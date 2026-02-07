Medal palestyńskiego MSZ dla Uniwersytetu Warszawskiego

Pamiątkowy medal został przyznany Uniwersytetowi Warszawskiemu za program Pathway to UW skierowany do osób pochodzenia palestyńskiego.



Prorektor UW ds. studenckich i jakości kształcenia prof. Maciej Raś spotkał się z ambasadorem Państwa Palestyny w Polsce dr. Mahmoudem Khalifą. Spotkanie poświęcone było współpracy uczelni z ambasadą w zakresie wsparcia kandydatów i studentów pochodzenia palestyńskiego.

Reklama Reklama

Medal palestyńskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Podczas spotkania ambasador wręczył Uniwersytetowi Warszawskiemu pamiątkowy medal od Palestyńskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w podziękowaniu za dotychczasową pomoc, obejmującą m.in. kurs przygotowawczy Pathway to UW.

– Bardzo dziękuję za to wyróżnienie. Traktuję je jako uznanie dla działań całej społeczności Uniwersytetu Warszawskiego – powiedział podczas spotkania prof. Maciej Raś i dodał: – Wsparcie studentów pochodzenia palestyńskiego oraz realizacja programu Pathway to UW wpisują się w misję uczelni w zakresie równego dostępu do kształcenia – dodał.

Podczas spotkania omówiono również możliwości wsparcia dla osób zakwalifikowanych do kursu, które nie mogły przyjechać do Polski ze względu na konflikt w Strefie Gazy, a także potencjalne dalsze działania w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego.