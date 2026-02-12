Pomnik marszałka Focha stanie w Warszawie

Marszałek trzech krajów - Francji, Polski i Wielkiej Brytanii - Ferdinand Foch
Monument o wysokości około 3 metrów będzie przedstawiał Ferdinanda Focha w szczególnym momencie. To chwila, gdy w szkole wojskowej Saint-Cyr 5 lutego 1921 roku marszałek Józef Piłsudski odpiął swój Order Virtuti Militari, aby udekorować nim Francuza. Zobaczymy więc francuskiego dowódcę odchylającego wojskowy płaszcz, aby otrzymać tak wyjątkowe wyróżnienie.
Projekt uzyskał już poparcie francuskiego ministerstwa obrony oraz prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego. Teraz rozpoczęła się zbiórka pieniędzy na ten cel przede wszystkim wśród francuskich firm obecnym w Polsce. Na tej zasadzie udało się już postawić w Warszawie kilka pomników francusko-polskich bohaterów. Jest więc monument ku czci generała Charlesa De Gaulle’a, Marii Skłodowskiej-Curie, Napoleona Bonaparte i premiera z czasów pierwszej wojny światowej Georgesa Clemenceau.
Foch był głównym autorem zwycięstwa Francji nad Niemcami w wielkiej wojnie 1914-18 roku. To na jego ręce Niemcy złożyli akt kapitulacji w Compiègne.
Zdecydowany zwolennik ostatecznego zniszczenia niemieckiej potęgi, odegrał kluczową rolę w organizacji francuskiej misji wojskowej w Polsce w trakcie wojny ze Związkiem Radzieckim w 1920 roku. Planował później wspólne uderzenie z Polską na Niemcy, aby „przeciąć je na pół”. Został marszałkiem trzech krajów: poza Francją także Polski i Wielkiej Brytanii.
Autorzy inicjatywy wskazują, że istnieją już monumenty poświęcone marszałkowi Foch w centrum Paryża i Londynu. W Warszawie jednak wciąż go nie ma. Teraz ma się to zmienić.
Pomnik stanie tuż koło Placu Piłsudskiego, Grobu Nieznanego Żołnierza i Opery Narodowej. To miejsce, gdzie istnieje już niewielka uliczka nosząca nazwę Focha. Dziś w Warszawie coraz trudniej o prestiżowe miejsce.