„admin” wciąż na topie. Te hasła wybieramy najczęściej w 2025 roku

Krótkie, przewidywalne ciągi znaków i schematy znane od lat nadal wygrywają z rozsądkiem.
Dziś, 10 lutego obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu – idealny moment, żeby zajrzeć do własnych ustawień bezpieczeństwa. Najnowsza analiza NordPass, obejmująca dane z 44 krajów i 200 najczęściej używanych haseł na świecie, pokazuje jedno: wciąż wybieramy hasła, które można złamać w kilka sekund. Bez specjalistycznej wiedzy i bez wielkiego wysiłku.
Zestawienie dla Polski nie pozostawia złudzeń. Krótkie, przewidywalne ciągi znaków i schematy znane od lat nadal wygrywają z rozsądkiem. Oto pełna lista najczęściej używanych haseł w Polsce w 2025 roku:
Jeśli widzisz tu swoje hasło – to najwyższy czas je zmienić.
Problem nie polega tylko na tym, że hasła są proste. One są… oczywiste. Sekwencje cyfr, układy klawiatury czy popularne słowa to pierwsze opcje sprawdzane przez cyberprzestępców. W praktyce oznacza to, że dostęp do konta może zostać przejęty szybciej, niż zdążysz się zalogować.
Cyberbezpieczeństwo nie zaczyna się od drogich systemów i skomplikowanych technologii. Zaczyna się od codziennych decyzji użytkowników. Warto pamiętać o kilku prostych zasadach:
Dzień Bezpiecznego Internetu to dobra okazja, żeby zrobić szybki przegląd swoich kont. Czasem zmiana jednego hasła może uchronić przed bardzo poważnymi problemami.