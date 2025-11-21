- W roku czterdziestym strzałem w tył głowy zabijano na Wschodzie polskich oficerów. Natomiast po wojnie w całym kraju w ten sam sposób ginęli więźniowie polityczni. To nie był przypadek. Jak pisze Nikita Pietrow, rosyjski historyk, wiceprzewodniczący stowarzyszenia „Memoriał”, ta metoda zabijania była swego rodzaju sowiecką technologią, „know how” Związku Sowieckiego.

Wystawa „Metodą katyńską…” prezentuje najnowsze ustalenia

Ze wspomnianego komunikatu dowiedzieć można się również, że prezentowane na ekspozycji ustalenia stanowią wynik najnowszych badań, które przeprowadzili pracownicy Muzeum. Okazało się, że w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w czasach stalinowskich wyroki śmierci, które wydawały komunistyczne sądy, wykonywało przynajmniej siedmiu funkcjonariuszy.

Jednak, jak można przeczytać w komunikacie, „podane ustalenia, ze względu na stale prowadzone poszukiwania dotyczące historii mokotowskiego więzienia, mogą w przyszłości ulec zmianie”.

Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie

Budynek, w którym obecnie mieści się muzeum, powstał na początku XX wieku, jeszcze w czasach carskich. Znajdowało się tutaj wówczas jedno z najcięższych więzień na terenie całego zaboru rosyjskiego. W okresie II wojny światowej było tu więzienie pomocnicze Gestapo.

Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL powołane zostało w 2016 roku, a w 2020 roku uzyskało status państwowej instytucji kultury. Obecnie Muzeum zwiedzać można od wtorku do niedzieli, a wstęp do niego jest bezpłatny.