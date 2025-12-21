Ursynowskie szopki bożonarodzeniowe

Twórczość młodych artystów zebrana w ursynowskim ratuszu
Ekspozycja prezentująca kunszt młodych twórców oraz ich spojrzenie na polskie dziedzictwo kulturowe będzie dostępna dla zwiedzających do końca stycznia przyszłego roku.
Prace konkursowe, zarówno te przygotowane indywidualnie, jak i zbiorowo, charakteryzują się dużą różnorodnością zastosowanych technik plastycznych. Jury podczas selekcji brało pod uwagę kilka kluczowych aspektów. Do najważniejszych kryteriów należała zgodność z tradycją oraz pomysłowość w ujęciu tematu narodzin Chrystusa.
Równie istotna była innowacyjność projektów, która pozwala na upowszechnianie sztuki w nowoczesnej formie, przy jednoczesnym zachowaniu dbałości o ochronę dziedzictwa narodowego. Wytypowane obiekty stanowią przegląd kreatywności uczniów ursynowskich szkół i przedszkoli, którzy poprzez swoje dzieła starali się przybliżyć polskie zwyczaje bożonarodzeniowe.
Mieszkańcy Warszawy mogą podziwiać wybrane szopki w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursynów przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61. Wystawa została zainaugurowana w grudniu i potrwa do 31 stycznia 2026 roku. Udostępnienie przestrzeni ratusza na cele ekspozycyjne pozwala szerszemu gronu odbiorców na zapoznanie się z dorobkiem artystycznym lokalnych placówek oświatowych.
Oficjalne podsumowanie jubileuszowej, trzydziestej edycji wydarzenia zaplanowano na drugą niedzielę stycznia. Uroczystość odbędzie się 11 stycznia 2026 roku o godz. 16 w Domu Sztuki przy ul. Wiolinowej 14.
Podczas spotkania zostaną ogłoszone ostateczne wyniki konkursu. Autorzy najlepiej ocenionych prac otrzymają nagrody, upominki oraz pamiątkowe dyplomy. Wydarzenie to będzie stanowiło okazję do uhonorowania trudu włożonego w przygotowanie instalacji oraz podziękowania nauczycielom i wychowawcom za krzewienie tradycyjnych wartości wśród dzieci i młodzieży.