Życie Warszawy
„admin” wciąż na topie. Te hasła wybieramy najczęściej w 2025 roku

Publikacja: 10.02.2026 15:30

Krótkie, przewidywalne ciągi znaków i schematy znane od lat nadal wygrywają z rozsądkiem.

Foto: Adobe Stock

M.B.
„admin”, „123456” czy „password” nadal królują w sieci. Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu sprawdzamy, jakie hasła Polacy wybierają najczęściej i dlaczego to prosta droga do kłopotów.

Dziś, 10 lutego obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu – idealny moment, żeby zajrzeć do własnych ustawień bezpieczeństwa. Najnowsza analiza NordPass, obejmująca dane z 44 krajów i 200 najczęściej używanych haseł na świecie, pokazuje jedno: wciąż wybieramy hasła, które można złamać w kilka sekund. Bez specjalistycznej wiedzy i bez wielkiego wysiłku.

Najpopularniejsze hasła w Polsce w 2025 roku

Zestawienie dla Polski nie pozostawia złudzeń. Krótkie, przewidywalne ciągi znaków i schematy znane od lat nadal wygrywają z rozsądkiem. Oto pełna lista najczęściej używanych haseł w Polsce w 2025 roku:

  1. admin – 161 712
  2. 123456 – 66 265
  3. zaq1@WSX – 33 299
  4. 12345678 – 24 115
  5. zaq12wsx – 23 603
  6. Mandarynki4 – 20 290
  7. 123456789 – 20 169
  8. lol12345 – 19 563
  9. Qweqwe123! – 19 531
  10. password – 18 393

Jeśli widzisz tu swoje hasło – to najwyższy czas je zmienić.

Dlaczego te hasła są tak niebezpieczne?

Problem nie polega tylko na tym, że hasła są proste. One są… oczywiste. Sekwencje cyfr, układy klawiatury czy popularne słowa to pierwsze opcje sprawdzane przez cyberprzestępców. W praktyce oznacza to, że dostęp do konta może zostać przejęty szybciej, niż zdążysz się zalogować.

Jak realnie zadbać o bezpieczeństwo w sieci?

Cyberbezpieczeństwo nie zaczyna się od drogich systemów i skomplikowanych technologii. Zaczyna się od codziennych decyzji użytkowników. Warto pamiętać o kilku prostych zasadach:

  • regularnie zmieniaj hasła i nie używaj jednego do wielu kont,
  • włącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe tam, gdzie to możliwe,
  • korzystaj z menedżera haseł, który zapamięta za Ciebie długie i unikalne kombinacje.

Dzień Bezpiecznego Internetu to dobra okazja, żeby zrobić szybki przegląd swoich kont. Czasem zmiana jednego hasła może uchronić przed bardzo poważnymi problemami.

Źródło: zyciewarszawy.pl

© Copyright by GREMI MEDIA SA