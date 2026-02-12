Pomnik marszałka Focha stanie w Warszawie

W kwietniu przyszłego roku na skwerze w okolicy skrzyżowania Moliera i Trębackiej zostanie upamiętniony bohater Francji, Polski i Wielkiej Brytanii. W budowę pomnika Ferdinanda Focha włączyło się francuskie ministerstwo obrony i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.



Monument o wysokości około 3 metrów będzie przedstawiał Ferdinanda Focha w szczególnym momencie. To chwila, gdy w szkole wojskowej Saint-Cyr 5 lutego 1921 roku marszałek Józef Piłsudski odpiął swój Order Virtuti Militari, aby udekorować nim Francuza. Zobaczymy więc francuskiego dowódcę odchylającego wojskowy płaszcz, aby otrzymać tak wyjątkowe wyróżnienie.

Marszałek Ferdinand Foch był zdecydowanym zwolennikiem ostatecznego zniszczenia niemieckiej potęgi, odegrał kluczową rolę w organizacji francuskiej misji wojskowej w Polsce w trakcie wojny ze Związkiem Radzieckim w 1920 roku. Foto: mat. pras.

Kolejny francusko-polski monument

Projekt uzyskał już poparcie francuskiego ministerstwa obrony oraz prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego. Teraz rozpoczęła się zbiórka pieniędzy na ten cel przede wszystkim wśród francuskich firm obecnym w Polsce. Na tej zasadzie udało się już postawić w Warszawie kilka pomników francusko-polskich bohaterów. Jest więc monument ku czci generała Charlesa De Gaulle’a, Marii Skłodowskiej-Curie, Napoleona Bonaparte i premiera z czasów pierwszej wojny światowej Georgesa Clemenceau.

Marszałek trzech krajów

Foch był głównym autorem zwycięstwa Francji nad Niemcami w wielkiej wojnie 1914-18 roku. To na jego ręce Niemcy złożyli akt kapitulacji w Compiègne.

Zdecydowany zwolennik ostatecznego zniszczenia niemieckiej potęgi, odegrał kluczową rolę w organizacji francuskiej misji wojskowej w Polsce w trakcie wojny ze Związkiem Radzieckim w 1920 roku. Planował później wspólne uderzenie z Polską na Niemcy, aby „przeciąć je na pół”. Został marszałkiem trzech krajów: poza Francją także Polski i Wielkiej Brytanii.