„admin” wciąż na topie. Te hasła wybieramy najczęściej w 2025 roku

„admin”, „123456” czy „password” nadal królują w sieci. Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu sprawdzamy, jakie hasła Polacy wybierają najczęściej i dlaczego to prosta droga do kłopotów.



Dziś, 10 lutego obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu – idealny moment, żeby zajrzeć do własnych ustawień bezpieczeństwa. Najnowsza analiza NordPass, obejmująca dane z 44 krajów i 200 najczęściej używanych haseł na świecie, pokazuje jedno: wciąż wybieramy hasła, które można złamać w kilka sekund. Bez specjalistycznej wiedzy i bez wielkiego wysiłku.

Najpopularniejsze hasła w Polsce w 2025 roku

Zestawienie dla Polski nie pozostawia złudzeń. Krótkie, przewidywalne ciągi znaków i schematy znane od lat nadal wygrywają z rozsądkiem. Oto pełna lista najczęściej używanych haseł w Polsce w 2025 roku:

admin – 161 712 123456 – 66 265 zaq1@WSX – 33 299 12345678 – 24 115 zaq12wsx – 23 603 Mandarynki4 – 20 290 123456789 – 20 169 lol12345 – 19 563 Qweqwe123! – 19 531 password – 18 393

Jeśli widzisz tu swoje hasło – to najwyższy czas je zmienić.