Miliony e-papierosów przejęte pod Pruszkowem

Do zatrzymania doszło w trakcie rutynowych czynności służbowych prowadzonych przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej z Warszawy. Uwagę mundurowych zwrócił ciągnik siodłowy z naczepą, który znajdował się na drodze w pobliżu posesji, gdzie akurat trwała kontrola. Intuicja funkcjonariuszy okazała się trafna, ponieważ pojazd przewoził ogromne ilości niezgłoszonego towaru.
Wewnątrz naczepy odkryto ponad 41 tys. sztuk papierosów elektronicznych. Łącznie zawierały one niemal 1700 l płynu do palenia, który nie posiadał wymaganych polskich znaków akcyzy. Dodatkowo w transporcie znajdowało się 9 tys. opakowań samego płynu, co daje kolejne 270 l substancji. Z ustaleń wynika, że kontrabanda miała zostać rozładowana właśnie w magazynie, który w tym samym czasie był sprawdzany przez służby skarbowe.
Skala znaleziska ma bezpośrednie przełożenie na finanse publiczne. Szacuje się, że gdyby przejęte e-papierosy trafiły do nielegalnej sprzedaży, Skarb Państwa straciłby niemal 5,5 mln zł z tytułu nieodprowadzonego podatku. Udaremnienie tego procederu pozwoliło uniknąć tak wysokich strat budżetowych.
Sprowadzanie oraz dystrybucja wyrobów tytoniowych i płynów do e-papierosów bez akcyzy jest w Polsce surowo karane. Osobom odpowiedzialnym za ten proceder grozi wysoka grzywna, kara pozbawienia wolności lub obie te kary jednocześnie. Obecnie sprawę prowadzi Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie, a nadzór nad postępowaniem sprawuje Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie.