Medal palestyńskiego MSZ dla Uniwersytetu Warszawskiego

Pathway to UW to program przygotowawczy dla osób pochodzenia palestyńskiego.
Prorektor UW ds. studenckich i jakości kształcenia prof. Maciej Raś spotkał się z ambasadorem Państwa Palestyny w Polsce dr. Mahmoudem Khalifą. Spotkanie poświęcone było współpracy uczelni z ambasadą w zakresie wsparcia kandydatów i studentów pochodzenia palestyńskiego.
Podczas spotkania ambasador wręczył Uniwersytetowi Warszawskiemu pamiątkowy medal od Palestyńskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w podziękowaniu za dotychczasową pomoc, obejmującą m.in. kurs przygotowawczy Pathway to UW.
– Bardzo dziękuję za to wyróżnienie. Traktuję je jako uznanie dla działań całej społeczności Uniwersytetu Warszawskiego – powiedział podczas spotkania prof. Maciej Raś i dodał: – Wsparcie studentów pochodzenia palestyńskiego oraz realizacja programu Pathway to UW wpisują się w misję uczelni w zakresie równego dostępu do kształcenia – dodał.
Podczas spotkania omówiono również możliwości wsparcia dla osób zakwalifikowanych do kursu, które nie mogły przyjechać do Polski ze względu na konflikt w Strefie Gazy, a także potencjalne dalsze działania w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego.
Pathway to UW to program przygotowawczy dla osób pochodzenia palestyńskiego. Do udziału w kursie zakwalifikowano 13 osób, z których dziewięć przyjechało do Polski i uczestniczyło w zajęciach stacjonarnych, a trzy brały udział w zajęciach online.
Program kursu obejmował:
Kursantów w formalnościach urzędowych, zakwaterowaniu, odbiorach z lotniska oraz w integracji kulturowej wspierali wolontariusze z Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu. Welcome Point oraz Biuro ds. Rekrutacji zapewniały pomoc administracyjną i merytoryczną w całym procesie kursu i przygotowania do studiów.
Uczestnicy programu Pathway to UW po pomyślnym przejściu egzaminów rozpoczęli studia pierwszego i drugiego stopnia na wydziałach Fizyki oraz Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.