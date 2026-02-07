-0.3°C
Życie Warszawy
Medal palestyńskiego MSZ dla Uniwersytetu Warszawskiego

Publikacja: 07.02.2026 16:28

Pathway to UW to program przygotowawczy dla osób pochodzenia palestyńskiego.

Pathway to UW to program przygotowawczy dla osób pochodzenia palestyńskiego.

Foto: Adobe Stock

rbi
Pamiątkowy medal został przyznany Uniwersytetowi Warszawskiemu za program Pathway to UW skierowany do osób pochodzenia palestyńskiego.

Prorektor UW ds. studenckich i jakości kształcenia prof. Maciej Raś spotkał się z ambasadorem Państwa Palestyny w Polsce dr. Mahmoudem Khalifą. Spotkanie poświęcone było współpracy uczelni z ambasadą w zakresie wsparcia kandydatów i studentów pochodzenia palestyńskiego.

Medal palestyńskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Podczas spotkania ambasador wręczył Uniwersytetowi Warszawskiemu pamiątkowy medal od Palestyńskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w podziękowaniu za dotychczasową pomoc, obejmującą m.in. kurs przygotowawczy Pathway to UW.

– Bardzo dziękuję za to wyróżnienie. Traktuję je jako uznanie dla działań całej społeczności Uniwersytetu Warszawskiego – powiedział podczas spotkania prof. Maciej Raś i dodał: – Wsparcie studentów pochodzenia palestyńskiego oraz realizacja programu Pathway to UW wpisują się w misję uczelni w zakresie równego dostępu do kształcenia – dodał.

Podczas spotkania omówiono również możliwości wsparcia dla osób zakwalifikowanych do kursu, które nie mogły przyjechać do Polski ze względu na konflikt w Strefie Gazy, a także potencjalne dalsze działania w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego.

Program Pathway to UW

Pathway to UW to program przygotowawczy dla osób pochodzenia palestyńskiego. Do udziału w kursie zakwalifikowano 13 osób, z których dziewięć przyjechało do Polski i uczestniczyło w zajęciach stacjonarnych, a trzy brały udział w zajęciach online.

Program kursu obejmował:

  • zajęcia z języka angielskiego prowadzone przez Centrum Nauczania Języków Obcych,
  • lektoraty języka polskiego organizowane przez Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum
  • przedmioty kierunkowe realizowane przez wydziały: Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Nauk Ekonomicznych oraz Fizyki;
  • warsztaty rozwojowe i adaptacyjne organizowane przez Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu;
  • warsztaty psychologiczne prowadzone przez Centrum Pomocy Psychologicznej UW.
Kursantów w formalnościach urzędowych, zakwaterowaniu, odbiorach z lotniska oraz w integracji kulturowej wspierali wolontariusze z Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu. Welcome Point oraz Biuro ds. Rekrutacji zapewniały pomoc administracyjną i merytoryczną w całym procesie kursu i przygotowania do studiów.

Uczestnicy programu Pathway to UW po pomyślnym przejściu egzaminów rozpoczęli studia pierwszego i drugiego stopnia na wydziałach Fizyki oraz Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.

