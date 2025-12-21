Ursynowskie szopki bożonarodzeniowe

W Ratuszu Dzielnicy Ursynów rozpoczęła się wystawa prac przygotowanych w ramach XXX edycji konkursu Najpiękniejsze szopki bożonarodzeniowe. W tegorocznych zmaganiach wzięło udział 14 placówek oświatowych z terenu dzielnicy.



Ekspozycja prezentująca kunszt młodych twórców oraz ich spojrzenie na polskie dziedzictwo kulturowe będzie dostępna dla zwiedzających do końca stycznia przyszłego roku.

Reklama Reklama

Kryteria oceny i technika wykonania prac

Prace konkursowe, zarówno te przygotowane indywidualnie, jak i zbiorowo, charakteryzują się dużą różnorodnością zastosowanych technik plastycznych. Jury podczas selekcji brało pod uwagę kilka kluczowych aspektów. Do najważniejszych kryteriów należała zgodność z tradycją oraz pomysłowość w ujęciu tematu narodzin Chrystusa.

Równie istotna była innowacyjność projektów, która pozwala na upowszechnianie sztuki w nowoczesnej formie, przy jednoczesnym zachowaniu dbałości o ochronę dziedzictwa narodowego. Wytypowane obiekty stanowią przegląd kreatywności uczniów ursynowskich szkół i przedszkoli, którzy poprzez swoje dzieła starali się przybliżyć polskie zwyczaje bożonarodzeniowe.

Termin i miejsce ekspozycji w ursynowskim ratuszu

Mieszkańcy Warszawy mogą podziwiać wybrane szopki w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursynów przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61. Wystawa została zainaugurowana w grudniu i potrwa do 31 stycznia 2026 roku. Udostępnienie przestrzeni ratusza na cele ekspozycyjne pozwala szerszemu gronu odbiorców na zapoznanie się z dorobkiem artystycznym lokalnych placówek oświatowych.