
Wernisaż wystawy „Metodą katyńską…” odbędzie się 21 listopada o godz. 17 w siedzibie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie. Wstęp wolny.
Tematem wystawy są komunistyczne egzekucje wykonywane na więźniach politycznych przetrzymywanych w mokotowskim więzieniu. Zaprezentowane zostaną sylwetki funkcjonariuszy wykonujących wyroki śmierci oraz siedmiu spośród ponad 200 ofiar zbrodni politycznych z lat 1945-1955, które stracone zostały w więzieniu przy ul. Rakowieckiej. Ponadto ukazane zostaną również sylwetki aresztowanych wraz z nimi kobiet.
Tytuł wystawy uzasadnił jej kurator Patryk Pankowski, cytowany w specjalnym komunikacie Muzeum:
- W roku czterdziestym strzałem w tył głowy zabijano na Wschodzie polskich oficerów. Natomiast po wojnie w całym kraju w ten sam sposób ginęli więźniowie polityczni. To nie był przypadek. Jak pisze Nikita Pietrow, rosyjski historyk, wiceprzewodniczący stowarzyszenia „Memoriał”, ta metoda zabijania była swego rodzaju sowiecką technologią, „know how” Związku Sowieckiego.
Ze wspomnianego komunikatu dowiedzieć można się również, że prezentowane na ekspozycji ustalenia stanowią wynik najnowszych badań, które przeprowadzili pracownicy Muzeum. Okazało się, że w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w czasach stalinowskich wyroki śmierci, które wydawały komunistyczne sądy, wykonywało przynajmniej siedmiu funkcjonariuszy.
Jednak, jak można przeczytać w komunikacie, „podane ustalenia, ze względu na stale prowadzone poszukiwania dotyczące historii mokotowskiego więzienia, mogą w przyszłości ulec zmianie”.
Budynek, w którym obecnie mieści się muzeum, powstał na początku XX wieku, jeszcze w czasach carskich. Znajdowało się tutaj wówczas jedno z najcięższych więzień na terenie całego zaboru rosyjskiego. W okresie II wojny światowej było tu więzienie pomocnicze Gestapo.
Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL powołane zostało w 2016 roku, a w 2020 roku uzyskało status państwowej instytucji kultury. Obecnie Muzeum zwiedzać można od wtorku do niedzieli, a wstęp do niego jest bezpłatny.