2.7°C
1025.3 hPa
Życie Warszawy

Kim byli kaci wykonujący wyroki śmierci na Rakowieckiej w Warszawie? Najnowsze ustalenia

Publikacja: 21.11.2025 14:15

Strzałem w tył głowy zabijano na Wschodzie polskich oficerów. Natomiast po wojnie w całym kraju w te

Strzałem w tył głowy zabijano na Wschodzie polskich oficerów. Natomiast po wojnie w całym kraju w ten sam sposób ginęli więźniowie polityczni. To sowiecka metoda uśmiercania więźniów

Foto: mat. pras.

Joanna Kamińska
„Metodą katyńską…” – to tytuł wystawy, która otwarta zostanie w piątek 21 listopada w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Opowiada ona o katach i egzekucjach przeprowadzanych w więzieniu mokotowskim.

Wystawa potrwa do kwietnia 2026 roku.

Nowa ekspozycja w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL

Wernisaż wystawy „Metodą katyńską…” odbędzie się 21 listopada o godz. 17 w siedzibie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie. Wstęp wolny.

Foto: mat. pras.

Tematem wystawy są komunistyczne egzekucje wykonywane na więźniach politycznych przetrzymywanych w mokotowskim więzieniu. Zaprezentowane zostaną sylwetki funkcjonariuszy wykonujących wyroki śmierci oraz siedmiu spośród ponad 200 ofiar zbrodni politycznych z lat 1945-1955, które stracone zostały w więzieniu przy ul. Rakowieckiej. Ponadto ukazane zostaną również sylwetki aresztowanych wraz z nimi kobiet.

Tytuł wystawy uzasadnił jej kurator Patryk Pankowski, cytowany w specjalnym komunikacie Muzeum:

Reklama
Reklama

- W roku czterdziestym strzałem w tył głowy zabijano na Wschodzie polskich oficerów. Natomiast po wojnie w całym kraju w ten sam sposób ginęli więźniowie polityczni. To nie był przypadek. Jak pisze Nikita Pietrow, rosyjski historyk, wiceprzewodniczący stowarzyszenia „Memoriał”, ta metoda zabijania była swego rodzaju sowiecką technologią, „know how” Związku Sowieckiego.

Wystawa „Metodą katyńską…” prezentuje najnowsze ustalenia

Ze wspomnianego komunikatu dowiedzieć można się również, że prezentowane na ekspozycji ustalenia stanowią wynik najnowszych badań, które przeprowadzili pracownicy Muzeum. Okazało się, że w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w czasach stalinowskich wyroki śmierci, które wydawały komunistyczne sądy, wykonywało przynajmniej siedmiu funkcjonariuszy.

Jednak, jak można przeczytać w komunikacie, „podane ustalenia, ze względu na stale prowadzone poszukiwania dotyczące historii mokotowskiego więzienia, mogą w przyszłości ulec zmianie”.

Polecane
Rękopisy sprzed pięciu i sześciu stuleci przypominają nam, że język nie jest martwym, skamieniałym s
do 31 maja
„Jam Posełkini Jego” – żywa średniowieczna polszczyzna

Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie

Budynek, w którym obecnie mieści się muzeum, powstał na początku XX wieku, jeszcze w czasach carskich. Znajdowało się tutaj wówczas jedno z najcięższych więzień na terenie całego zaboru rosyjskiego. W okresie II wojny światowej było tu więzienie pomocnicze Gestapo.

Reklama
Reklama

Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL powołane zostało w 2016 roku, a w 2020 roku uzyskało status państwowej instytucji kultury. Obecnie Muzeum zwiedzać można od wtorku do niedzieli, a wstęp do niego jest bezpłatny.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

„Moc słów” – nowa wystawa w Muzeum POLIN
do 8 czerwca

Język to kod, w którym zapisana jest kultura. Wystawa w POLIN

Białe tarcze to papierowe parasole produkowane na Jawie czekające na pomalowanie.
do niedzieli

Niedoskonały, ale piękny świat na fotografiach Piotra Bratosiewicza

Wystawa nie ogranicza się jedynie do prezentacji zbiorów, ale obejmuje także rozbudowany program edu
od soboty

Kolekcjonerstwo i dziedzictwo sztuki w Zachęcie

Camillo Procaccini „Złożenie do grobu”
do 23 listopada

Tylko raz na 370 lat. Obrazy z klasztoru Wizytek po konserwacji

Rękopisy sprzed pięciu i sześciu stuleci przypominają nam, że język nie jest martwym, skamieniałym s
do 31 maja

„Jam Posełkini Jego” – żywa średniowieczna polszczyzna

Instalacja Janka Simona
do 8 lutego

Zachęta o budowaniu artystycznych przyjaźni

Na ekspozycji znajdzie się ponad 200 prac pochodzących z prywatnej kolekcji córki Ha-Gi Zuzanny Lipi
od soboty

Życie towarzysko-rysunkowe w Muzeum Karykatury

Wystawa "Kierunek Paryż. Polskie rzeźbiarki w pracowni Bourdelle’a", Królikarnia
do niedzieli

Pożegnanie wystawy w Królikarni

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama