Życie Warszawy
Ursynowskie szopki bożonarodzeniowe

Publikacja: 21.12.2025 16:45

Twórczość młodych artystów zebrana w ursynowskim ratuszu

Twórczość młodych artystów zebrana w ursynowskim ratuszu

Foto: mat. pras.

M.B.
W Ratuszu Dzielnicy Ursynów rozpoczęła się wystawa prac przygotowanych w ramach XXX edycji konkursu Najpiękniejsze szopki bożonarodzeniowe. W tegorocznych zmaganiach wzięło udział 14 placówek oświatowych z terenu dzielnicy.

Ekspozycja prezentująca kunszt młodych twórców oraz ich spojrzenie na polskie dziedzictwo kulturowe będzie dostępna dla zwiedzających do końca stycznia przyszłego roku.

Kryteria oceny i technika wykonania prac

Prace konkursowe, zarówno te przygotowane indywidualnie, jak i zbiorowo, charakteryzują się dużą różnorodnością zastosowanych technik plastycznych. Jury podczas selekcji brało pod uwagę kilka kluczowych aspektów. Do najważniejszych kryteriów należała zgodność z tradycją oraz pomysłowość w ujęciu tematu narodzin Chrystusa.

Równie istotna była innowacyjność projektów, która pozwala na upowszechnianie sztuki w nowoczesnej formie, przy jednoczesnym zachowaniu dbałości o ochronę dziedzictwa narodowego. Wytypowane obiekty stanowią przegląd kreatywności uczniów ursynowskich szkół i przedszkoli, którzy poprzez swoje dzieła starali się przybliżyć polskie zwyczaje bożonarodzeniowe.

Termin i miejsce ekspozycji w ursynowskim ratuszu

Mieszkańcy Warszawy mogą podziwiać wybrane szopki w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursynów przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61. Wystawa została zainaugurowana w grudniu i potrwa do 31 stycznia 2026 roku. Udostępnienie przestrzeni ratusza na cele ekspozycyjne pozwala szerszemu gronu odbiorców na zapoznanie się z dorobkiem artystycznym lokalnych placówek oświatowych.

Finał konkursu i wręczenie nagród

Oficjalne podsumowanie jubileuszowej, trzydziestej edycji wydarzenia zaplanowano na drugą niedzielę stycznia. Uroczystość odbędzie się 11 stycznia 2026 roku o godz. 16 w Domu Sztuki przy ul. Wiolinowej 14.

Podczas spotkania zostaną ogłoszone ostateczne wyniki konkursu. Autorzy najlepiej ocenionych prac otrzymają nagrody, upominki oraz pamiątkowe dyplomy. Wydarzenie to będzie stanowiło okazję do uhonorowania trudu włożonego w przygotowanie instalacji oraz podziękowania nauczycielom i wychowawcom za krzewienie tradycyjnych wartości wśród dzieci i młodzieży.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

